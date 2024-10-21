3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Погулять по историческому центру и съездить на Караульную гору на автопешеходной экскурсии
Начало: У памятника командору Резанову
«Брутальное готическое строение посреди сибирского города, в котором раньше располагался католический собор Преображения Господня»
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
«Групповая экскурсия «Обители и судьбы» в Свято-Успенский мужской монастырь предлагает уникальную возможность прикоснуться к духовному наследию и историческому богатству нашего края»
Расписание: Каждую среду в 10:00
23 окт в 10:00
30 окт в 10:00
1 800₽ за человека
скидка
15%
4.5 часа
Фотопрогулка
Пешком - по сопкам Левобережья в Красноярске (с фотосессией)
Отправиться в поход средней сложности по живописным местам: Енисей, леса, скалы, смотровые площадки
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
«Пещерный лог, где в окружении скал гряды Долгая Грива находятся Монастырский грот и пещера Карман — мы их внимательно осмотрим»
26 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 50004 250₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Святые места»
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