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Черная сопка - легенды древнего вулкана

Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
Помимо знаменитого национального парка, в Красноярске есть уникальные локации, такие как потухший вулкан Кара-Даг. Вершина вулкана видна отовсюду, но район сопки остается малоизвестным даже для местных жителей.

На экскурсии вы узнаете,
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почему японцы почитают это место, услышите миф о трагической любви и старинное предание о кладе.

Путешествие включает треккинг к вершине вулкана, где можно насладиться панорамными видами и устроить пикник. Трансфер на личном авто гида включен в стоимость. Экскурсия доступна в любое время года, но маршрут может корректироваться в зависимости от погоды

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный трансфер
  • 🌳 Прогулка по тайге
  • 🏞 Панорамные виды
  • 📜 Интересные легенды
  • 🍃 Богатая флора и фауна
  • 🗓 Всесезонный поход

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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Лучшее время для посещения Черной сопки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время тропы наиболее проходимы, а погода позволяет насладиться природой и панорамными видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, прогулка также возможна, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой поход может быть затруднен из-за снега и низких температур, но для любителей зимних пейзажей это тоже интересный период.
Сейчас август — это идеальное время.
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана

Что можно увидеть

  • Черная сопка
  • Столбы

Описание экскурсии

Древний вулкан, покрытый сказочной тайгой

Мы подъедем на машине к подножию Черной сопки — она находится на доступном расстоянии от центра Красноярска — и после отправимся в несложный треккинг к вершине (688 метра). По пути я расскажу о его геологических особенностях, обнаруженной здесь горной породе, богатой флоре и фауне — только мохообразных здесь около 260 видов! А добравшись до куполообразного кратера, покрытого каменными глыбами, устроим пикник с панорамным видом на окрестности, включая Столбы.

История и легенды Черной сопки

У потухшего вулкана множество имен на древних языках и интересное прошлое. Вы узнаете, как получилось, что Кара-Даг стал предметом почитания японцев. Услышите миф о трагической любви пастуха и дочери кизильского бая, а также старинное предание о кладе, спрятанном разбойниками.

Организационные детали

  • По согласованию организовывается удобный трансфер на личном авто гида (входит в стоимость)
  • Возьмите с собой термос, чай и перекус для пикника
  • Поход всесезонный, но в зависимости от погоды и проходимости тропы может корректироваться

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2644 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
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Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Виктория
Это великолепная экскурсия оставила самые положительные эмоции.
Благодарю гида Александра за потрясающий день.
Хоть и трудно было проходить (неожиданно началась весна и все таяло), но всё-таки дошли до вершины. Простор, чистые энергии,
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мощь…. И чашечка кофе добавила удовлетворения (благодарю Александр)
Эта экскурсия для тех, кто любит природу, ее неповторимость, мощь и нежность в одном.
Экскурсия пешая, идти по лесу. Одевайте удобную обувь.
Виды на вершине отличные. Мне очень понравилось.
С удовольствием пошла бы ещё🙃 Александр рассказывал много интересного. День получился увлекательным.
Удачи ребятам. Продолжайте это дело. 👍

Это великолепная экскурсия оставила самые положительные эмоции.
Это великолепная экскурсия оставила самые положительные эмоции.
Это великолепная экскурсия оставила самые положительные эмоции.
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А
Великолепная экскурсия, очень красивые виды с вершины сопки. Хочется отметить особое внимание со стороны экскурсовода Елены - одолжила варежки на время восхождения, чтобы не было холодно, в течение всего маршрута поила вкусным чаем, чтобы согреться.
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Валерия
Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
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Е
Маршрут был полностью подстроен под наши "хотелки". Увидели и узнали много нового. А горы в тумане - это особое впечатление! Спасибо Александру.
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Галина
Александр- замечательный рассказчик. Экскурсия очень понравилась. Особенно кофе на вершине вулкана
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Д
Экскурсия понравилась. Маршрут не сложный, подойдëт для людей без опыта походов.
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