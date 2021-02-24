1 отзыв оставили туристы

Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!

Влюбиться в сибирские пейзажи и послушать их предания

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – представитель из Красноярска
На 47-ми тысячах квадратных гектаров заповедника нашей целью станет Такмак — скала-символ Красноярска и Столбов.

Трекинг будет активным, но не слишком, займет около 4 часов: на этом маршруте есть, где походить, что послушать и даже где полазить.

Вы покорите лесные дороги, насладитесь панорамами, прокатитесь по канатной дороге и сделаете сотни фото.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!

Что вас ожидает

Феномены Столбов
Как появились эти каменные исполины? Что вложено в понятия «столбизм» и «лазить по-столбовски»? По пути вы услышите любопытные факты о заповедном уголке России, о его флоре и фауне. Узнаете, как жители спасли скалы от разрушения, и разгадаете секреты местных названий.

Ошеломляющие виды
Мы доберемся на машине до старта пешеходного маршрута и возьмем курс на скалу Такмак, которая возвышается на фоне Красноярска. Это самая фотографируемся скала национального заповедника, а ее фото стало частью логотипа Столбов. У Такмака вы полюбуетесь сибирскими пейзажами и городом, а я поделюсь легендами. В финале вас ждет катание по канатно-кресельной дороге — приятный бонус после хождения по предгорьям Восточного Саяна.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Мы проводим три экскурсии-похода на Столбы с разной длительностью и нагрузкой:

Организационные детали

  • Трансфер до заповедника и обратно включен в стоимость экскурсии 🧭
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 на канатно-кресельную дорогу (взрослый — 280 руб., детский — 170 руб. )
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
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1 отзыв оставили туристы

24 фев 2021
Стоит выбрать именно эту экскурсию на машине, чтобы увидеть и достопримечательности города, и великолепнейший фанпарк Бобровый лог со спусками, и конечно же незабываемые виды, которые открываются со скалы Талмак. А гид Сергей просто супер. Настолько смог донести историю города, а также увлечь нас восхождением. Огромнейшее спасибо.

Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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