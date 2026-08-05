Экскурсии по подземельям и пещерам Кронштадта

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Кронштадте, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Авторская экскурсия по подземным галереям форта «Риф» в Кронштадте
1.5 часа
11 отзывов
Билеты
Авторская экскурсия по подземным галереям форта «Риф» в Кронштадте
Познакомиться с прошлым и настоящим самого интересного форта (в группе)
Начало: На территории форта «Риф» около входа в кафе
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:15 и 15:15
29 авг в 12:15
30 авг в 12:15
900 ₽ за билет
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
Пешая
На катамаране
1 час
10 отзывов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Расписание: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 11:00-20:00, сб., вс. — 11:00-20:00.
29 авг в 12:30
30 авг в 12:30
1000 ₽ за человека
Кронштадт - война и мир
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт - война и мир
Кронштадтская крепость на примере форта Риф и его подземных галерей в сопровождении гида-офицера
Начало: На ул. Восстания
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
от 14 085 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
Превосходный экскурсовод, интересные экспонаты и карты в музее, изумрудного цвета стены в подземных галереях, живописная природа и прекрасная погода! Но
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несмотря на большое количество положительных эмоций не смогла купить себе сувенир на память, потому что нужно было стоять в огромной очереди в кассу кафе в момент, когда люди хотели кушать…

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Н
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
Очень понравился содержательный и интересный рассказ экскурсовода Александры, которая умело владела аудиторией. Узнали не только историю форта,но и историю отечественного военного дела. Александра -грамотная девушка,приятная в общении, с прекрасным чувством юмора.
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Ю
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
В воскресенье побывали в интересном месте - на острове Котлин, на форте Риф. Небольшой группой с экскурсоводом посетили военный музей,
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прикоснулись к истории петровской эпохи, прогулялись по коридорам самого форта. Отдельно без группы сходили в музей военной медицины: небольшой, но тоже интересно. Все вместе по времени вышло часа на 1.5-2. После экскурсии с удовольствием прогулялись по окрестностям и пляжу. Уезжали с положительными впечатлениями от места.

P.S. Шатлом на территории не пользовались, дошли от остановки пешком, мин 30. Обратно от рифа Шанц такси ждали достаточно долго.

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Р
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
Все очень понравилось. Просьба указывать место посадки на автобус и то что на автобусе надо ехать до конца а не выходить перед воротами.
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М
Авторская экскурсия по подземным галереям форта «Риф» в Кронштадте
Форт «Риф» - мощнейшее укрепление, доставшееся нам от царской России. Экскурсию нам провела Людмила - не просто Экскурсовод с большой
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буквы "Э", великолепный рассказчик, историк - профессионал высшего класса. Мы посетили музей, узнали историю форта (от Петровских времен до нашего времени). Информации много,подача замечательная, было очень интересно и увлекательно не только школьнику, но и всем нам взрослым! Огромная благодарность экскурсоводу ЛЮДМИЛЕ!! По ощущениям после прогулки по подземным галереям, что форт внутри в разы больше, чем снаружи. В хорошую погоду сюда лучше приезжать на целый день: кроме музея и самого форта восхищает природа: воздух, песок, аромат цветущего дикого шиповника, плеск воды - очень атмосферное место уезжать не хочется! На территории форта "Риф" есть кафе. От стоянки машин у форта "Шанец" можно доехать на ретроавтобусе, который ходит строго по расписанию. Хорошее место для отдыха! Конечно, советую заказывать экскурсию, чтобы погрузиться в историю этого места.

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Н
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
Совершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод - начитанный и любящий свое дело профессионал и очень приятный молодой человек. Экскурсия прошла в легком
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и увлекательном формате. Узнала много нового и интересного. Форт оставил неизгладимые впечатления и я обязательно туда ещё вернусь! Спасибо большое! Успехов и всего самого прекрасного организаторам и исполнителям, посетителям и любителям!

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Полина
Авторская экскурсия по подземным галереям форта «Риф» в Кронштадте
очень интересная экскурсия, было рассказано намного больше чем заявлено, спасибо 🩷
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А
Авторская экскурсия по подземным галереям форта «Риф» в Кронштадте
все волшебно
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V
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
Интересная, познавательная и местами необычная экскурсия, доброжелательный персонал 👍 Рекомендуем!
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П
Кронштадт - форт Риф и подземные галереи
В целом всё очень хорошо. Отдельный респект нашему молодому высокому гиду🤝видно что человек этим живёт 👍
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Всего 21 отзыв в Кронштадте в категории "Подземные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Авторская экскурсия по подземным галереям форта «Риф» в Кронштадте;
  2. Кронштадт - форт Риф и подземные галереи;
  3. Кронштадт - война и мир.
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Якорная площадь;
  2. Петровский док;
  3. Морской собор;
  4. Форт «Александр I»;
  5. Адмиралтейство;
  6. Памятник Петру I;
  7. Итальянский дворец;
  8. Форт Кроншлот;
  9. Форт Константин;
  10. Футшток.
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2026
Сейчас в Кронштадте в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 14 085. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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