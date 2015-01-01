Чёрная сопка

Древнее бурное геологическое прошлое оставило множество памятников своей деятельности в окрестностях Красноярска. Среди них, заметно выделяется старый потухший вулкан — Чёрная сопка или Каратаг, как называли его местные народы, которые выбирали склоны сопки для проведения религиозных обрядов, она была объектом почитания пленных японцев, лагерь которых располагался в Красноярске, а сегодня это самая высокая обзорная точка вблизи города, популярное место для активных прогулок, овеянное городскими легендами о кладах и разбойниках.

Чёрная сопка заметна, практически, с любой точки исторического центра — это выдающаяся вершина тёмного цвета, расположенная в юго–восточном направлении. Отправившись в путешествие на вершину Чёрной сопки вы сможете увидеть редкие реликтовые сосны, развалины кратера вулкана, камни от которого устилают вершину сопки и своей правильной формой навевают мысли о рукотворном характере своего происхождения, разглядеть весь Красноярск, как на ладони, и конечно же, зарядится положительной энергией, ведь Чёрная сопка почитается среди местных жителей за место силы.

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