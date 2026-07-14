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это очень соответствует прогулке, он классный. Очень интересно и с душой рассказывает, с юмором, а не монотонно бубнит свой текст, как в Александровском дворце. Видно, что он и капитан любят Кронштадт. Очень понравилось, если будем проездом в следующий раз в Кронштате, думаю ещё на маяки или какую нибудь еще закажем экскурсию. И при проходе к пирсу расположен очень красивый парк, после прогулки прогулялись и перекусили перед дорогой. И лодку подводную рядом в музее ВМФ посмотрели, Михаил подсказал, она в свободном доступе.