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приятным чаепитием. Большая часть экскурсии посвящена деревьям, растениям, травам Сибири, всё наглядно и интересно (при условии, конечно, если вы - в теме разговора). Попутно возникающие в дороге отсылки в историю города не мешают главной теме. Если вы помимо этой экскурсии берёте другие экскурсии по городу, наверняка столкнётесь с повтором информации, но разве не интересно посмотреть на исторические события с разных трактовок? Любовь - позитивный, приятный в общении человек, в её обществе вы не только узнаете что-то новое для себя, но и отдохнёте в компании светлого человека.