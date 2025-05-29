Индивидуальная
до 3 чел.
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Что такое Чёрная сопка? Потухший вулкан или гора, похожая на Фудзияму? Узнайте версии о происхождении сопки и насладитесь красивыми дорогами и видами
«Что такое Чёрная сопка — потухший вулкан»
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
«Древний вулкан, покрытый сказочной тайгой»
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Спящий вулкан Карадак
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
«Карадак или Чёрная сопка — так называется спящий вулкан»
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Галина 29 мая 2025 Александр- замечательный рассказчик. Экскурсия очень понравилась. Особенно кофе на вершине вулкана
Мария 4 мая 2025 Экскурсия началась от подъезда нашего дома. Прекрасная экскурсовод Евгения рассказала нам много интересного о городе с момента возникновения до наших
Виктория 30 апреля 2025 Это великолепная экскурсия оставила самые положительные эмоции.
Благодарю гида Александра за потрясающий день.
Хоть и трудно было проходить (неожиданно началась весна и
Svetlana 16 сентября 2024 Все понравилось. Спасибо Евгении!!! Соглашусь с предыдущими отзывами.
Наталья 24 августа 2024 Спасибо Жене за эту прекрасную экскурсию. Не только интересно, но и душевно. Огромное количество интересных историй. Вкусности на вершине. Внимательное
Евгений 4 августа 2024 Восхождение на вершину Чёрной сопки - увлекательное путешествие за отличным видом с горы, яркими впечатлениями, сильными эмоциями - рекомендую делать
Наталья 13 июня 2024 На чёрную сопку меня сопровождала Евгения. Даже не знаю кто покорил меня больше, природа тех мест или проводник. Маршрут лёгкий,
Валерия 5 июня 2024 Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
Дарья 29 августа 2023 Экскурсия понравилась. Маршрут не сложный, подойдëт для людей без опыта походов.
Елена 6 ноября 2022 Маршрут был полностью подстроен под наши "хотелки". Увидели и узнали много нового. А горы в тумане - это особое впечатление! Спасибо Александру.
