Александра — ваша команда гидов в Красноярске

Провели экскурсии для 1081 туриста

Добрый день! Я — Александра, живу в Красноярске. Моя любовь – природа и походы. Я совместно с командной профессиональных гидов, экскурсоводов, инструкторов организую пешие прогулки по городу и окрестностям, выезды в Хакасию, яхтинг на Красноярском море, сплавы по Енисею и Мане на пакрафтах, сапбордах и др. Наряду с заповедником «Столбы» есть немало красивых локаций, которые мы вам с удовольствием покажем!