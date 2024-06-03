Музеи и искусство Красноярска

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи» в Красноярске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Красноярском
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
«Также вы увидите мост, вместе с Эйфелевой башней завоевавший гран-при на Всемирной выставке, и пароход-музей Св»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
5 700 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Красноярск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
112 отзывов
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
«Пароход-музей «Святитель Николай» — раскроем, как на одном сибирском пароходе пересеклись биографии важнейших политических деятелей России 20 века»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
«Доберемся до исторического музея-парохода «Святитель Николай», на котором Владимир Ульянов в 1897 году добирался до места ссылки в с»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Красноярск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Музей-пароход Святитель Николай — корабль, расположенный в Красноярске на вечной стоянке»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 3 чел.
Must-see Красноярска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
«Музей хранит подлинные письма и фотографии художника, его личные вещи и немало любопытных историй»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Начало: По согласованию с гидом
«Вы побываете на Театральной площади, прогуляетесь по старейшей в городе площади Мира, посетите Музей-пароход «Святитель Николай»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомство с Красноярском
    Наш отзыв на сайт: Выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение экскурсий по городу Красноярску и его окрестностям. Удивительная способность Екатерины
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    устанавливать контакт с первых минут, глубокие знания по краеведению, открытость и настроенность на экскурсантов, искренность общения сделали многочасовые экскурсии настоящим праздником для души, влюбили нас в Красноярск, его природу, побудили прочесть произведения Виктора Астафьева и приехать еще раз в ваш незабываемо гостеприимный город. Обязательно будем рекомендовать ваше агентство и экскурсовода Екатерину своим знакомым.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Знакомство с Красноярском
    Спасибо гиду Алексею за экскурсию. Очень интересно, легко, познавательно для взрослых и детей. Наталье также спасибо за организацию, за рекомендации, что еще можно посетить самостоятельно. Молодцы! Экскурсию и гидов рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Знакомство с Красноярском
    Удобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросы. Организатор экскурсии заранее сообщил номер телефона гида. Как
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    и договаривались, встретил на машине у отеля, провез по знаковым местам, интересно рассказывал информацию, не спешил. Окончательный расчёт на месте, налом или перевод гиду. Мне понравилось.

    Удобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросыУдобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросыУдобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросыУдобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросыУдобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросы
  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Здравствуй, Красноярск
    Мы первый раз были в Красноярске и по рекомендации коллег взяли а автомобильную экскурсию у Анатолия и ни капли не
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    пожалели! Нам очень понравилось! Анатолий - культурный, интеллигентный, шутит шутки, интересно рассказывает. Это как раз тот случай, когда после одной экскурсии, хочется приехать еще раз и взять еще одну экскурсию, уже по новым местам, в которых не были!

  • Я
    Яна
    2 мая 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
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    что посмотреть. Видно, что восхищается и гордится родным краем. На канатке прокатиться не удалось из-за плохой погоды, съездили туда сами на следующий день.

  • М
    Мария
    21 апреля 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Все было замечательно!
  • Н
    Наталья
    15 апреля 2024
    Здравствуй, Красноярск
    Сердечно благодарю Анатолия ща интересную экскурсию. Благодарю Красноярск и его жителей за гостеприимство. В Красноярске была приездом. Благодаря экскурсии, которую
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    для меня провёл Анатолий, увидела и услышала много интересного об этом городе. Маршрут хорошо продуман. Приятно общаться с человеком, который любит то, что делает. Живой интерес рассказчика погружает в суть событий. Однозначно рекомендую.

    Сердечно благодарю Анатолия ща интересную экскурсию. Благодарю Красноярск и его жителей за гостеприимство. В Красноярске былаСердечно благодарю Анатолия ща интересную экскурсию. Благодарю Красноярск и его жителей за гостеприимство. В Красноярске была
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2024
    Здравствуй, Красноярск
    Анатолий провел прекрасную экскурсию! Маршрут был составлен им великолепно! Имея в запасе всего несколько часов между перелетами, мы успели посмотреть всё запланированное! К месту встречи он приехал заранее, рассказывал интересно, все пожелания были учтены. Однозначно рекомендую!
  • П
    Павел
    7 апреля 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Отличный гид! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 000 до 7 650. Туристы уже оставили гидам 454 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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