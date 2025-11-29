Отправляйтесь из Красноярска в живописный лес, где свежий воздух, пение птиц и умиротворение природы создают идеальный отдых.
В пути — уютные кафе, сувениры и захватывающие подъёмы к величественным столбам, скалам и грядам с невероятными панорамами.
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие Город останется позади — и уже через 15 минут вы окажетесь среди вековых деревьев, где воздух свеж, а тропы ведут к удивительным скальным массивам. Мы поднимемся к знаменитым Столбам и рассмотрим их причудливые формы. По пути будем кормить белок, пить горячий сбитень с травами, пробовать незабываемые местные пончики и наслаждаться тишиной природы. Активный отдых наедине с природой Отправляясь из Красноярска, мы погружаемся в живописный лес, где свежий воздух и пение птиц создают атмосферу умиротворения. На пути — уютные зоны отдыха, кафе с угощениями и сувенирные лавки. Тур продолжится захватывающими подъёмами к величественным столбам, скалам и грядам, открывая невероятные панорамы и возможности для фото, прежде чем вернуться в город, наполненные впечатлениями природы и красоты. Важная информация:
Обязательно надевайте удобную одежду и обувь, на экскурсии будем достаточно ходить.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Величественные столбы
- Панорамы природы, скалы, леса
Что включено
- Трансфер от точки отправления до начала маршрута
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Красноярск, Урицкого 94
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
