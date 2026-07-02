Елена проводит ещё 3 экскурсии

Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Тропе шаманов, где каждый шаг наполнен мистикой и красотой природы Красноярска.
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам прикоснуться к древним легендам и обрядам, узнать о мистических читать дальшеуменьшить
явлениях и исцеляющих местах силы.
Вы увидите заброшенную каменоломню, отведаете воды из чистого родника и почувствуете энергию Красного гребня.
Поднявшись на смотровую площадку, вы сможете насладиться великолепными видами и, возможно, даже испытать ощущение левитации.
Вашему взору предстанут окаменелости древнего моря, и вы узнаете удивительные истории о шаманах енисейских кочевых народов. По завершении маршрута вас ждет отдых на каменном балконе с панорамным видом на окрестности.
Подготовьтесь к активному треккингу, взяв с собой необходимые вещи, и насладитесь каждым моментом этого захватывающего приключения
Лучшее время для посещения «Тропы шаманов» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время температура наиболее комфортна для длительных прогулок, а природа радует зеленью и цветением. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы, несмотря на холод, маршрут доступен, но требует особой подготовки и экипировки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красный гребень
Арка
Каменоломня
Смотровая площадка
Описание экскурсии
Затерянные земли
Путешествие начнется в живописной долине реки Базаиха. Здесь, в лесной чаще, притаились заброшенная каменоломня и родник с кристально чистой водой. Оба памятника заповедника Столбы считаются местами силы. Мы отведаем прохладной и вкусной воды, зарядимся энергией этих мест и отправимся к началу тропы шаманов — Красному гребню.
Площадка для левитации и созерцания
Вы подниметесь на сотни метров и с Красного гребня осмотрите Красноярск и его окрестности, а также массивные скалы заповедника. Смотровая площадка — не только видовая локация, но и место паломничества эзотериков. В городских хрониках сохранились упоминания о необъяснимых феноменах левитации на Красном гребне. Может, и вы ощутите нечто особенное? Любителей же геологии эти места поразят своей историей, ведь скальный массив — это дно древнего моря, где и сейчас можно отыскать окаменелые останки морских обитателей прошлого.
Тропа шаманов
Продолжая подъем, вы услышите истории о шаманах енисейских кочевых народов. Я расскажу об обрядах и таинстве нашего пути, который ведет к мистической Арке. Согласно старинному поверью, Арка сжигает плохую карму и исцеляет прошедших сквозь нее. После проведения древнего ритуала, мы выйдем на каменный балкон, чтобы насладиться головокружительными видами, заслуженным отдыхом и обедом.
Организационные детали
Трансфер на автомобиле до точки начала похода и обратно включен, я встречу вас у вашей гостиницы и привезу обратно
Маршрут занимает около 7 км, местами имеет крутые подъемы и спуски — поэтому треккинг подойдет путешественникам с хорошей физической подготовкой
Необходимо надеть нескользящую обувь и непродуваемую одежду
Возьмите с собой бутылку питьевой воды, перекус, репеллент от насекомых и дождевик на случай непогоды
Экскурсия проводится при температуре воздуха до −25 градусов
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2350 туристов
Меня зовут Елена и я профессиональный гид-экскурсовод. Влюбилась в эту профессию в 2014 году, проживая и работая гидом в Тайланде. Я постоянно совершенствуюсь и черпаю знания, путешествуя по России и Юго-Восточной Азии. Имела честь работать на Всемирной Универсиаде 2019 года. С большим удовольствием помогу вам влюбиться в наш город и его окрестности!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
–
3
–
2
–
1
–
Анастасия
Всем всем всем рекомендую Елену. Очень лёгкий человечек в общении. Интересный рассказчик. Немаловажно - пунктуальна. И что особенно здорово получалось часто-только созреет вопрос в голове, не успев озвучить, получаешь ответ. Ходили по тропе шаманов (простой маршрут, виды супер) и по городу за день. Максимально продуктивно, информационно. Локации подобраны отменно. В общем не пожалеете, если обратитесь к Елене. Очень рада знакомству.
Вам был полезен этот отзыв?
Офелия
Выбрала индивидуальный формат экскурсии, чтобы была возможность побыть с природой наедине. Елена профессиональный не только гид, но и проводник. Место сильное энергетическое, каждый пройдет настолько насколько готов. Наполнилась, зарядилась! Елена, огромное спасибо за сопровождение!
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Яна
Дата посещения: 6 июл 2025
6 июля посетили с мужем данную экскурсию. Нам все очень понравилось. Наш гид Елена прекрасный экскурсовод. было очень комфортно, много интересных фактов узнали от Елены, сразу видно, что человек любит свою профессию! Ответила на все интересующие нас вопросы! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алина
Елена-прекрасная девушка, очень интересно рассказывает, очень классная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
У
Ульяна
Лена - просто топ! С первых секунд) Сначала Лена провела для меня обзорную экскурсию по городу - я знала немало о Красноярске, но почти все услышанное узнала впервые и много какие читать дальшеуменьшить
места тоже увидела в первый раз или с нового ракурса. Поход на Торгашинский хребет и по тропе к целительной арке - это вообще бомба! Не зря экскурсия про места силы: единение с природой и собой, очищение, исцеление, перезагрузка - это то, что ты правда ощущаешь, пока поднимаешься и преодолеваешь путь. Идти было сначала непросто, а потом словно открылось второе дыхание. Я наконец отпустила то плохое, что меня тяготило долгие месяцы и даже годы. И в этом всем сопровождение Лены сыграло важную роль. Она не просто профессиональный гид, она потрясный человек, твой друг и товарищ на время путешествия. А ещё Лена делает афигенные фотки) И ей за это всё большое и настоящее - огромное спасибо❤️ Друзья, не пожалеете! Очень рекомендую и эту экскурсию конкретно, и любую экскурсию с гидом Еленой в Красноярске вообще!
Вам был полезен этот отзыв?
Алла
Это была экскурсия -вдохновение, после непростых переговоров, перед вылетом! Рекомендую всем, летит в Красноярск: оставьте себе несколько часов для путешествия с Еленой! Она прекрасный рассказчик, организатор и,что важно, создаёт удивительно читать дальшеуменьшить
комфортную атмосферу! Мы услышали много нового, с радостью испачкали белые брюки, загадали желания, очистили карму после 2х нелегких дней, наши фото собрали огромное количество лайков и завистливых ухмылок) и да, успели неожиданно для себя в аэропорт)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии на «Тропа шаманов - места силы Красноярска»