читать дальше

но интересный и безумно красивый. Богатый красно книжной растительностью лес, огромный чёрный скальный массив на вершине и невероятной красоты виды на долину. С момента подтверждения экскурсии Евгения окружила заботой. Поинтересовалась есть ли у меня термос, предпочитаю чай или кофе и где меня забрать. У подножия сопки проинструктировала по клещам, тщательно обработала одежду и обувь средством от насекомых. В пути Евгения рассказала множество исторических и геологических фактов, а так же мифов и легенд. На вершине меня ждал не пикник, а поистине радушный приём. Ароматный травяной чай с ягодами, домашние булочки с яблоком и корицей, это при том, что я была предупреждена и несла в рюкзаке воду и перекус. Каким бы потрясающим не было место куда вы идете, важно кто вас туда сопровождает! Женя с первых минут стала мне добрым и заботливым другом и лучшим проводником.