Захватывающее путешествие на снегоходах по сибирскому лесу обещает массу впечатлений. Перед стартом проводится инструктаж и выдаётся экипировка. Маршрут длиной 18-20 км включает подъёмы и спуски, с видами на тайгу и озеро Юдина. По пути предусмотрена остановка для отдыха и горячего питания. Экскурсия безопасна и подходит для взрослых и детей от 10 лет. Не упустите шанс испытать настоящий сибирский драйв

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Описание экскурсии

Инструктаж и тренировочная трасса

Перед стартом мы выдадим вам экипировку — балаклаву и шлем. При необходимости — тёплые сапоги, перчатки и комбинезон. Проведём инструктаж, расскажем, как безопасно управлять снегоходом. А затем закрепим знания практикой на тренировочной трассе.

Путешествие по тайге

Затем вас ждёт выезд на маршрут в сопровождении инструктора. Протяжённость трассы — 18–20 км. Будут подъёмы, спуски, повороты и уклоны. Вы полюбуетесь видом на сибирскую тайгу, проедете мимо озера Юдина, насладитесь гористой местностью. По пути сделаем как минимум одну остановку: разведём костёр, приготовим горячий таёжный чай, перекусим и пофотографируемся.

Организационные детали

К управлению допускаются участники старше 18 лет. Пассажирами можно поехать с 10 лет

Необходимо приехать за 30 минут до старта. Мы составим договор аренды

В стоимость включено: аренда снегохода, услуги гида-инструктора, чай и горячее питание, экипировка (балаклава, защитный шлем, тёплые сапоги, перчатки)

Прогулка состоится при температуре не ниже −30

С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды

Как проходит поездка