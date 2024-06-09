Что такое Чёрная сопка — потухший вулкан? Или вулкан, которому не получилось стать вулканом? Гора, похожая на Фудзияму? Место, где зарыт клад или, может, золото Колчака? Я поделюсь с вами версиями о происхождении сопки и проведу красивыми дорогами. Подъём на вершину не требует особой подготовки, а само место не оставит равнодушным!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Подъём на Каратаг
Каратаг или Чёрная сопка — это памятник природы краевого значения вблизи Красноярска. Вам уже приходилось слышать слово «каратаг»? Я расскажу, что оно означает и какие ещё Каратаги есть в России. Мы начнём поход в деревне Лукино и в комфортном темпе поднимемся до вершины сопки — это около 3-3,5 км в одну сторону. На вершине устроим привал — попьём чай, любуясь открывающимися видами.
Легенды и природная красота
Поделюсь с вами историей места. Расскажу, что общего у Чёрной сопки и законов Хаммурапи и почему пленные японцы чувствовали себя здесь практически как дома. Неизменно про Каратаг рассказывают мистические истории — вы тоже обязательно их услышите.
Маршрут:
- Торгашинский хребет — скалы, протянувшиеся на 20 с лишним километров от высшей точки — Чёрной сопки — до восточной границы национального парка «Красноярские Столбы»
- Большая Енисейская тропа — почти стокилометровая туристическая тропа, начинающаяся от станции Зыково и проходящая через Чёрную сопку. Обустройство тропы только началось, мы захватим часть её и оценим будущие масштабы
- Чёрная сопка — высшая точка Торгашинского хребта (688 метров над уровнем моря), с которой открывается вид на Красноярск, Берёзовский район, сибирскую тайгу и скалы национального парка «Красноярские Столбы»
Организационные детали
- Трансфер до начала пешего маршрута и обратно (около 15 км из Красноярска в одну сторону) проходит на автомобилях Kia Seltos, Renault Arkana или Kia Rio
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 7 лет. Хоть поход и не требует специальной физической подготовки, но удобная (спортивная, походная) обувь без каблука и комфортная одежда — обязательны
- Я советую взять с собой перекус, воду и термос с чаем. А если термоса нет, то его возьму я
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Я живу в Красноярске и знаю все окрестности и интересные места. С группой единомышленников создал туристический клуб, теперь мы постоянно путешествуем по краю и показываем его красоту гостям. Более 2Задать вопрос
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