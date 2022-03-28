Черная сопка - легенды древнего вулкана

Отправиться во всесезонный треккинг к высшей точке Красноярска и обнаружить «нетронутую цивилизацию»

Индивидуальная
Кроме знаменитого национального парка у нас есть и другие интересные локации: одна из них — потухший вулкан Кара-Даг.

И несмотря на то, что его вершина видна отовсюду, район сопки остается terra incognita даже для местных! Фудзияма для пленных японцев, таинственный клад, родник из слез несчастной любви — приглашаю исследовать вместе это удивительное место.
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Древний вулкан, покрытый сказочной тайгой

Мы подъедем на машине к подножию Черной сопки — она находится на доступном расстоянии от центра Красноярска — и после отправимся в несложный треккинг к вершине (688 метра). По пути я расскажу о его геологических особенностях, обнаруженной здесь горной породе, богатой флоре и фауне — только мохообразных здесь около 260 видов! А добравшись до куполообразного кратера, покрытого каменными глыбами, устроим пикник с панорамным видом на окрестности, включая Столбы.

История и легенды Черной сопки

У потухшего вулкана множество имен на древних языках и интересное прошлое. Вы узнаете, как получилось, что Кара-Даг стал предметом почитания японцев. Услышите миф о трагической любви пастуха и дочери кизильского бая, а также старинное предание о кладе, спрятанном разбойниками.

Организационные детали

  • По согласованию организовывается удобный трансфер на личном авто гида (входит в стоимость)
  • Возьмите с собой термос, чай и перекус для пикника
  • Поход всесезонный, но в зависимости от погоды и проходимости тропы может корректироваться

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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