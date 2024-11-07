В пещеру Караульная - из Красноярска

Спуститься в подземные галереи и насладиться фантазией природы
Добро пожаловать в подземный мир! Он тёмен и таинственен, но вам бояться нечего: опытный гид-спелеолог поведёт вас по надёжным тропам. Вы окажетесь в пещерных залах первобытной красоты. Полюбуетесь скульптурами, наскальной живописью, белыми сталагмитами и другими чудесами. Послушаете, как они были сотворены природой и людьми.
В пещеру Караульная - из Красноярска
В пещеру Караульная - из Красноярска
В пещеру Караульная - из Красноярска

Описание экскурсии

На комфортабельном автобусе за 1 час доедем до тропы, ведущей в пещеру-музей. Пройдём около 15 минут в горку.

В компании гида-спелеолога вы исследуете два этажа пещеры и несколько её залов — Ледяной грот, Коралловый зал, Глиняный зал, Капельный грот, зал Очарование. Увидите подземное озеро.

Полюбуетесь наскальными рисунками и подземными скульптурами, сталактитами и сталагмитами, в том числе уникальным белым сталагмитом, названным Шапкой Мономаха.

Узнаете, как сформировалась Караульная пещера и её природные украшения. Услышите легенды, ходящие вокруг неё.

Организационные детали

  • Ограничения по возрасту — 7+
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 450 ₽
Дети до 12 лет1 350 ₽
Пенсионеры1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке «Театр оперы и балета»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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