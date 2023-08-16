Обзорная экскурсия по Кронштадту: Идеальный вариант для экспресс-ознакомления
На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Форт Кроншлот
- Форт Петр 1
- Форт Александр 1(Чумной)
- Форт Павел 1
- Форт Граф Милютин
- Форт Константин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости.
Идеальный вариант для экспресс-ознакомления с Кронштадтом
Важно знать:
Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- билет на катер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ежедневно в 10:00,13:00,16:00,19:00
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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билет на катер
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14жЗавершение: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр I
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00,13:00,16:00,19:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Malkina
16 авг 2023
Отличная прогулка на чистом небольшом катере с веселым голом Михаилом и капитаном Платоном. Познавательно, не страшно. Жилеты новые, экскурсия познавательная, не унылая и в маленькой группе. Спасибо!
Б
Баранова
14 авг 2023
Спасибо за экскурсию! Отличный гид, аккуратный чистенький катер, интересная экскурсия! Молодцы! Непременно порекомендуем друзьям и еще раз посетим Кронштадт. В планах осмотреть форты более подробно, поделятся на маяк.
Спасибо!
Спасибо!
И
Ирина
13 авг 2023
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Михаил очень интересно рассказывал не только про форты, но про историю. Аккуратная лодка подходила очень близко к фортам, что позволило их детально рассмотреть
Е
Елена
12 авг 2023
Были на морской прогулке по фортам на маленьком катере. Понравилось - маленькая группа, веселый экскурсовод. Время экскурсии увеличили на полчаса. Не критично, но лучше исполнять заявленный тайминг.
В
Виктория
12 авг 2023
Экскурсия была замечательной! Мы увидели форты, насладились прекрасными видами залива. Гид Михаил очень интересно и необычно доносил всю информацию, рассказывал историю Кронштадта. Своевременно и четко отвечал на все вопросы.
Однозначно будем рекомендовать нашим знакомым!
Спасибо капитану Даниилу за мягкую поездку без каких-либо проблем!
Однозначно будем рекомендовать нашим знакомым!
Спасибо капитану Даниилу за мягкую поездку без каких-либо проблем!
М
Матвеева
8 авг 2023
Экскурсия очень понравилось, было познавательно и весело, гид с хорошим чувством юмора, на берег вернулись целы и невредимы)))))
R
Roman
4 авг 2023
Е
Екатерина
4 авг 2023
Е
Елена
3 авг 2023
Прекрасная, самая лучшая экскурсия на судне оливкового цвета с экскурсоводом Михаилом Горностаевым. Получили великое множество интересной информации и позитива!
Всем рекомендую!
Всем рекомендую!
Л
Липатова
30 июля 2023
А
Александр
27 июля 2023
В
Вера
22 июля 2023
Экскурсия по фортам прошла великолепно! Замечательный гид Даниил, он же веселый боцман. Рассказал много интересного из истории, многое открыл для нас. Ни каких заученных фраз и скучных историй. Всё на одном дыхании! Рекомендуем!!!!
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