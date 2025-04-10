Индивидуальная экскурсия по форту Риф с обедом

Погрузитесь в атмосферу истории и природы на индивидуальной экскурсии по форту Риф. Насладитесь панорамами и вкусным обедом
Погрузитесь в уникальную атмосферу истории и природы с индивидуальной экскурсией по форту Риф! Это не просто экскурсия - это настоящее путешествие в прошлое, где каждый камень хранит свои тайны. Вас
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ждут захватывающие панорамы, исторические факты и обед из свежих местных продуктов. Экскурсия проходит в удобном для вас темпе, и вы можете задавать любые вопросы гиду. Каждый участник получит сувенир на память. Забронируйте экскурсию уже сегодня и сделайте свой отдых незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Захватывающие панорамы
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🍽️ Обед из местных продуктов
  • 🎁 Памятный сувенир
  • 👥 Индивидуальный подход
Индивидуальная экскурсия по форту Риф с обедом
Индивидуальная экскурсия по форту Риф с обедом
Индивидуальная экскурсия по форту Риф с обедом
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Форт Риф

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Уникальные виды: насладитесь захватывающими панорамами, открывающимися с форта. Вы сможете сделать незабываемые фотографии на фоне величественных пейзажей.
  • Исторические факты: узнайте о богатой истории форта, его строительстве и значении в военные времена. Наш опытный гид поделится интересными историями и легендами, которые вы не найдете в путеводителях.
  • Обед с местными вкусами: после увлекательной экскурсии вас ждёт обед, приготовленный из свежих местных продуктов. Попробуйте традиционные блюда, которые порадуют ваши вкусовые рецепторы и позволят лучше понять культуру региона.
  • Индивидуальный подход: мы ценим ваше время и интересы! Экскурсия проходит в удобном для вас темпе, и вы можете задавать любые вопросы нашему гиду.
  • Подарок на память: каждый участник экскурсии получит небольшой сувенир, который будет напоминать о вашем путешествии.

Ежедневно с 13:00 до 19:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форт Риф
  • Башня Фив-лиль
  • Капонир
  • Новая экспозиция
  • Выставка военная медицина
Что включено
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кронштадтское шоссе 74, лит. А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 13:00 до 19:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Есть возможность забронировать ретро-автомобиль
  • Который доставит вас на форт Риф. Бронируйте заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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