4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое-самое в Красноярске

Вы побываете на Караульной горе — одной из лучших смотровых площадок города. Насладитесь видами на Красноярск, рассмотрите часовню Параскевы Пятницы и услышите, какую роль сыграло это место в эпоху освоения берегов Енисея. Далее прокатитесь по главной улице исторического центра, усеянной купеческими особняками, и погуляете по уютной набережной под мощными сводами Коммунального моста.

Дивногорск и Красноярская ГЭС

По серпантинам живописной загородной трассы вы отправитесь исследовать окрестности Красноярска. Первую остановку сделаете на вершине утеса, где впечатлитесь головокружительными видами и оцените гигантского осетра — памятник, посвященный Царь-Рыбе Астафьева. Следом посетите чудесный городок на берегу Енисея — Дивногорск. Погуляете по одной из самых благоустроенных набережных страны и раскроете тайны великой и могучей Красноярской ГЭС.