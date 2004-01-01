Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Тропа шаманов — места силы Красноярска

Пройти через целительную Арку, забраться на Красный Гребень и узнать о традициях енисейских шаманов

Елена
Елена – Гид из Красноярска
Поднимаясь в горы ⛰️ древней тропой шаманов, вы не только увидите необычные памятники заповедника Столбы, но также познакомитесь с местными преданиями и легендами.

Мы поговорим о левитации, целебной воде и других чудесах, а также полюбуемся головокружительными панорамами с лучших смотровых площадок.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска

Что вас ожидает

Затерянные земли
Путешествие начнется в живописной долине реки Базаиха. Здесь, в лесной чаще, притаились заброшенная каменоломня и родник с кристально чистой водой. Оба памятника заповедника Столбы считаются местами силы. Мы отведаем прохладной и вкусной воды, зарядимся энергией этих мест и отправимся к началу тропы шаманов — Красному гребню.

Площадка для левитации и созерцания
Вы подниметесь на сотни метров и с Красного гребня осмотрите Красноярск и его окрестности, а также массивные скалы заповедника. Смотровая площадка — не только видовая локация, но и место паломничества эзотериков. В городских хрониках сохранились упоминания о необъяснимых феноменах левитации на Красном гребне. Может, и вы ощутите нечто особенное? Любителей же геологии эти места поразят своей историей 📖, ведь скальный массив — это дно древнего моря 🌊, где и сейчас можно отыскать окаменелые останки морских обитателей прошлого.

Тропа шаманов
Продолжая подъем, вы услышите истории о шаманах енисейских кочевых народов. Я расскажу об обрядах и таинстве нашего пути, который ведет к мистической Арке. Согласно старинному поверью, Арка сжигает плохую карму и исцеляет прошедших сквозь нее. После проведения древнего ритуала, мы выйдем на каменный балкон, чтобы насладиться головокружительными видами, заслуженным отдыхом и обедом.

Организационные детали

  • Маршрут занимает около 7 км, местами имеет крутые подъемы и спуски, наденьте удобную обувь с твердой подошвой
  • Возьмите с собой бутылку питьевой воды, перекус, репеллент от насекомых и дождевик на случай непогоды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Тропа шаманов — места силы Красноярска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена и я профессиональный гид-экскурсовод. Влюбилась в эту профессию в 2014 году, проживая и работая гидом в Тайланде. Я постоянно совершенствуюсь и черпаю знания, путешествуя по России и Юго-Восточной Азии. Имела честь работать на Всемирной Универсиаде 2019 года. С большим удовольствием помогу вам влюбиться в наш город и его окрестности!
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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