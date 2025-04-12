Приглашаем вас на экскурсию по впечатляющему объекту ЮНЕСКО — форту «Риф»! Форт — самое мощное укрепление Кронштадтской крепости на острове Котлин.
В настоящее время на территории форта действуют выставочные комплексы, посвященные истории форта и Кронштадта. Отсюда открываются прекрасные виды на «Тюленью гряду» и Толбухин маяк — старейший маяк России.
В настоящее время на территории форта действуют выставочные комплексы, посвященные истории форта и Кронштадта. Отсюда открываются прекрасные виды на «Тюленью гряду» и Толбухин маяк — старейший маяк России.
Описание билета
Что вас ожидает: Форт «Риф» — памятник фортификационного искусства мирового значения. Благодаря хорошей сохранности оборонительных сооружений, форт «Риф» представляет огромный интерес для любителей военной истории и фортификации. «Риф» — самое мощное укрепление Кронштадтской крепости на острове Котлин. Его важной частью является единственный в своем роде комплекс опытных построек инженерного полигона, существовавшего здесь с 1889 года — памятник развития отечественного военно-инженерного дела. В настоящее время на территории форта действуют выставочные комплексы, посвященные истории форта и Кронштадта. Форт располагается в удивительно живописном месте, на западной оконечности острова Котлин. Отсюда открываются прекрасные виды на «Тюленью гряду» и Толбухин маяк — старейший маяк России. Форт «Риф» включен в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:
Выставку «Военная медицина». Выставка показывает, как в годы первой мировой войны и Великой Отечественной войны медики внесли значительный вклад в дело победы нашего народа. Основная цель выставки — показать роль и место здравоохранения в тяжёлое военное время и рассказать о подвигах медиков на фронте и в тылу.
Экспозиция об истории форта и Кронштадтской крепости. Посетители могут узнать о строительстве форта, его важной роли в обороне Петербурга, а также о жизни и повседневности гарнизона. В экспозиции представлены артефакты, фотографии, документы и модели, позволяющие погрузиться в историю этого важного оборонительного сооружения. Также вы пройдете по подземным галереям, опытным постройкам, попадете в жемчужину форта — Башню Фив-Лилль, познакомитесь с единственным сохранившемся до наших дней бетонно-железным капониром, артиллерийскими площадками и другими оборонительными сооружениями. Узнаете все о истории Кронштадтской крепости, историю обороны Петербурга, о жизни гарнизона, а также сможете насладиться прекрасными видами на Финский залив. Важная информация:.
Экспозиция об истории форта и Кронштадтской крепости. Посетители могут узнать о строительстве форта, его важной роли в обороне Петербурга, а также о жизни и повседневности гарнизона. В экспозиции представлены артефакты, фотографии, документы и модели, позволяющие погрузиться в историю этого важного оборонительного сооружения. Также вы пройдете по подземным галереям, опытным постройкам, попадете в жемчужину форта — Башню Фив-Лилль, познакомитесь с единственным сохранившемся до наших дней бетонно-железным капониром, артиллерийскими площадками и другими оборонительными сооружениями. Узнаете все о истории Кронштадтской крепости, историю обороны Петербурга, о жизни гарнизона, а также сможете насладиться прекрасными видами на Финский залив. Важная информация:.
• Экспозиция об истории форта и Кронштадтской крепости. Посетители могут узнать о строительстве форта, его важной роли в обороне Петербурга, а также о жизни и повседневности гарнизона. В экспозиции представлены артефакты, фотографии, документы и модели, позволяющие погрузиться в историю этого важного оборонительного сооружения. Также вы пройдете по подземным галереям, опытным постройкам, попадете в жемчужину форта — Башню Фив-Лилль, познакомитесь с единственным сохранившемся до наших дней бетонно-железным капониром, артиллерийскими площадками и другими оборонительными сооружениями. Узнаете все о истории Кронштадтской крепости, историю обороны Петербурга, о жизни гарнизона, а также сможете насладиться прекрасными видами на Финский залив. Важная информация:
- На территории форта есть кафе, свой песчаный пляж, аренда катамаранов, аренда гольфкара.
- Обратите внимание! График работы музея: чт. - вс.
- с 11:00 до 19:00. Касса закрывается в 18.00.
Форт РИФ открыт для посещения по будням — 12:00-22:00, сб., вс. — 11:00-22:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт «Риф»
- Экспозиции музея
- Башня Фив-Лилль
- Галерея теней
- Командный пункт
Что включено
- Посещение форта с 11:00 до 19:00
- Экскурсия с лицензированным гидом
- Спуск в подземные галереи, осмотр опытных построек, посещение Капонир, свободный вход на экспозиции: "Военная медицина", "Выставка истории форта Риф"
Что не входит в цену
- Водные прогулки на катамаранах и катерах (по желанию)
- Полевая кухня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Завершение: Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Когда и как рано покупать?
Когда: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 12:00-22:00, сб., вс. — 11:00-22:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- График работы музея: чт. - вс. - с 11:00 до 19:00. Касса закрывается в 18.00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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