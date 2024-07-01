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Лучший выборУдивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Групповая
до 19 чел.
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: По воскресеньям: 10:00
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
2 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Теплоходная прогулка по Енисею до села Овсянка
Начало: Речной вокзал, Красноярск
Расписание: Проводится 21 июля, 4, 11, 18 и 25 августа.
21 июля в 14:30
4 авг в 14:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июля 2024В жару в автобусе с кондиционером хороший вариант
- ООльга13 мая 2024Экскурсия для двоих. Гид Светлана забрала нас на своей машине из отеля в Бобровом логе по нашей просьбе. Она нам
- ВВладимир29 апреля 2024Мы увидели значимые достопримечательности правого берега Енисея: от Бобрового лога до Красноярского "моря". С погодой немного не повезло, бы жуткий
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Туры выходного дня»
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