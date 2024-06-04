Активности – экскурсии в Красноярске

Найдено 13 экскурсий в категории «Активности» в Красноярске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
21 отзыв
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
7 000 за всё до 2 чел.
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 12 чел.
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990 за всё до 3 чел.
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500 за всё до 4 чел.
Черная сопка - легенды древнего вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 130 за всё до 4 чел.
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140 за всё до 4 чел.
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050 за всё до 5 чел.
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700 за всё до 4 чел.
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Попить чай на самой высокой точке Торгашинского хребта и узнать её секреты по пути
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 3 чел.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000 за всё до 5 чел.
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
    Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
    Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид.
    Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
    Отличный день в компании Максима! Красивейшие виды на Енисей и Красноярск. Много интересной информации об истории края. Рекомендую!
  • M
    Maria
    19 мая 2024
    Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
    Спасибо большое за увлекательный день, поездка была организована очень быстро: через 1 час после отправки заявки мы уже ехали на экскурсию. С нами была Марина - очень позитивная и мотивирующая девушка, без нее мы бы не добрались так высоко!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
    Интересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. Спасибо.
    Интересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. СпасибоИнтересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. СпасибоИнтересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. Спасибо
  • К
    Ксения
    3 мая 2024
    Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
    Отличное путешествие! Чтобы встретиться с этим гидом и сходить на Торгашинский хребет я перенесла поездку на день и это было правильным
    читать дальше

    решение. Это было настоящее путешествие. Мы прошли за 8 часов 28 км. Прошли по хребту и потом поднялись на вулкан. Экскурсия была в формате беседы и Алексей ответил на все вопросы. Эрудиция этого человека потрясает. Ещё бы сходила с ним на экскурсию. У него при себе были палки для Хайкинга, одну из которых он дал мне. Готов был нести на себе два рюкзака. Дал горячего чая. Количество опции поражает)

  • Н
    Наталья
    26 декабря 2023
    Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
    Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом мы пришли к выводу,
    читать дальше

    что этот вариаонт для нас пенсионеров 65+ будет сложноватым. Спасибо огромное нашему гиду. Он специально для нас подобрал удобный путь с просто завораживающими видами. Во время нашего путешествия он рассказал нам много интересного и о местных достопримечательностях, а так же о своих путешествиях по миру. Было очень занимательно. Одно можно сказать: после таких путешествий хочется не останавливаться на 65+, а продолжать и в 75+ и в 85+ восхищаться нашей природой. Спасибо большое!! Оськина Наталья Ивановна. Новосибирск.

    Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом
  • Р
    Роман
    30 ноября 2023
    Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
    Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы было второй экскурсией, которую провел для меня Максим в рамках нашего трехдневного тура. Эти
    читать дальше

    места должен посетить каждый, хотя бы раз в жизни… виды останутся в памяти навсегда. И вновь прекрасный темп экскурсии и замечательная атмосфера! Обязательно рекомендую!

  • К
    Ксения
    4 ноября 2023
    Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
    Приезжали с классом дочери в Красноярск по образовательному маршруту связанному с жизнью художника В. И. Сурикова, но решили разбавить академические
    читать дальше

    заведения небольшим походом по местам природным, где собственно тоже бывал Суриков, так как мать его из Торгашино. Виды прекрасные, есть куда присесть отдохнуть, главное одеваться по погоде и обувь хорошую иметь. Алексей прекрасный рассказчик, детям с ним было интересно: и юмор уместный, и внимательность и ликбез по породам и много интересных историй, в общем все, что надо для подростков, спасибо!!!

    Приезжали с классом дочери в Красноярск по образовательному маршруту связанному с жизнью художника В. И. Сурикова
  • Д
    Дарья
    29 августа 2023
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Экскурсия понравилась. Маршрут не сложный, подойдëт для людей без опыта походов.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
  2. Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
  3. Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
  4. Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
  5. Черная сопка - легенды древнего вулкана
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Активности" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 4 000 до 9 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Красноярске на 2024 год по теме «Активности», 81 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам