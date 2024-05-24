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Мини-группа
1.5 часа
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
«А затем, вооруженные картой и авторским путеводителем, отправитесь по специально построенному маршруту — изучать город самостоятельно»
18 июня в 08:30
24 июня в 08:30
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Авторская экскурсия по форту «Риф»
Познакомиться с прошлым и настоящим самого интересного форта в Кронштадте (в группе)
Начало: На территории форта «Риф»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
22 июня в 12:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 мая 2024Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.
- ААлексей10 мая 2024Отличная экскурсия! Особенно понравились интересная подача материала, разнообразие тем, скуки на экскурсии не было совсем! Все с юмором, легко и очень
- ЕЕлена9 мая 2024Огромное спасибо Никите! Очень интересно. Узнали много нового. Никита отлично знает материал. Время пролетело незаметно. Прошли по Кронштадту, используя карту, которую дал Никита. Очень познавательно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Авторские»
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