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монастырь.



На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в водное путешествие по Енисею от речного вокзала до Свято-Успенского мужского монастыря.



Побывав на этой прогулке, получите много положительных эмоций, сделаете для себя немало новых открытий, увидите удивительные по своей красоте места - Николаевский мост и Свято-Успенский мужской монастырь. Важно: рейс может быть отменён или перенесён. Уточняйте у менеджера