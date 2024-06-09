Что такое Чёрная сопка — потухший вулкан? Или вулкан, которому не получилось стать вулканом? Гора, похожая на Фудзияму? Место, где зарыт клад или, может, золото Колчака? Я поделюсь с вами версиями о происхождении сопки и проведу красивыми дорогами. Подъём на вершину не требует особой подготовки, а само место не оставит равнодушным!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Подъём на Каратаг

Каратаг или Чёрная сопка — это памятник природы краевого значения вблизи Красноярска. Вам уже приходилось слышать слово «каратаг»? Я расскажу, что оно означает и какие ещё Каратаги есть в России. Мы начнём поход в деревне Лукино и в комфортном темпе поднимемся до вершины сопки — это около 3-3,5 км в одну сторону. На вершине устроим привал — попьём чай, любуясь открывающимися видами.

Легенды и природная красота

Поделюсь с вами историей места. Расскажу, что общего у Чёрной сопки и законов Хаммурапи и почему пленные японцы чувствовали себя здесь практически как дома. Неизменно про Каратаг рассказывают мистические истории — вы тоже обязательно их услышите.

Маршрут:

Торгашинский хребет — скалы, протянувшиеся на 20 с лишним километров от высшей точки — Чёрной сопки — до восточной границы национального парка «Красноярские Столбы»

Большая Енисейская тропа — почти стокилометровая туристическая тропа, начинающаяся от станции Зыково и проходящая через Чёрную сопку. Обустройство тропы только началось, мы захватим часть её и оценим будущие масштабы

Чёрная сопка — высшая точка Торгашинского хребта (688 метров над уровнем моря), с которой открывается вид на Красноярск, Берёзовский район, сибирскую тайгу и скалы национального парка «Красноярские Столбы»

Организационные детали