Эта экскурсия посвящена красивейшим утёсам левого берега Енисея: Собакинским и Караульному быкам, скале Голубка. Мы пройдём 15 км и заберёмся на смотровые площадки. С каждой локации вы увидите потрясающий вид на просторы реки, на сибирскую тайгу. А на следующий день получите около 30 оригинальных фотографий, сделанных на профессиональную камеру.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы поднимемся на скалы и пройдём по экотропе. Со смотровых площадок полюбуемся правым берегом Енисея и его сопками. Обязательно остановимся на пикник в красивой локации. А вечером посмотрим на закат, отражённый гладью реки.

Я расскажу, как образовались скалы-утёсы, почему в этих местах много пещер и куда ещё тут можно сходить. Поговорим об истории освоения этих земель.

Маршрут прогулки

Нижний и верхний Собакинские быки (утёсы) со смотровыми площадками — вы разглядите Енисей и остров Пионерский

Экотропа «Караульная»

Две смотровые площадки Караульного быка — на них будет несложный подъём

Спуск к археологической пещере Еленева (доступ к пещере открыт только в тёплое время)

Скала Голубка — с её вершины открывается вид на просторы реки

Западная скальная группа массива Голубки — дойдём до места с самым эпичным видом и скамейкой для отдыха

Организационные детали