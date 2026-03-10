4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете, как проходило освоение местных земель: от появления острога до наших дней. Прокатитесь по историческому центру Красноярска, подниметесь на Караульную гору, погуляете по набережной Дивногорска и оцените мощь одной из крупнейших мировых электростанций. Побываете на территории заповедника Столбы. А также отыщете достопримечательности, изображенные на десятирублевой купюре!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Красноярске

Вы побываете на Караульной горе — одной из лучших смотровых площадок города. Насладитесь видами на Красноярск, рассмотрите часовню Параскевы Пятницы и услышите, какую роль сыграло это место в эпоху освоения берегов Енисея. Далее прокатитесь по главной улице исторического центра, усеянной купеческими особняками, и прогуляетесь по площади, с которой четыре века назад начался Красноярск.

Дивногорск и Красноярская ГЭС

По серпантинам живописной загородной трассы вы отправитесь исследовать окрестности Красноярска. Первую остановку сделаете на вершине утеса, где впечатлитесь головокружительными видами и оцените гигантского осетра — памятник, посвященный Царь-Рыбе Астафьева. Следом посетите чудесный городок на берегу Енисея — Дивногорск, где выпьете кофе на одной из самых благоустроенных набережных страны. Заглянете в место, объединившее в себе рыбный рынок и форелевую ферму, а после окажетесь внутри настоящей турбины и раскроете тайны Красноярской ГЭС.

Заповедник Красноярские Столбы

Вишенкой на торте в этом путешествии станет посещение Восточного входа заповедника Столбы. Отсюда мы увидим его самую высокую скалу — Большой Такмак! Там же вы побываете на заброшенной каменоломне и узнаете, как и для чего здесь добывали прочный минерал — сиенит. А ещё выпьете чистейшей воды из серебряного родника.

Организационные детали