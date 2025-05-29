Мои заказы

Экскурсии к вулкану из Красноярска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулканы» в Красноярске, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Что такое Чёрная сопка? Потухший вулкан или гора, похожая на Фудзияму? Узнайте версии о происхождении сопки и насладитесь красивыми дорогами и видами
«Что такое Чёрная сопка — потухший вулкан»
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Черная сопка - легенды древнего вулкана
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
«Древний вулкан, покрытый сказочной тайгой»
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Спящий вулкан Карадак
Пешая
4 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Спящий вулкан Карадак
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
«Карадак или Чёрная сопка — так называется спящий вулкан»
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    29 мая 2025
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Александр- замечательный рассказчик. Экскурсия очень понравилась. Особенно кофе на вершине вулкана
  • М
    Мария
    4 мая 2025
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Экскурсия началась от подъезда нашего дома. Прекрасная экскурсовод Евгения рассказала нам много интересного о городе с момента возникновения до наших
    дней. Было интересно послушать не только историю города, но и о жизни обычных людей. Скорость маршрута была выбрана в соответствии с нашими физическими возможностями. Мы спокойно поднимались на вершину, любовались природой, слушали пение птиц и рассказы Евгении. По окончании нашей экскурсии Евгения выслала наглядно оформленный трек и фотографии. С теплотой вспоминаем Евгению Саенко, желаем ей творческого вдохновения, чтобы каждая экскурсия была уникальной и неповторимой.

  • В
    Виктория
    30 апреля 2025
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Это великолепная экскурсия оставила самые положительные эмоции.
    Благодарю гида Александра за потрясающий день.
    Хоть и трудно было проходить (неожиданно началась весна и
    все таяло), но всё-таки дошли до вершины. Простор, чистые энергии, мощь…. И чашечка кофе добавила удовлетворения (благодарю Александр)
    Эта экскурсия для тех, кто любит природу, ее неповторимость, мощь и нежность в одном.
    Экскурсия пешая, идти по лесу. Одевайте удобную обувь.
    Виды на вершине отличные. Мне очень понравилось.
    С удовольствием пошла бы ещё🙃
    Александр рассказывал много интересного. День получился увлекательным.
    Удачи ребятам. Продолжайте это дело. 👍

  • S
    Svetlana
    16 сентября 2024
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Все понравилось. Спасибо Евгении!!! Соглашусь с предыдущими отзывами.
  • Н
    Наталья
    24 августа 2024
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Спасибо Жене за эту прекрасную экскурсию. Не только интересно, но и душевно. Огромное количество интересных историй. Вкусности на вершине. Внимательное
    отношение. Не сложный маршрут, особенно для нас, которые вообще первый раз на активном отдыхе. И удивительная энергетика Жени.
    После этой встречи мы полюбили Красноярск еще больше. С удовольствием будем еще пользоваться вашими услугами.

  • Е
    Евгений
    4 августа 2024
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Восхождение на вершину Чёрной сопки - увлекательное путешествие за отличным видом с горы, яркими впечатлениями, сильными эмоциями - рекомендую делать
    это только в сопровождении гида Евгении! С одной стороны, объективо этот путь наверх - непростой, требует физических усилий. Но, с другой стороны, Евгения - суперпрофессионал, она делает восхождение лёгким! Я не очень люблю, т. с., высоту. Так я вам скажу, Евгения - просто как психолог, смогла внушить мне смелость, уверенность в своих силах. Она тщательно следит за техникой безопасности. А ещё она прекрасная собеседница, много знает про трейлы, хайкинг, историю заповедника и пр. Ну и вообще она весёлый позитивный человек!

  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    На чёрную сопку меня сопровождала Евгения. Даже не знаю кто покорил меня больше, природа тех мест или проводник. Маршрут лёгкий,
    но интересный и безумно красивый. Богатый красно книжной растительностью лес, огромный чёрный скальный массив на вершине и невероятной красоты виды на долину. С момента подтверждения экскурсии Евгения окружила заботой. Поинтересовалась есть ли у меня термос, предпочитаю чай или кофе и где меня забрать. У подножия сопки проинструктировала по клещам, тщательно обработала одежду и обувь средством от насекомых. В пути Евгения рассказала множество исторических и геологических фактов, а так же мифов и легенд. На вершине меня ждал не пикник, а поистине радушный приём. Ароматный травяной чай с ягодами, домашние булочки с яблоком и корицей, это при том, что я была предупреждена и несла в рюкзаке воду и перекус. Каким бы потрясающим не было место куда вы идете, важно кто вас туда сопровождает! Женя с первых минут стала мне добрым и заботливым другом и лучшим проводником.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
  • Д
    Дарья
    29 августа 2023
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Экскурсия понравилась. Маршрут не сложный, подойдëт для людей без опыта походов.
  • Е
    Елена
    6 ноября 2022
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Маршрут был полностью подстроен под наши "хотелки". Увидели и узнали много нового. А горы в тумане - это особое впечатление! Спасибо Александру.

