1 отзыв оставили туристы

На 47-ми тысячах квадратных гектаров заповедника нашей целью станет Такмак — скала-символ Красноярска и Столбов. Трекинг будет активным, но не слишком, займет около 4 часов: на этом маршруте есть, где походить, что послушать и даже где полазить. Вы покорите лесные дороги, насладитесь панорамами, прокатитесь по канатной дороге и сделаете сотни фото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Феномены Столбов

Как появились эти каменные исполины? Что вложено в понятия «столбизм» и «лазить по-столбовски»? По пути вы услышите любопытные факты о заповедном уголке России, о его флоре и фауне. Узнаете, как жители спасли скалы от разрушения, и разгадаете секреты местных названий.

Ошеломляющие виды

Мы доберемся на машине до старта пешеходного маршрута и возьмем курс на скалу Такмак, которая возвышается на фоне Красноярска. Это самая фотографируемся скала национального заповедника, а ее фото стало частью логотипа Столбов. У Такмака вы полюбуетесь сибирскими пейзажами и городом, а я поделюсь легендами. В финале вас ждет катание по канатно-кресельной дороге — приятный бонус после хождения по предгорьям Восточного Саяна.

Кому подойдет экскурсия

Мы проводим три экскурсии-похода на Столбы с разной длительностью и нагрузкой:

Эта экскурсия — оптимальный вариант для тех, кто не хочет преодолевать огромные расстояния пешком (до вершины идти 1,5 км) и тратить весь день (длительность этого маршрута — 3-4 часа)

Экскурсия «Заповедник Столбы — красивейшая природа окрестностей Красноярска» — легкий, быстрый (2-3 часа) поход для тех, кто не готов много ходить

Экскурсия «Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал» — самый длинный маршрут для тех, у кого свободен весь день и есть готовность пройти по горам около 18 км

Организационные детали