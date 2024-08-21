4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающие виды Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
«Пещерный лог — вы узнаете, почему любители спелеологии прозвали это место «карманом»»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
7 340₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера-музей Караульная
Начало: По желанию туриста
«Что вы увидите: Вы посетите пещеру 60-х годов-одна из популярных достопримечательностей пригорода Красноярска»
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Групповая
до 18 чел.
В пещеру Караульная - из Красноярска
Спуститься в подземные галереи и насладиться фантазией природы
Начало: На остановке «Театр оперы и балета»
«На комфортабельном автобусе за 1 час доедем до тропы, ведущей в пещеру-музей»
Завтра в 09:45
13 окт в 09:45
1 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААбдулла21 августа 2024Тимофею - долгих лет и много новых задумок. Мы еще обязательно вернемся
- ЕЕкатерина17 августа 2024Огромное-огромное-огромное спасибо Тимофею!;) Всё очень понравилось!!! Конечно, сложно передать словами те эмоции, которые испытываешь, посещая такие красивые места, от прекрасных видов
- ГГалина25 июля 2024Большое спасибо Александру за этот день! (Тимофей не смог провести экскурсию, но прислал гида на замену). Я смогла увидеть Енисей
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Пещеры»
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