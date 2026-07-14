Отправляйтесь на экскурсию и узнайте, как с виду неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! Комфортабельный катер, интересные форты Кронштадтой крепости, в компактной, но насыщенной, поездке.
Описание экскурсииЧто вас ждет На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости и узнаем историю этих мест! Идеальный вариант для экспресс-ознакомления с Кронштадтом. Важная информация: Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек.
Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Кроншлот
- Форт Петр 1
- Форт Александр 1 (Чумной)
- Форт Павел 1
- Форт Граф Милютин
- Форт Константин
Что включено
- Услуги гида
- Билет на катер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Завершение: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 99 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличная экскурсия в уютном формате! За час без спешки успели посмотреть основные форты Кронштадта, послушать историю их строительства и влияния на ход военных событий, насладиться ветерком и заливом в жаркий питерский день. Большое спасибо Платону за интересную экскурсию!
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Е
Были на экскурсии 8 августа Нашим проводником был замечательный капитан по имени Платон Очень интересно и с юмором провёл для нас экскурсию Рекомендуем 👍
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Г
Замечательная экскурсия- очень много фактов и прекрасные виды! Гид Арсений - лучший гид в Кронштадте! Рекомендую!
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О
Спасибо большое нашему гиду Артёму за интереснейшую экскурсию по Фортам, мы просто в восторге, всё очень понравилось. И спасибо капитану Платону за прекрасную прогулку на катере.
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О
Понравилась экскурсия, комфортный катер, отличный гид!
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Н
Были с мужем и взрослым ребенком на обзорной экскурсии. Хороший кораблик, обаятельные и капитан, и гид Михаил. Девушка в поддержке оперативно отвечает на звонки, навигация понятная. Михаил немного эпатажный, но
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