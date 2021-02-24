1 отзыв оставили туристы

Феномены Столбов Как появились эти каменные исполины? Что вложено в понятия «столбизм» и «лазить по-столбовски»? По пути вы услышите любопытные факты о заповедном уголке России, о его флоре и фауне. Узнаете, как жители спасли скалы от разрушения, и разгадаете секреты местных названий.
Ошеломляющие виды Мы доберемся на машине до старта пешеходного маршрута и возьмем курс на скалу Такмак, которая возвышается на фоне Красноярска. Это самая фотографируемся скала национального заповедника, а ее фото стало частью логотипа Столбов. У Такмака вы полюбуетесь сибирскими пейзажами и городом, а я поделюсь легендами. В финале вас ждет катание по канатно-кресельной дороге — приятный бонус после хождения по предгорьям Восточного Саяна.
Кому подойдет экскурсия ⛳
Мы проводим три экскурсии-похода на Столбы с разной длительностью и нагрузкой:
Эта экскурсия ⛳ — оптимальный вариант для тех, кто не хочет преодолевать огромные расстояния пешком (до вершины идти 1, 5 км) и тратить весь день (длительность этого маршрута — 3-4 часа)
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
Стоит выбрать именно эту экскурсию на машине, чтобы увидеть и достопримечательности города, и великолепнейший фанпарк Бобровый лог со спусками, и конечно же незабываемые виды, которые открываются со скалы Талмак. А гид Сергей просто супер. Настолько смог донести историю города, а также увлечь нас восхождением. Огромнейшее спасибо.