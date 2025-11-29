Увлекательное путешествие Город останется позади — и уже через 15 минут вы окажетесь среди вековых деревьев, где воздух свеж, а тропы ведут к удивительным скальным массивам. Мы поднимемся к знаменитым Столбам и рассмотрим их причудливые формы. По пути будем кормить белок, пить горячий сбитень с травами, пробовать незабываемые местные пончики и наслаждаться тишиной природы. Активный отдых наедине с природой Отправляясь из Красноярска, мы погружаемся в живописный лес, где свежий воздух и пение птиц создают атмосферу умиротворения. На пути — уютные зоны отдыха, кафе с угощениями и сувенирные лавки. Тур продолжится захватывающими подъёмами к величественным столбам, скалам и грядам, открывая невероятные панорамы и возможности для фото, прежде чем вернуться в город, наполненные впечатлениями природы и красоты. Важная информация:

Обязательно надевайте удобную одежду и обувь, на экскурсии будем достаточно ходить.