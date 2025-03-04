Захватывающее путешествие на снегоходах по сибирскому лесу обещает массу впечатлений. Перед стартом проводится инструктаж и выдаётся экипировка. Маршрут длиной 18-20 км включает подъёмы и спуски, с видами на тайгу и озеро Юдина. По пути предусмотрена остановка для отдыха и горячего питания. Экскурсия безопасна и подходит для взрослых и детей от 10 лет. Не упустите шанс испытать настоящий сибирский драйв
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальный опыт в сибирской тайге
- 🛷 Инструктаж и экипировка включены
- 🍵 Горячее питание на свежем воздухе
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Озеро Юдина
Описание экскурсии
Инструктаж и тренировочная трасса
Перед стартом мы выдадим вам экипировку — балаклаву и шлем. При необходимости — тёплые сапоги, перчатки и комбинезон. Проведём инструктаж, расскажем, как безопасно управлять снегоходом. А затем закрепим знания практикой на тренировочной трассе.
Путешествие по тайге
Затем вас ждёт выезд на маршрут в сопровождении инструктора. Протяжённость трассы — 18–20 км. Будут подъёмы, спуски, повороты и уклоны. Вы полюбуетесь видом на сибирскую тайгу, проедете мимо озера Юдина, насладитесь гористой местностью. По пути сделаем как минимум одну остановку: разведём костёр, приготовим горячий таёжный чай, перекусим и пофотографируемся.
Организационные детали
- К управлению допускаются участники старше 18 лет. Пассажирами можно поехать с 10 лет
- Необходимо приехать за 30 минут до старта. Мы составим договор аренды
- В стоимость включено: аренда снегохода, услуги гида-инструктора, чай и горячее питание, экипировка (балаклава, защитный шлем, тёплые сапоги, перчатки)
- Прогулка состоится при температуре не ниже −30
- С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды
Как проходит поездка
- Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Stels Viking 600 и одноместных снегоходах Stels Capitan 150
- На одноместный снегоход к вождению допускаются женщины и мужчины. Общий вес не должен превышать 110 кг на снегоход
- На двухместный снегоход к вождению допускаются только мужчины. Дети или девушки — в качестве пассажира. Общий вес не должен превышать 180 кг
- Представляем экипировку: балаклаву, защитный шлем, горнолыжный костюм, тёплые сапоги, перчатки
- Пожалуйста, заранее сообщите, как будете рассаживаться на снегоходах с детьми: кто повезёт детей — инструктор или вы сами
- Не допускается употребление спиртных и наркотических веществ и нахождение под их воздействием
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместный снегоход до 110 кг (водитель девушка)
|7500 ₽
|Одноместный снегоход до 110 кг (водитель мужчина)
|7500 ₽
|Двухместный снегоход до 180 кг (водитель мужчина, без пассажира)
|11 000 ₽
|Двухместный снегоход до 180 кг (водитель мужчина. Пассажир девушка или ребенок)
|11 000 ₽
|Двухместный снегоход до 180 кг (водитель инструктор, вы пассажир)
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Октябрьском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 205 туристов
Я — организатор ярких эмоций! Моя компания проводит сплавы, походы, восхождения на протяжении четырёх лет. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя квалифицированная команда позаботится о вашем отдыхе, и вам обязательно захочется вернуться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 мар 2025
Все супер))) Ребята молодцы)) Стараются сделать интересную прогулку по лесу и окрестностям с выездом на красивую смотровую площадку и поеданием борща)) Всем советую, цена очень адекватная))
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