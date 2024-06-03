1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
«Также вы увидите мост, вместе с Эйфелевой башней завоевавший гран-при на Всемирной выставке, и пароход-музей Св»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
«Пароход-музей «Святитель Николай» — раскроем, как на одном сибирском пароходе пересеклись биографии важнейших политических деятелей России 20 века»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
«Доберемся до исторического музея-парохода «Святитель Николай», на котором Владимир Ульянов в 1897 году добирался до места ссылки в с»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Музей-пароход Святитель Николай — корабль, расположенный в Красноярске на вечной стоянке»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
«Музей хранит подлинные письма и фотографии художника, его личные вещи и немало любопытных историй»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Начало: По согласованию с гидом
«Вы побываете на Театральной площади, прогуляетесь по старейшей в городе площади Мира, посетите Музей-пароход «Святитель Николай»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Наш отзыв на сайт: Выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение экскурсий по городу Красноярску и его окрестностям. Удивительная способность Екатерины
- ССветлана30 мая 2024Спасибо гиду Алексею за экскурсию. Очень интересно, легко, познавательно для взрослых и детей. Наталье также спасибо за организацию, за рекомендации, что еще можно посетить самостоятельно. Молодцы! Экскурсию и гидов рекомендуем.
- ЮЮлия22 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
- ААлександра21 мая 2024Удобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросы. Организатор экскурсии заранее сообщил номер телефона гида. Как
- ММаксим13 мая 2024Мы первый раз были в Красноярске и по рекомендации коллег взяли а автомобильную экскурсию у Анатолия и ни капли не
- ЯЯна2 мая 2024Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
- ММария21 апреля 2024Все было замечательно!
- ННаталья15 апреля 2024Сердечно благодарю Анатолия ща интересную экскурсию. Благодарю Красноярск и его жителей за гостеприимство. В Красноярске была приездом. Благодаря экскурсии, которую
- ЕЕкатерина10 апреля 2024Анатолий провел прекрасную экскурсию! Маршрут был составлен им великолепно! Имея в запасе всего несколько часов между перелетами, мы успели посмотреть всё запланированное! К месту встречи он приехал заранее, рассказывал интересно, все пожелания были учтены. Однозначно рекомендую!
- ППавел7 апреля 2024Отличный гид! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Музеи»
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