Форты Кронштадта: обзорная прогулка

Обзорная экскурсия по Кронштадту: Идеальный вариант для экспресс-ознакомления
Отправляйтесь на экскурсию и узнайте, как с виду неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! Комфортабельный катер, интересные форты Кронштадтой крепости, в компактной, но насыщенной, поездке.
4.8
99 отзывов
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Форты Кронштадта: обзорная прогулка

Описание экскурсии

Что вас ждет На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости и узнаем историю этих мест! Идеальный вариант для экспресс-ознакомления с Кронштадтом. Важная информация: Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек.

Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форт Кроншлот
  • Форт Петр 1
  • Форт Александр 1 (Чумной)
  • Форт Павел 1
  • Форт Граф Милютин
  • Форт Константин
Что включено
  • Услуги гида
  • Билет на катер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Завершение: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
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Ю
Отличная экскурсия в уютном формате! За час без спешки успели посмотреть основные форты Кронштадта, послушать историю их строительства и влияния на ход военных событий, насладиться ветерком и заливом в жаркий питерский день. Большое спасибо Платону за интересную экскурсию!
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Е
Были на экскурсии 8 августа Нашим проводником был замечательный капитан по имени Платон Очень интересно и с юмором провёл для нас экскурсию Рекомендуем 👍
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Г
Замечательная экскурсия- очень много фактов и прекрасные виды! Гид Арсений - лучший гид в Кронштадте! Рекомендую!
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О
Спасибо большое нашему гиду Артёму за интереснейшую экскурсию по Фортам, мы просто в восторге, всё очень понравилось. И спасибо капитану Платону за прекрасную прогулку на катере.
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О
Понравилась экскурсия, комфортный катер, отличный гид!
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Н
Были с мужем и взрослым ребенком на обзорной экскурсии. Хороший кораблик, обаятельные и капитан, и гид Михаил. Девушка в поддержке оперативно отвечает на звонки, навигация понятная. Михаил немного эпатажный, но
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это очень соответствует прогулке, он классный. Очень интересно и с душой рассказывает, с юмором, а не монотонно бубнит свой текст, как в Александровском дворце. Видно, что он и капитан любят Кронштадт. Очень понравилось, если будем проездом в следующий раз в Кронштате, думаю ещё на маяки или какую нибудь еще закажем экскурсию. И при проходе к пирсу расположен очень красивый парк, после прогулки прогулялись и перекусили перед дорогой. И лодку подводную рядом в музее ВМФ посмотрели, Михаил подсказал, она в свободном доступе.

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