1 отзыв оставили туристы

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Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак

Влюбиться в сибирские пейзажи и послушать их предания
На 47-ми тысячах квадратных гектаров заповедника нашей целью станет Такмак — скала-символ Красноярска и Столбов.

Трекинг будет активным, но не слишком, займет около 4 часов: на этом маршруте есть, где походить, что послушать и даже где полазить.

Вы покорите лесные дороги, насладитесь панорамами, прокатитесь по канатной дороге и сделаете сотни фото.
4.9
30 отзывов
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак

Описание экскурсии

Феномены Столбов

Как появились эти каменные исполины? Что вложено в понятия «столбизм» и «лазить по-столбовски»? По пути вы услышите любопытные факты о заповедном уголке России, о его флоре и фауне. Узнаете, как жители спасли скалы от разрушения, и разгадаете секреты местных названий.

Ошеломляющие виды

Мы доберемся на машине до старта пешеходного маршрута и возьмем курс на скалу Такмак, которая возвышается на фоне Красноярска. Это самая фотографируемся скала национального заповедника, а ее фото стало частью логотипа Столбов. У Такмака вы полюбуетесь сибирскими пейзажами и городом, а я поделюсь легендами. В финале вас ждет катание по канатно-кресельной дороге — приятный бонус после хождения по предгорьям Восточного Саяна.

Кому подойдет экскурсия

Мы проводим три экскурсии-похода на Столбы с разной длительностью и нагрузкой:

Организационные детали

  • Трансфер до заповедника и обратно включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются билеты на канатно-кресельную дорогу, включая билет для гида (взрослый — 1150 ₽, детский — 750 ₽) и рекреационный сбор — 300 ₽ с чел. Льготные категории (дети до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и члены их семей) сбор не оплачивают
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6332 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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1
Алексей
Красноярские Столбы надо увидеть минимум один раз в жизни.
Это прекрасная возможность насладиться природой, красивыми видами, просто подышать свежим воздухом.
Так как мы с женой уже в «серебряном» возрасте, то выбрали маршрут
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среднего уровня сложности.
Сначала подъем на канатной дороге наверх и прогулка по специально обустроенной дорожке.
Потом спуск в ложбину и подъем к Такмаку – главной цели нашего путешествия.
Раньше в такие горы нам ходить не приходилось, поэтому можно считать, что поднимались мы совсем неподготовленные. Было тяжело, но оно того стоило!
От Такмака открывается потрясающий вид и на сам заповедник, и на Красноярск.
Рассказать об этом в отзыве невозможно. Это надо видеть своими глазами.
Никакие фотографии не в состоянии передать красоту этого места и впечатления от открывающегося бесконечного простора.
Весь маршрут мы прошли под руководством опытного столбиста Александра.
Много интересного узнали от Александра о культуре столбизма и её отличии от традиционного скалолазания.
Наш гид не только владел полной информацией о заповеднике, но и сам показывал, где и как лучше подняться, а главное – как лучше спуститься обратно вниз.
Тем, кто еще только собирается покорить Столбы – обратите внимание на обувь!
На подъеме к Такмаку какой-то основной тропы как таковой нет, а есть довольно крутые тропинки, петляющие между деревьев.
Много выступающих корней, а иногда нога просто проскальзывает по мелким камешкам.
Но мы дошли до Такмака и можем похвастаться «Мы были на Столбах!».

Красноярские Столбы надо увидеть минимум один раз в жизни.
Красноярские Столбы надо увидеть минимум один раз в жизни.
Красноярские Столбы надо увидеть минимум один раз в жизни.
Красноярские Столбы надо увидеть минимум один раз в жизни.
Красноярские Столбы надо увидеть минимум один раз в жизни.
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Дарья
Прилетели в Красноярск на выходные. Выбрали эту экскурсию. Не капли не пожалели несмотря на погоду в большей степени благодаря нашему экскурсоводу - Алине. Алина знает свой город и его историю. Да, мы не увидели Красноярск с высоты птичьего полета, за то прониклись атмосферой Сайлент Хилл 😂
Прилетели в Красноярск на выходные. Выбрали эту экскурсию. Не капли не пожалели несмотря на погоду в
Прилетели в Красноярск на выходные. Выбрали эту экскурсию. Не капли не пожалели несмотря на погоду в
Прилетели в Красноярск на выходные. Выбрали эту экскурсию. Не капли не пожалели несмотря на погоду в
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А
Экскурсия в целом понравилась. Отличные виды, интересные истории и рассказ от экскурсовода Александра, учли пожелания по маршруту. Вид с Такмака впечатляющий и обширный, рекомендую посетить это место! Не очень понравились некоторые организационные моменты в начале экскурсии, пришлось ждать экскурсовода когда он внезапно пропал, а также во время экскурсии, когда он решил поговорить со своим знакомым
Экскурсия в целом понравилась. Отличные виды, интересные истории и рассказ от экскурсовода Александра, учли пожелания по
Экскурсия в целом понравилась. Отличные виды, интересные истории и рассказ от экскурсовода Александра, учли пожелания по
Экскурсия в целом понравилась. Отличные виды, интересные истории и рассказ от экскурсовода Александра, учли пожелания по
Экскурсия в целом понравилась. Отличные виды, интересные истории и рассказ от экскурсовода Александра, учли пожелания по
Экскурсия в целом понравилась. Отличные виды, интересные истории и рассказ от экскурсовода Александра, учли пожелания по
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анатолий! Мы рады, что Вам понравилась наша экскурсия! Приносим свои извинения, что экскурсовод опоздал. Конечно же, пробки на дорогах
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не служат ему оправданием, но так получилось, что он выезжал заранее и неожиданно случился затор. По поводу того, что он разговаривал со своим знакомым - такое, конечно же, недопустимо! С нашей стороны гиду уже сделано внушение, а Вам приносим свои извинения! Мы надеемся, что эти два факта не очень Вас огорчили и мы будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях

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Е
23 июня поднимались на Такмак с экскурсоводом Еленой. Милая, добрая, веселая, ответственная, знающая свое дело профессионал! Мы с дочерью остались очень довольны. Рекомендую 100%
23 июня поднимались на Такмак с экскурсоводом Еленой. Милая, добрая, веселая, ответственная, знающая свое дело профессионал!
23 июня поднимались на Такмак с экскурсоводом Еленой. Милая, добрая, веселая, ответственная, знающая свое дело профессионал!
23 июня поднимались на Такмак с экскурсоводом Еленой. Милая, добрая, веселая, ответственная, знающая свое дело профессионал!
23 июня поднимались на Такмак с экскурсоводом Еленой. Милая, добрая, веселая, ответственная, знающая свое дело профессионал!
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Ирина
Интересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. Спасибо.
Интересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. Спасибо.
Интересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. Спасибо.
Интересная прогулка по красивейшим местам. От гида Анастасии узнали много познавательных и интересных фактов о городе и крае. Спасибо.
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Юлия
Отличная экскурсия, спасибо Ивану, наверху открывается прекрасный вид!
Отличная экскурсия, спасибо Ивану, наверху открывается прекрасный вид!
Отличная экскурсия, спасибо Ивану, наверху открывается прекрасный вид!
Отличная экскурсия, спасибо Ивану, наверху открывается прекрасный вид!
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