Вы отправитесь в путешествие по великой реке на комфортабельном судне на подводных крыльях. Увидите достопримечательности самого восточного мегаполиса России и знаковые места его окрестностей — от городских символов до природных доминант. А по прибытии в Дивногорск вас ждёт обзорная прогулка по его центру.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Во время прогулки по Енисею вы увидите:

Театральную площадь и Коммунальный мост

часовню Святой Параскевы

скалу Такмак и фанпарк «Бобровый лог»

старейший красноярский монастырь

железнодорожный мост — жемчужину российского мостостроения

село Овсянка — родину Виктора Астафьева

просторы Енисея и панорамы Дивногорска

На борту будет аудиогид.

Прогулка в Дивногорске

Водный путь от Красноярска до Дивногорска займёт около 1 часа. По прибытии на берег вы встретитесь с гидом и отправитесь на часовую пешеходную экскурсию по городу:

услышите историю Дивногорска

посмотрите на главные достопримечательности

посетите церковь Чудотворной иконы Божией Матери Абалакской

О теплоходе «ВосходЪ-1»

Судно на подводных крыльях, скорость — до 65 км/ч. На борту есть всё необходимое для поездки: бар, кондиционеры, туалет, аудиосистема и панорамные окна. А также спасжилеты и все необходимые средства безопасности.

Организационные детали