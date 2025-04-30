Помимо знаменитого национального парка, в Красноярске есть уникальные локации, такие как потухший вулкан Кара-Даг. Вершина вулкана видна отовсюду, но район сопки остается малоизвестным даже для местных жителей.
На экскурсии вы узнаете,
На экскурсии вы узнаете,
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный трансфер
- 🌳 Прогулка по тайге
- 🏞 Панорамные виды
- 📜 Интересные легенды
- 🍃 Богатая флора и фауна
- 🗓 Всесезонный поход
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Черной сопки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время тропы наиболее проходимы, а погода позволяет насладиться природой и панорамными видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, прогулка также возможна, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой поход может быть затруднен из-за снега и низких температур, но для любителей зимних пейзажей это тоже интересный период.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Черная сопка
- Столбы
Описание экскурсии
Древний вулкан, покрытый сказочной тайгой
Мы подъедем на машине к подножию Черной сопки — она находится на доступном расстоянии от центра Красноярска — и после отправимся в несложный треккинг к вершине (688 метра). По пути я расскажу о его геологических особенностях, обнаруженной здесь горной породе, богатой флоре и фауне — только мохообразных здесь около 260 видов! А добравшись до куполообразного кратера, покрытого каменными глыбами, устроим пикник с панорамным видом на окрестности, включая Столбы.
История и легенды Черной сопки
У потухшего вулкана множество имен на древних языках и интересное прошлое. Вы узнаете, как получилось, что Кара-Даг стал предметом почитания японцев. Услышите миф о трагической любви пастуха и дочери кизильского бая, а также старинное предание о кладе, спрятанном разбойниками.
Организационные детали
- По согласованию организовывается удобный трансфер на личном авто гида (входит в стоимость)
- Возьмите с собой термос, чай и перекус для пикника
- Поход всесезонный, но в зависимости от погоды и проходимости тропы может корректироваться
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2644 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это великолепная экскурсия оставила самые положительные эмоции.
Благодарю гида Александра за потрясающий день.
Хоть и трудно было проходить (неожиданно началась весна и все таяло), но всё-таки дошли до вершины. Простор, чистые энергии,
Благодарю гида Александра за потрясающий день.
Хоть и трудно было проходить (неожиданно началась весна и все таяло), но всё-таки дошли до вершины. Простор, чистые энергии,
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А
Великолепная экскурсия, очень красивые виды с вершины сопки. Хочется отметить особое внимание со стороны экскурсовода Елены - одолжила варежки на время восхождения, чтобы не было холодно, в течение всего маршрута поила вкусным чаем, чтобы согреться.
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Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
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Е
Маршрут был полностью подстроен под наши "хотелки". Увидели и узнали много нового. А горы в тумане - это особое впечатление! Спасибо Александру.
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Александр- замечательный рассказчик. Экскурсия очень понравилась. Особенно кофе на вершине вулкана
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Д
Экскурсия понравилась. Маршрут не сложный, подойдëт для людей без опыта походов.
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Входит в следующие категории Красноярска
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