Музей военно-морской славы — это не просто собрание экспонатов.
Это место, где каждая деталь говорит о силе — силе духа, инженерной мысли и несокрушимой морской мощи.
На экскурсии вы пройдёте по залам-арсеналам, и каждый раскроет свою грань этой силы: от амбиций Петра I до эпохи атомного флота.
Это место, где каждая деталь говорит о силе — силе духа, инженерной мысли и несокрушимой морской мощи.
На экскурсии вы пройдёте по залам-арсеналам, и каждый раскроет свою грань этой силы: от амбиций Петра I до эпохи атомного флота.
Описание экскурсии
- Живая легенда: АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»
Вы увидите вблизи первую советскую атомную подводную лодку — настоящий символ технологического прорыва. Мы погрузимся в историю её 30-летней службы, где каждый поход был вызовом стихии и границам возможного.
- История на кончиках пальцев: 14 интерактивных залов
Мы исследуем пространство исторического арсенала, где прошлое оживает благодаря современным технологиям. Например, вы сможете самостоятельно проследить на цифровой карте, как пролегали древние торговые пути Руси, ставшие предтечей морских маршрутов.
- Морские бастионы: форты «Кроншлот», «Пётр I» и «Александр I» («Чумной»)
Со стороны Финского залива мы рассмотрим эти легендарные укрепления. Вы узнаете, как их расположение влияло на судьбу Петербурга и какие стратегические задачи они выполняли в разные эпохи.
Вы узнаете:
- Был ли на Руси военный флот до Петра Великого и как выглядели первые кочи и струги.
- С какими трудностями — от суеверий до штормов — сталкивались первопроходцы мореходства.
- Как базировались и защищались первые эскадры и где искать их следы в истории.
- Как через историю развития флота можно увидеть путь России — от царских указов до атомных реакторов.
Организационные детали
- Входные билеты в музей (оплачиваются отдельно на месте):
- Стандартный билет — 600 ₽
- Льготный билет — 300 ₽
- Стоимость экскурсионного обслуживания: 2000 ₽ (за всю группу)
- С вами будет гид из нашей команды
Что важно знать: осмотр знаменитой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» входит в программу, но происходит снаружи — внутрь корпуса мы не заходим.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Входа в Музей Военно-Морской Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1964 туристов
Живу в Кронштадте уже более 15 лет и с удовольствием готов делиться с путешественниками глубокими знаниями о его истории, архитектуре и культуре. Я ценю возможность адаптировать каждую экскурсию к интересам гостей, делая их путешествие по-настоящему незабываемым. Моя цель — не только поделиться знаниями, но и оставить у вас тёплые воспоминания о нашем городе.
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