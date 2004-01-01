Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Затерянные земли

Путешествие начнется в живописной долине реки Базаиха. Здесь, в лесной чаще, притаились заброшенная каменоломня и родник с кристально чистой водой. Оба памятника заповедника Столбы считаются местами силы. Мы отведаем прохладной и вкусной воды, зарядимся энергией этих мест и отправимся к началу тропы шаманов — Красному гребню.

Площадка для левитации и созерцания

Вы подниметесь на сотни метров и с Красного гребня осмотрите Красноярск и его окрестности, а также массивные скалы заповедника. Смотровая площадка — не только видовая локация, но и место паломничества эзотериков. В городских хрониках сохранились упоминания о необъяснимых феноменах левитации на Красном гребне. Может, и вы ощутите нечто особенное? Любителей же геологии эти места поразят своей историей 📖, ведь скальный массив — это дно древнего моря 🌊, где и сейчас можно отыскать окаменелые останки морских обитателей прошлого.

Тропа шаманов

Продолжая подъем, вы услышите истории о шаманах енисейских кочевых народов. Я расскажу об обрядах и таинстве нашего пути, который ведет к мистической Арке. Согласно старинному поверью, Арка сжигает плохую карму и исцеляет прошедших сквозь нее. После проведения древнего ритуала, мы выйдем на каменный балкон, чтобы насладиться головокружительными видами, заслуженным отдыхом и обедом.

Организационные детали