читать дальше

безвозмездно. Сама экскурсия нам понравилась: очень живо, интересно и доступно излагал информацию Алексей. Учитывая, что тема военная, а мы - девушки:)) Тем не менее заинтересовал с пары предложений! Два часа пролетели на одном дыхании. Обошли подземные галереи, Алексей рассказал как устроены выдвижные механизмы, военная техника, как жили и служили военные. Если бы мы ходили вдвоем без экскурсии, то посетили бы три выставки (что тоже очень интересно и наглядно) и все, основной и полной информации не получили. Спасибо за проведенное время на острове Котлин:) Рекомендуем!