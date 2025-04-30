Помимо знаменитого национального парка, в Красноярске есть уникальные локации, такие как потухший вулкан Кара-Даг. Вершина вулкана видна отовсюду, но район сопки остается малоизвестным даже для местных жителей.На экскурсии вы узнаете,

почему японцы почитают это место, услышите миф о трагической любви и старинное предание о кладе. Путешествие включает треккинг к вершине вулкана, где можно насладиться панорамными видами и устроить пикник. Трансфер на личном авто гида включен в стоимость. Экскурсия доступна в любое время года, но маршрут может корректироваться в зависимости от погоды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Черной сопки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время тропы наиболее проходимы, а погода позволяет насладиться природой и панорамными видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, прогулка также возможна, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой поход может быть затруднен из-за снега и низких температур, но для любителей зимних пейзажей это тоже интересный период.

Сейчас август — это идеальное время.