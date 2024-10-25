В тёплой дружеской атмосфере мы пройдём по главным и малоизвестным местам заповедника. Вы подниметесь на самые знаменитые скалы и узнаете о местном движении — столбизме. По желанию отдохнёте в гамаке или помедитируете в местах силы. Сфотографируетесь среди лучших видов и остановитесь на пикник среди сосен и кедров.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 22:30
Описание экскурсии
- Это полностью пешеходная экскурсия, которая проходит без беготни и суеты. Примерный тайминг программы: 2 часа — дорога до Столбов, 2 часа — экскурсия по Столбам, 2 часа — дорога обратно.
- Мы почти живём на Столбах и будем рады показать вам их красоту.
- Вы увидите: Слоника и Чёртову кухню, Деда и Бабку, Львиные ворота и Перья, Водораздел и Королевскую калитку. И многие другие!
- На некоторые скалы мы заберёмся и полюбуемся открывающимися видом.
- Вы услышите о столбизме — уникальном местном движении. И о его участниках — людях, которые покоряют столбы. Некоторые из них занимаются этим больше полувека. Если повезёт, познакомимся с ними.
- По желанию остановимся на медитацию в особом месте или замедлимся на отдыхе в гамаках — среди природы это особое удовольствие.
Организационные детали
- Экскурсия не требует специальной подготовки и подойдёт путешественникам от 7 до 70 лет. На протяжении всего маршрута будут места для отдыха.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 22:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Свердловской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 22:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 1081 туриста
Добрый день! Я — Александра, живу в Красноярске. Моя любовь – природа и походы. Я совместно с командной профессиональных гидов, экскурсоводов, инструкторов организую пешие прогулки по городу и окрестностям, выезды в Хакасию, яхтинг на Красноярском море, сплавы по Енисею и Мане на пакрафтах, сапбордах и др. Наряду с заповедником «Столбы» есть немало красивых локаций, которые мы вам с удовольствием покажем!Задать вопрос
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