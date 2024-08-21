Экскурсии по пещерам Красноярска

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Красноярске, цены от 1 450 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Секреты Енисея
На машине
24 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающие виды Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
«Пещерный лог — вы узнаете, почему любители спелеологии прозвали это место «карманом»»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
7 340 за всё до 4 чел.
Пещера-музей Караульная
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера-музей Караульная
Начало: По желанию туриста
«Что вы увидите: Вы посетите пещеру 60-х годов-одна из популярных достопримечательностей пригорода Красноярска»
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
В пещеру Караульная - из Красноярска
На автобусе
4 часа
Групповая
до 18 чел.
В пещеру Караульная - из Красноярска
Спуститься в подземные галереи и насладиться фантазией природы
Начало: На остановке «Театр оперы и балета»
«На комфортабельном автобусе за 1 час доедем до тропы, ведущей в пещеру-музей»
Завтра в 09:45
13 окт в 09:45
1 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Абдулла
    21 августа 2024
    Секреты Енисея
    Тимофею - долгих лет и много новых задумок. Мы еще обязательно вернемся
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Секреты Енисея
    Огромное-огромное-огромное спасибо Тимофею!;) Всё очень понравилось!!! Конечно, сложно передать словами те эмоции, которые испытываешь, посещая такие красивые места, от прекрасных видов
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    захватывает дух! Отбросив эмоции, могу сказать, что Тимофей - прекрасный гид, он настоящий профессионал. Маршрут спланирован идеально. Кроме того, ты не просто посещаешь удивительные места, ты узнаешь огромное количество интересной информации, которую Тимофей рассказывает в очень интересной и доступной форме. После его экскурсий хочется продолжать изучать историю, узнавать интересные факты о городе. Тимофей по-настоящему любит свой город и заражает этой любовью всех. Влюбились в Красноярск, влюбились во все места, которые посещали в рамках экскурсии, остались в восторге от общения с Тимофеем. Если вам посчастливится попасть к нему на экскурсию, вы совершенно точно останетесь в восторге!!! Спасибо!!!!:))))))

  • Г
    Галина
    25 июля 2024
    Секреты Енисея
    Большое спасибо Александру за этот день! (Тимофей не смог провести экскурсию, но прислал гида на замену). Я смогла увидеть Енисей
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    с необычных ракурсов, сделать отличные фото и пощекотать себе нервы! Но все безопасно и проверено. Совет будущим туристам: обязательно хорошие кроссовки! В некоторых местах подъем и спуск очень крутой!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Пещеры»

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  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в сентябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 450 до 7 340. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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