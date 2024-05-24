Авторские экскурсии от местных гидов Кронштадта

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Кронштадте, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
10 отзывов
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
«А затем, вооруженные картой и авторским путеводителем, отправитесь по специально построенному маршруту — изучать город самостоятельно»
18 июня в 08:30
24 июня в 08:30
600 за человека
Авторский обзорный тур по Кронштадту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по форту «Риф»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Авторская экскурсия по форту «Риф»
Познакомиться с прошлым и настоящим самого интересного форта в Кронштадте (в группе)
Начало: На территории форта «Риф»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
22 июня в 12:00
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия! Особенно понравились интересная подача материала, разнообразие тем, скуки на экскурсии не было совсем! Все с юмором, легко и очень
    читать дальше

    познавательно. Приятно видеть любовь экскурсовода к своему делу и городу. Еще раз благодарим Никиту за такое замечательное время препровождение! Однозначно рекомендуем к посещению:)

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Огромное спасибо Никите! Очень интересно. Узнали много нового. Никита отлично знает материал. Время пролетело незаметно. Прошли по Кронштадту, используя карту, которую дал Никита. Очень познавательно. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
  2. Авторский обзорный тур по Кронштадту
  3. Авторская экскурсия по форту «Риф»
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Авторские», 16 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам