Речная прогулка по Енисею - отличный вариант времяпровождения в Красноярске. Такое путешествие обязательно запомнится и подарит новые положительные эмоции.
Помимо живописных видов, открывающихся с акватории реки, можно увидеть знаменитый Свято-Успенский мужской
Помимо живописных видов, открывающихся с акватории реки, можно увидеть знаменитый Свято-Успенский мужской
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Ближайшие даты:
Время начала: 20:30
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в водное путешествие по Енисею от речного вокзал до Свято-Успенского мужского монастыря. Побывав на этой прогулке, вы получите много положительных эмоций, сделаете для себя немало новых открытий, увидите удивительные по своей красоте места — Николаевский мост и Свято-Успенский мужской монастырь. Важная информация:
- Обратите внимание! Для бронирования экскурсии, нужна 100% ОПЛАТА.
- Рейс может быть отменён или перенесён. Уточняйте у менеджера.
В среду, четверг, пятницу, субботу в 20:30. Воскресенье — в 20:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Железнодорожный (Царский) мост
- Николаевский мост
- Свято-Успенский мужской монастырь
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Речной вокзал, Красноярск
Когда и сколько длится?
Когда: В среду, четверг, пятницу, субботу в 20:30. Воскресенье — в 20:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Прогулка бронируется по 100% предоплате. Предоплата не возвращается
- Если вы отмените бронирование позднее 24 часов до начала прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
28 июл 2024
Т
Татьяна
22 июл 2024
М
Мария
19 июл 2024
Все супер!!!! Музыканты большие молодцы!
О
Ольга
18 июл 2024
Понравилось всё, кроме маленькой певицы, что терзала слух всех Ваших гостей, пусть меняет репертуар (коли слоч песен не знает и этот репертуар не для её голосовых воможностей. Саксоыонист выше всякческих похвал, буфет хорошо и пледы хорошо. Команде спасибо большое!
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