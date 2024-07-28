Прогулка на теплоходе до Свято-Успенского мужского монастыря

Путешествие на теплоходе по Енисею до Свято-Успенского мужского монастыря подарит вам массу положительных эмоций и откроет живописные виды Красноярска
Речная прогулка по Енисею - отличный вариант времяпровождения в Красноярске. Такое путешествие обязательно запомнится и подарит новые положительные эмоции.

Помимо живописных видов, открывающихся с акватории реки, можно увидеть знаменитый Свято-Успенский мужской
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монастырь.

На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в водное путешествие по Енисею от речного вокзала до Свято-Успенского мужского монастыря.

Побывав на этой прогулке, получите много положительных эмоций, сделаете для себя немало новых открытий, увидите удивительные по своей красоте места - Николаевский мост и Свято-Успенский мужской монастырь. Важно: рейс может быть отменён или перенесён. Уточняйте у менеджера

4.75
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🚢 Комфортабельный теплоход
  • 🌊 Живописные виды Енисея
  • 🏛 Свято-Успенский мужской монастырь
  • 🌉 Николаевский мост
  • 😊 Положительные эмоции
    • Прогулка на теплоходе до Свято-Успенского мужского монастыря
    Прогулка на теплоходе до Свято-Успенского мужского монастыря
    Прогулка на теплоходе до Свято-Успенского мужского монастыря
    Ближайшие даты:
    Время начала: 20:30

    Что можно увидеть

  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • Николаевский мост

    • Описание водной прогулки

    Что вас ожидает: На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в водное путешествие по Енисею от речного вокзал до Свято-Успенского мужского монастыря. Побывав на этой прогулке, вы получите много положительных эмоций, сделаете для себя немало новых открытий, увидите удивительные по своей красоте места — Николаевский мост и Свято-Успенский мужской монастырь. Важная информация:
    • Обратите внимание! Для бронирования экскурсии, нужна 100% ОПЛАТА.
    • Рейс может быть отменён или перенесён. Уточняйте у менеджера.

    В среду, четверг, пятницу, субботу в 20:30. Воскресенье — в 20:00.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Железнодорожный (Царский) мост
    • Николаевский мост
    • Свято-Успенский мужской монастырь
    Что включено
    • Прогулка на теплоходе
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Речной вокзал, Красноярск
    Когда и сколько длится?
    Когда: В среду, четверг, пятницу, субботу в 20:30. Воскресенье — в 20:00.
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Прогулка бронируется по 100% предоплате. Предоплата не возвращается
    • Если вы отмените бронирование позднее 24 часов до начала прогулки
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.8
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    А
    28 июл 2024
    Т
    22 июл 2024
    М
    19 июл 2024
    Все супер!!!! Музыканты большие молодцы!
    О
    18 июл 2024
    Понравилось всё, кроме маленькой певицы, что терзала слух всех Ваших гостей, пусть меняет репертуар (коли слоч песен не знает и этот репертуар не для её голосовых воможностей. Саксоыонист выше всякческих похвал, буфет хорошо и пледы хорошо. Команде спасибо большое!

    Входит в следующие категории Красноярска

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