4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
Вы узнаете, как проходило освоение местных земель: от появления острога до наших дней.
Прокатитесь по историческому центру Красноярска, подниметесь на Караульную гору, погуляете по набережной Дивногорска и оцените мощь одной из крупнейших мировых электростанций. Побываете на территории заповедника Столбы. А также отыщете достопримечательности, изображенные на десятирублевой купюре!
Вы побываете на Караульной горе — одной из лучших смотровых площадок города. Насладитесь видами на Красноярск, рассмотрите часовню Параскевы Пятницы и услышите, какую роль сыграло это место в эпоху освоения берегов Енисея. Далее прокатитесь по главной улице исторического центра, усеянной купеческими особняками, и прогуляетесь по площади, с которой четыре века назад начался Красноярск.
Дивногорск и Красноярская ГЭС
По серпантинам живописной загородной трассы вы отправитесь исследовать окрестности Красноярска. Первую остановку сделаете на вершине утеса, где впечатлитесь головокружительными видами и оцените гигантского осетра — памятник, посвященный Царь-Рыбе Астафьева. Следом посетите чудесный городок на берегу Енисея — Дивногорск, где выпьете кофе на одной из самых благоустроенных набережных страны. Заглянете в место, объединившее в себе рыбный рынок и форелевую ферму, а после окажетесь внутри настоящей турбины и раскроете тайны Красноярской ГЭС.
Заповедник Красноярские Столбы
Вишенкой на торте в этом путешествии станет посещение Восточного входа заповедника Столбы. Отсюда мы увидим его самую высокую скалу — Большой Такмак! Там же вы побываете на заброшенной каменоломне и узнаете, как и для чего здесь добывали прочный минерал — сиенит. А ещё выпьете чистейшей воды из серебряного родника.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном японском автомобиле
Встречу в удобном для вас месте в Красноярске и привезу обратно
Экскурсия проводится при температуре воздуха до −25°C
Можно с детьми, но не младше 7 лет
Программу можно дополнить (обсудим при бронировании)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1905 туристов
Не представляю жизни без путешествий и приключений! Профессию выбрал по любви и работаю в ней с 2014 года. За это время успел поработать за рубежом, стать сертифицированным гидом в родном Красноярске, а также аккредитованным гидом Всемирной зимней универсиады 2019.
Люблю находить интересные места, собирать удивительные факты и делиться этим с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 281 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
281
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Светлана
Дата посещения: 7 мар 2026
Впервые побывали в Красноярске и остались под большим впечатлением от города, гор, Енисея и т.д. Очень важно доверится профессионалам, которые тебя, можно сказать "пронесут на руках" по городу, с любовью читать дальшеуменьшить
рассказывая о своём городе. И мы попали в надёжные руки Максима) Экскурсия грамотно продумана,продуман маршрут следования, тайминг- 4.5 часа захватывающего общения, рассказов и комфортной поездки! Максим интересно преподносит историю своего края начиная с Енисейских кыргызов по настоящее время. О городе мы узнали много легенд, интересных моментов, которые действительно удивляли даже взрослого человека) Поистине огромное наслаждение, рекомендую! P.s - Дети в восторге, Максим, еще раз благодарю Вас, я поняла кто вы! Вы сын Енисея🤗
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Татьяна
В Красноярске были не впервые, но хотелось прогуляться по городу именно с интересным рассказчиком, который знает город. С выбором экскурсии и экскурсоводом мы не прогадали. Максим отвечал на все наши вопросы, рассказывал о городе интересные факты, истории, исследования. Город был весь в тумане, периодически шел дождь, но это абсолютно не испортило впечатление. Еще раз спасибо, Максим!
+1
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С
Стоцкая
Отличная обзорная экскурсия, которая захватила и сам город и основные загородные достопримечательности, узнали интересные факты о районах города, о его истории, посмотрели на красноярские столбы, на набережную Дивногорска, на Красноярскую читать дальшеуменьшить
ГЭС. На мой взгляд оптимальный маршрут, устать не успели, в дороге слушали интересные рассказы, Максим отличный гид, на все наши вопросы нашёл ответы, доставил нас в удобную точку высадки, спасибо, все остались довольны!
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Александра
Замечательная экскурсия! На улице, конечно, было очень холодно из-за ветра, но все равно все было замечательно. Впечатлений масса. Экскурсовод отличный, все рассказывает, показывает, знает много историй. Рекомендую.
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Яна
Большое спасибо Максиму за экскурсию. много интересных фактов и историй о городе. Очень понравилась экскурсия, рекомендую!
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Наталья
Экскурсия очень понравилась и нам и нашему 9-летнему сыну. Спасибо большое Максиму за интересное и доступное изложение материала и хорошую компанию. Приятный, очень интеллигентный собеседник с большой родовой, интересной историей. Индивидуальная экскурсия-очень удобный формат, рекомендуем однозначно! Посетили много локаций с разговорным описанием мест. Обязательно приедем ещё, только теперь летом❤️
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