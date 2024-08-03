3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЭксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
20 авг в 08:30
21 авг в 08:30
7 340₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
20 авг в 08:30
21 авг в 08:30
7 340₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
3 сен в 12:00
9 сен в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
Начало: На Театральной площади
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 3 000₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Фотопрогулка
Фотосессия на фоне красот Красноярска: Торгашинский хребет и скала Арка
Погрузитесь в атмосферу Красноярска на индивидуальной фото-прогулке. Увидите скалы, долины и закаты, а также получите профессиональные фотографии
Начало: У автобусной остановки «пер. Медицинский»
13 авг в 17:30
16 авг в 17:30
от 5 800₽ за человека
скидка
20%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
Подняться на несколько смотровых и познакомиться с типичными ландшафтами местности (маршрут 17 км)
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
13 авг в 09:00
21 авг в 09:00
60004 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 августа 2024Неторопливая пешеходная прогулка по центру Красноярска с заходом в историческое здание (действующее до сих пор!) первой аптеки города и завершающаяся
- ААнна3 августа 2024Захватывающий маршрут, встреча заката на вершине хребта просто нечто😍ни с чем не сравнимое удовольствие🔥🔥🔥
- ММаргарита23 июля 2024Спасибо за интересный и познавательный рассказ о травах Сибири, способах заготовки и применения! Также за вкусное чаепитие и знакомство с городом.
- ТТатьяна21 июля 2024Очень увлекательная экскурсия! Любовь - не только потрясающий рассказчик, искренне любящий свое дело, но и очень светлая девушка, с которой
- ИИрина14 июля 2024Спасибо Анне! Прекрасно провели день, успев посмотреть все в городе и на природе в Красноярских столбах.
- ИИрина10 июля 2024Было очень интересно. Анна показала нам места, которые мы не просто не видели, но даже не знали об их существовании. Всем рекомендуем.
- ННаталья9 июля 2024Выражаю благодарность Илье за отлично организованный и продуманный подъем на Торгашеский хребет. Прекрасные виды и природа. Получили массу впечатлений и эмоций.
- ООльга30 июня 2024Все было отлично! Получили массу информации и положительные эмоции! Спасибо вам большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Нескучные экскурсии»
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