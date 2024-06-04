1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 130₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Попить чай на самой высокой точке Торгашинского хребта и узнать её секреты по пути
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
- ММария28 мая 2024Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид.
- ЕЕлена20 мая 2024Отличный день в компании Максима! Красивейшие виды на Енисей и Красноярск. Много интересной информации об истории края. Рекомендую!
- MMaria19 мая 2024Спасибо большое за увлекательный день, поездка была организована очень быстро: через 1 час после отправки заявки мы уже ехали на экскурсию. С нами была Марина - очень позитивная и мотивирующая девушка, без нее мы бы не добрались так высоко!
- ИИрина11 мая 2024Интересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. Спасибо.
- ККсения3 мая 2024Отличное путешествие! Чтобы встретиться с этим гидом и сходить на Торгашинский хребет я перенесла поездку на день и это было правильным
- ННаталья26 декабря 2023Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом мы пришли к выводу,
- РРоман30 ноября 2023Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы было второй экскурсией, которую провел для меня Максим в рамках нашего трехдневного тура. Эти
- ККсения4 ноября 2023Приезжали с классом дочери в Красноярск по образовательному маршруту связанному с жизнью художника В. И. Сурикова, но решили разбавить академические
- ДДарья29 августа 2023Экскурсия понравилась. Маршрут не сложный, подойдëт для людей без опыта походов.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Активности»
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