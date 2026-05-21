Вы отправитесь в путешествие по великой реке на комфортабельном судне на подводных крыльях.
Увидите достопримечательности самого восточного мегаполиса России и знаковые места его окрестностей — от городских символов до природных доминант. А по прибытии в Дивногорск вас ждёт обзорная прогулка по его центру.
Описание экскурсии
Во время прогулки по Енисею вы увидите:
- Театральную площадь и Коммунальный мост
- часовню Святой Параскевы
- скалу Такмак и фанпарк «Бобровый лог»
- старейший красноярский монастырь
- железнодорожный мост — жемчужину российского мостостроения
- село Овсянка — родину Виктора Астафьева
- просторы Енисея и панорамы Дивногорска
На борту будет аудиогид.
Прогулка в Дивногорске
Водный путь от Красноярска до Дивногорска займёт около 1 часа. По прибытии на берег вы встретитесь с гидом и отправитесь на часовую пешеходную экскурсию по городу:
- услышите историю Дивногорска
- посмотрите на главные достопримечательности
- посетите церковь Чудотворной иконы Божией Матери Абалакской
О теплоходе «ВосходЪ-1»
Судно на подводных крыльях, скорость — до 65 км/ч. На борту есть всё необходимое для поездки: бар, кондиционеры, туалет, аудиосистема и панорамные окна. А также спасжилеты и все необходимые средства безопасности.
Организационные детали
- Экскурсия заканчивается в Дивногорске. Обратно можно уехать на пригородном поезде в рамках расписания
- На борт не допускаются пассажиры с животными
- В Дивногорске с вами будет гид из нашей команды. Встреча на набережной
в понедельник в 12:30 и 15:00, в четверг в 10:00, 12:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Красноярске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:30 и 15:00, в четверг в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5 туристов
Я очень люблю дарить землякам и гостям города прекрасные истории о жизни родного города от истоков к современности. Организую водные прогулки на яхтах и тримаранах вместе со своими коллегами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
А
Отличная экскурсия. Всем рекомендую! 🤠
Елена
Ответ организатора:
Алексей, благодарю за отзыв!
До новых встреч на Енисее!
Е
Очень интересный рассказ, спасибо большое!
Елена
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю за доверие, за отзыв!
До новых встреч!
