Форты Кронштадта: обзорная прогулка

Обзорная экскурсия по Кронштадту: Идеальный вариант для экспресс-ознакомления

4.9
18 отзывов
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Ответы на вопросы
На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости.
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Ближайшие даты:
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авг
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Что вас ожидает:

  • Форт Кроншлот
  • Форт Петр 1
  • Форт Александр 1(Чумной)
  • Форт Павел 1
  • Форт Граф Милютин
  • Форт Константин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости.
Идеальный вариант для экспресс-ознакомления с Кронштадтом

Важно знать:

Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • билет на катер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ежедневно в 10:00,13:00,16:00,19:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билет на катер
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14ж
Завершение: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00,13:00,16:00,19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
1
M
16 авг 2023
Отличная прогулка на чистом небольшом катере с веселым голом Михаилом и капитаном Платоном. Познавательно, не страшно. Жилеты новые, экскурсия познавательная, не унылая и в маленькой группе. Спасибо!
Б
14 авг 2023
Спасибо за экскурсию! Отличный гид, аккуратный чистенький катер, интересная экскурсия! Молодцы! Непременно порекомендуем друзьям и еще раз посетим Кронштадт. В планах осмотреть форты более подробно, поделятся на маяк.
Спасибо!
И
13 авг 2023
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Михаил очень интересно рассказывал не только про форты, но про историю. Аккуратная лодка подходила очень близко к фортам, что позволило их детально рассмотреть
Е
12 авг 2023
Были на морской прогулке по фортам на маленьком катере. Понравилось - маленькая группа, веселый экскурсовод. Время экскурсии увеличили на полчаса. Не критично, но лучше исполнять заявленный тайминг.
В
12 авг 2023
Экскурсия была замечательной! Мы увидели форты, насладились прекрасными видами залива. Гид Михаил очень интересно и необычно доносил всю информацию, рассказывал историю Кронштадта. Своевременно и четко отвечал на все вопросы.
Однозначно будем рекомендовать нашим знакомым!
Спасибо капитану Даниилу за мягкую поездку без каких-либо проблем!
М
8 авг 2023
Экскурсия очень понравилось, было познавательно и весело, гид с хорошим чувством юмора, на берег вернулись целы и невредимы)))))
R
4 авг 2023
Е
4 авг 2023
Е
3 авг 2023
Прекрасная, самая лучшая экскурсия на судне оливкового цвета с экскурсоводом Михаилом Горностаевым. Получили великое множество интересной информации и позитива!
Всем рекомендую!
Л
30 июля 2023
А
27 июля 2023
В
22 июля 2023
Экскурсия по фортам прошла великолепно! Замечательный гид Даниил, он же веселый боцман. Рассказал много интересного из истории, многое открыл для нас. Ни каких заученных фраз и скучных историй. Всё на одном дыхании! Рекомендуем!!!!

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