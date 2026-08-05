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Билеты
Авторская экскурсия по подземным галереям форта «Риф» в Кронштадте
Познакомиться с прошлым и настоящим самого интересного форта (в группе)
Начало: На территории форта «Риф» около входа в кафе
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:15 и 15:15
29 авг в 12:15
30 авг в 12:15
900 ₽ за билет
Фотопрогулка
до 20 чел.
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Расписание: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 11:00-20:00, сб., вс. — 11:00-20:00.
29 авг в 12:30
30 авг в 12:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт - война и мир
Кронштадтская крепость на примере форта Риф и его подземных галерей в сопровождении гида-офицера
Начало: На ул. Восстания
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
от 14 085 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Превосходный экскурсовод, интересные экспонаты и карты в музее, изумрудного цвета стены в подземных галереях, живописная природа и прекрасная погода! Но
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Н
Очень понравился содержательный и интересный рассказ экскурсовода Александры, которая умело владела аудиторией. Узнали не только историю форта,но и историю отечественного военного дела. Александра -грамотная девушка,приятная в общении, с прекрасным чувством юмора.
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Ю
В воскресенье побывали в интересном месте - на острове Котлин, на форте Риф. Небольшой группой с экскурсоводом посетили военный музей,
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Р
Все очень понравилось. Просьба указывать место посадки на автобус и то что на автобусе надо ехать до конца а не выходить перед воротами.
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М
Форт «Риф» - мощнейшее укрепление, доставшееся нам от царской России. Экскурсию нам провела Людмила - не просто Экскурсовод с большой
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Н
Совершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод - начитанный и любящий свое дело профессионал и очень приятный молодой человек. Экскурсия прошла в легком
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очень интересная экскурсия, было рассказано намного больше чем заявлено, спасибо 🩷
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А
все волшебно
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V
Интересная, познавательная и местами необычная экскурсия, доброжелательный персонал 👍 Рекомендуем!
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П
В целом всё очень хорошо. Отдельный респект нашему молодому высокому гиду🤝видно что человек этим живёт 👍
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Всего 21 отзыв в Кронштадте в категории "Подземные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Подземные»
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Сейчас в Кронштадте в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 14 085. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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