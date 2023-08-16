Что вас ждет

На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости.

Идеальный вариант для экспресс-ознакомления с Кронштадтом

Важно знать:

Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

билет на катер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.