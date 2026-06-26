Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте Организатор данного мероприятия

На сайте с 2024 года

Провели экскурсии для 1964 туристов

Живу в Кронштадте уже более 15 лет и с удовольствием готов делиться с путешественниками глубокими знаниями о его истории, архитектуре и культуре. Я ценю возможность адаптировать каждую экскурсию к интересам гостей, делая их путешествие по-настоящему незабываемым. Моя цель — не только поделиться знаниями, но и оставить у вас тёплые воспоминания о нашем городе.