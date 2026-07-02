Елена проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения «Тропы шаманов» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время температура наиболее комфортна для длительных прогулок, а природа радует зеленью и цветением. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы, несмотря на холод, маршрут доступен, но требует особой подготовки и экипировки.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Тропе шаманов, где каждый шаг наполнен мистикой и красотой природы Красноярска.Эта индивидуальная экскурсия позволит вам прикоснуться к древним легендам и обрядам, узнать о мистических

явлениях и исцеляющих местах силы. Вы увидите заброшенную каменоломню, отведаете воды из чистого родника и почувствуете энергию Красного гребня. Поднявшись на смотровую площадку, вы сможете насладиться великолепными видами и, возможно, даже испытать ощущение левитации. Вашему взору предстанут окаменелости древнего моря, и вы узнаете удивительные истории о шаманах енисейских кочевых народов. По завершении маршрута вас ждет отдых на каменном балконе с панорамным видом на окрестности. Подготовьтесь к активному треккингу, взяв с собой необходимые вещи, и насладитесь каждым моментом этого захватывающего приключения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Затерянные земли

Путешествие начнется в живописной долине реки Базаиха. Здесь, в лесной чаще, притаились заброшенная каменоломня и родник с кристально чистой водой. Оба памятника заповедника Столбы считаются местами силы. Мы отведаем прохладной и вкусной воды, зарядимся энергией этих мест и отправимся к началу тропы шаманов — Красному гребню.

Площадка для левитации и созерцания

Вы подниметесь на сотни метров и с Красного гребня осмотрите Красноярск и его окрестности, а также массивные скалы заповедника. Смотровая площадка — не только видовая локация, но и место паломничества эзотериков. В городских хрониках сохранились упоминания о необъяснимых феноменах левитации на Красном гребне. Может, и вы ощутите нечто особенное? Любителей же геологии эти места поразят своей историей, ведь скальный массив — это дно древнего моря, где и сейчас можно отыскать окаменелые останки морских обитателей прошлого.

Тропа шаманов

Продолжая подъем, вы услышите истории о шаманах енисейских кочевых народов. Я расскажу об обрядах и таинстве нашего пути, который ведет к мистической Арке. Согласно старинному поверью, Арка сжигает плохую карму и исцеляет прошедших сквозь нее. После проведения древнего ритуала, мы выйдем на каменный балкон, чтобы насладиться головокружительными видами, заслуженным отдыхом и обедом.

Организационные детали