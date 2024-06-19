Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия

Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Эта экскурсия посвящена красивейшим утёсам левого берега Енисея: Собакинским и Караульному быкам, скале Голубка. Мы пройдём 15 км и заберёмся на смотровые площадки. С каждой локации вы увидите потрясающий вид на просторы реки, на сибирскую тайгу.

А на следующий день получите около 30 оригинальных фотографий, сделанных на профессиональную камеру.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы поднимемся на скалы и пройдём по экотропе. Со смотровых площадок полюбуемся правым берегом Енисея и его сопками. Обязательно остановимся на пикник в красивой локации. А вечером посмотрим на закат, отражённый гладью реки.

Я расскажу, как образовались скалы-утёсы, почему в этих местах много пещер и куда ещё тут можно сходить. Поговорим об истории освоения этих земель.

Маршрут прогулки

  • Нижний и верхний Собакинские быки (утёсы) со смотровыми площадками — вы разглядите Енисей и остров Пионерский
  • Экотропа «Караульная»
  • Две смотровые площадки Караульного быка — на них будет несложный подъём
  • Спуск к археологической пещере Еленева (доступ к пещере открыт только в тёплое время)
  • Скала Голубка — с её вершины открывается вид на просторы реки
  • Западная скальная группа массива Голубки — дойдём до места с самым эпичным видом и скамейкой для отдыха

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута 15 км
  • В каждой локации будет небольшая фотосессия. Я сниму вас на профессиональную зеркальную камеру Canon. На следующий день вы получите около 30 необработанных фотографий ссылкой на Яндекс Диск
  • Начало и окончание экскурсии на автобусных остановках — ехать от центра города примерно 40 мин.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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