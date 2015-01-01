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Спящий вулкан Карадак

Город-Сказка
Город-Сказка – Гид из Красноярска
Пешая прогулка 👣 на сопку Карадак — самую высокую точку в окрестностях города Красноярска.

Карадак или Чёрная сопка — так называется спящий вулкан.

Экскурсанты увидят город 🏙️ с высоты птичьего полёта и отдохнут на природе.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Спящий вулкан Карадак
Спящий вулкан Карадак

Что вы увидите

  • Таргашинский хребет
  • Красноярск с высоты 688 метров, самая высокая точка.
  • Чёрная Сопка
Чёрная сопка
Древнее бурное геологическое прошлое оставило множество памятников своей деятельности в окрестностях Красноярска. Среди них, заметно выделяется старый потухший вулкан — Чёрная сопка или Каратаг, как называли его местные народы, которые выбирали склоны сопки для проведения религиозных обрядов, она была объектом почитания пленных японцев, лагерь которых располагался в Красноярске, а сегодня это самая высокая обзорная точка вблизи города, популярное место для активных прогулок, овеянное городскими легендами о кладах и разбойниках.
Чёрная сопка заметна, практически, с любой точки исторического центра — это выдающаяся вершина тёмного цвета, расположенная в юго–восточном направлении. Отправившись в путешествие на вершину Чёрной сопки вы сможете увидеть редкие реликтовые сосны, развалины кратера вулкана, камни от которого устилают вершину сопки и своей правильной формой навевают мысли о рукотворном характере своего происхождения, разглядеть весь Красноярск, как на ладони, и конечно же, зарядится положительной энергией, ведь Чёрная сопка почитается среди местных жителей за место силы.
Важная информация
  • Время и место отъезда может корректировать группа по своему желанию.
  • Маршрут может быть изменён по желанию клиента.
  • На экскурсии 🧭 вам понадобиться комфортная обувь, желательно небольшой перекус, фотоаппарат.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Любой удобный адрес для заказчика
Спящий вулкан Карадак
Спящий вулкан Карадак
Спящий вулкан Карадак
Спящий вулкан Карадак

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Город-Сказка
Город-Сказка
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