Добро пожаловать в подземный мир! Он тёмен и таинственен, но вам бояться нечего: опытный гид-спелеолог поведёт вас по надёжным тропам. Вы окажетесь в пещерных залах первобытной красоты. Полюбуетесь скульптурами, наскальной живописью, белыми сталагмитами и другими чудесами. Послушаете, как они были сотворены природой и людьми.

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Описание экскурсии

На комфортабельном автобусе за 1 час доедем до тропы, ведущей в пещеру-музей. Пройдём около 15 минут в горку.

В компании гида-спелеолога вы исследуете два этажа пещеры и несколько её залов — Ледяной грот, Коралловый зал, Глиняный зал, Капельный грот, зал Очарование. Увидите подземное озеро.

Полюбуетесь наскальными рисунками и подземными скульптурами, сталактитами и сталагмитами, в том числе уникальным белым сталагмитом, названным Шапкой Мономаха.

Узнаете, как сформировалась Караульная пещера и её природные украшения. Услышите легенды, ходящие вокруг неё.

Организационные детали