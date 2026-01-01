Зимний тур в Красноярск
Начало: Г. Красноярск
3 янв в 10:00
от 73 500 ₽ за человека
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
Начало: Г. Красноярск
7 дек в 10:00
133 000 ₽ за человека
Перезагрузка в Сибири. Ивановские озера
Начало: Г. Красноярск
23 июн в 10:00
14 июл в 10:00
88 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Трансфер в/из аэропорта»
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Сейчас в Красноярске в категории "Трансфер в/из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 73 500 до 133 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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