4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Красноярск и Дивногорск за один день!

Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии

Максим
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Максим – ваш гид
Вы узнаете, как проходило освоение местных земель: от появления острога до наших дней.

Прокатитесь по историческому центру Красноярска, подниметесь на Караульную гору, погуляете по набережной Дивногорска и оцените мощь одной из крупнейших мировых электростанций.

А также отыщете достопримечательности 🏛️, изображенные на десятирублевой купюре!

5000 ₽4250 за экскурсиюскидка15%

У этой экскурсии4 отзыва
5
Красноярск и Дивногорск за один день!
Красноярск и Дивногорск за один день!

Что вас ожидает

Самое-самое в Красноярске
Вы побываете на Караульной горе — одной из лучших смотровых площадок города. Насладитесь видами на Красноярск, рассмотрите часовню Параскевы Пятницы и услышите, какую роль сыграло это место в эпоху освоения берегов Енисея. Далее прокатитесь по главной улице исторического центра, усеянной купеческими особняками, и погуляете по уютной набережной под мощными сводами Коммунального моста.

Дивногорск и Красноярская ГЭС
По серпантинам живописной загородной трассы вы отправитесь исследовать окрестности Красноярска. Первую остановку сделаете на вершине утеса, где впечатлитесь головокружительными видами и оцените гигантского осетра — памятник, посвященный Царь-Рыбе Астафьева. Следом посетите чудесный городок на берегу Енисея — Дивногорск. Погуляете по одной из самых благоустроенных набережных страны и раскроете тайны великой и могучей Красноярской ГЭС.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с выходами в обозначенных точках
  • По желанию можно также посетить дом-музей Астафьева в Овсянке — 100 рублей с человека + 50 рублей с человека за фотосъемку
Красноярск и Дивногорск за один день!
Красноярск и Дивногорск за один день!
Красноярск и Дивногорск за один день!
Красноярск и Дивногорск за один день!
Красноярск и Дивногорск за один день!
Красноярск и Дивногорск за один день!
Красноярск и Дивногорск за один день!
Красноярск и Дивногорск за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Привет, меня зовут Максим, и я не представляю жизни без путешествий и приключений! Профессию выбрал исключительно по любви, в ней с 2014 года. За это время успел поработать зарубежом, стать сертифицированным гидом-экскурсоводом в родном Красноярске, а также был аккредитованным гидом Всемирной зимней универсиады 2019. Люблю находить интересные места, собирать удивительные факты и делиться этим с вами!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Хочется выразить огромную благодарность гиду Максиму! Сказать, что нам понравилась поездка...., это значит ничего не сказать. Всё было настолько профессионально, интересно, живо, познавательно!!! Даже дождь не смог помешать наслаждаться великолепными видами и не испортил впечатления от экскурсии. "Самурайский зонт", прекрасная езда Максима за рулём только дополнили эти впечатления. После экскурсии осталось цельное представление о городе, Красноярск нам понравился. Спасибо огромное, Максим!!! Если вы ещё сомневаетесь, брать экскурсию или нет:отбросьте сомнения, смело заказываете её и незабываемое впечатление вам обеспечено!
3 августа 2020
Очень остались довольны экскурсией. Рассказ был интересным и познавательным. Особенно понравилось, что наш гид Максим шел навстречу нашим пожеланиям, корректируя на ходу план, задерживаясь в наиболее интересных для нас местах.
26 июля 2020
Отличная экскурсия! Максиму огромная благодарность! Живо, интересно, с шутками-байками! Рекомендуем Максима как профессионала своего дела!
Ещё 1 отзыв

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