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буквы "Э", великолепный рассказчик, историк - профессионал высшего класса. Мы посетили музей, узнали историю форта (от Петровских времен до нашего времени). Информации много,подача замечательная, было очень интересно и увлекательно не только школьнику, но и всем нам взрослым! Огромная благодарность экскурсоводу ЛЮДМИЛЕ!! По ощущениям после прогулки по подземным галереям, что форт внутри в разы больше, чем снаружи. В хорошую погоду сюда лучше приезжать на целый день: кроме музея и самого форта восхищает природа: воздух, песок, аромат цветущего дикого шиповника, плеск воды - очень атмосферное место уезжать не хочется! На территории форта "Риф" есть кафе. От стоянки машин у форта "Шанец" можно доехать на ретроавтобусе, который ходит строго по расписанию. Хорошее место для отдыха! Конечно, советую заказывать экскурсию, чтобы погрузиться в историю этого места.