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Древний вулкан, покрытый сказочной тайгой

Мы подъедем на машине к подножию Черной сопки — она находится на доступном расстоянии от центра Красноярска — и после отправимся в несложный треккинг к вершине (688 метра). По пути я расскажу о его геологических особенностях, обнаруженной здесь горной породе, богатой флоре и фауне — только мохообразных здесь около 260 видов! А добравшись до куполообразного кратера, покрытого каменными глыбами, устроим пикник с панорамным видом на окрестности, включая Столбы.

История и легенды Черной сопки

У потухшего вулкана множество имен на древних языках и интересное прошлое. Вы узнаете, как получилось, что Кара-Даг стал предметом почитания японцев. Услышите миф о трагической любви пастуха и дочери кизильского бая, а также старинное предание о кладе, спрятанном разбойниками.

Организационные детали