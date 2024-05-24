читать дальше познавательно. Приятно видеть любовь экскурсовода к своему делу и городу. Еще раз благодарим Никиту за такое замечательное время препровождение! Однозначно рекомендуем к посещению:)

Отличная экскурсия! Особенно понравились интересная подача материала, разнообразие тем, скуки на экскурсии не было совсем! Все с юмором, легко и очень