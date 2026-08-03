1 отзыв оставили туристы

Трекинг будет активным, но не слишком, займет около 4 часов: на этом маршруте есть, где походить, что послушать и даже где полазить.
Вы покорите лесные дороги, насладитесь панорамами, прокатитесь по канатной дороге и сделаете сотни фото.
Описание экскурсии
Феномены Столбов
Как появились эти каменные исполины? Что вложено в понятия «столбизм» и «лазить по-столбовски»? По пути вы услышите любопытные факты о заповедном уголке России, о его флоре и фауне. Узнаете, как жители спасли скалы от разрушения, и разгадаете секреты местных названий.
Ошеломляющие виды
Мы доберемся на машине до старта пешеходного маршрута и возьмем курс на скалу Такмак, которая возвышается на фоне Красноярска. Это самая фотографируемся скала национального заповедника, а ее фото стало частью логотипа Столбов. У Такмака вы полюбуетесь сибирскими пейзажами и городом, а я поделюсь легендами. В финале вас ждет катание по канатно-кресельной дороге — приятный бонус после хождения по предгорьям Восточного Саяна.
Кому подойдет экскурсия
Мы проводим три экскурсии-похода на Столбы с разной длительностью и нагрузкой:
- Эта экскурсия — оптимальный вариант для тех, кто не хочет преодолевать огромные расстояния пешком (до вершины идти 1,5 км) и тратить весь день (длительность этого маршрута — 3-4 часа)
- Экскурсия «Заповедник Столбы — красивейшая природа окрестностей Красноярска» — легкий, быстрый (2-3 часа) поход для тех, кто не готов много ходить
- Экскурсия «Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал» — самый длинный маршрут для тех, у кого свободен весь день и есть готовность пройти по горам около 18 км
Организационные детали
- Трансфер до заповедника и обратно включен в стоимость экскурсии
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатно-кресельную дорогу, включая билет для гида (взрослый — 1150 ₽, детский — 750 ₽) и рекреационный сбор — 300 ₽ с чел. Льготные категории (дети до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и члены их семей) сбор не оплачивают
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Это прекрасная возможность насладиться природой, красивыми видами, просто подышать свежим воздухом.
Так как мы с женой уже в «серебряном» возрасте, то выбрали маршрут