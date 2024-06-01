Экскурсия для тех, кто стремится не просто увидеть один из знаковых объектов Кронштадтской крепости, но и глубже понять его историческую значимость.
Вы не только узнаете о ключевых событиях, происходивших здесь, но и изучите артефакты, которые были скрыты от человеческих глаз более 100 лет, а также исследуете казематы и капониры, галереи и башни, казармы и дальномерные павильоны.
Вы не только узнаете о ключевых событиях, происходивших здесь, но и изучите артефакты, которые были скрыты от человеческих глаз более 100 лет, а также исследуете казематы и капониры, галереи и башни, казармы и дальномерные павильоны.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Форт «Шанец». Здесь мы займём места в ретро-автобусе и отправимся в наше увлекательное путешествие.
- Экспозиция музея, посвященная истории форта «Рифъ». Вы увидите артефакты всех периодов существования форта, образцы вооружения и инженерных приспособлений, исторические фотографии.
- Экспериментальные сооружения самого современного испытательного полигона Российской империи. Вы изучите в том числе и уникальный капонир, раскопки которого завершились в 2023 году. Он откроет вам свои тайны и «расскажет» о том, что было скрыто от человеческих глаз в течение более 100 лет.
- Береговые батареи форта «Рифъ» — образцы русской береговой фортификации начала 20 века. Они прекрасно сохранились!
Во время экскурсии гид расскажет вам о об истории форта от времён торгового пути из «Варяг в греки» до «Медного всадника» А. С. Пушкина. Вы узнаете о трагических и героических событиях, развернувшихся здесь во время революционных потрясений и Гражданской войны. Изучите страницы героической обороны Ленинграда, связанные с фортом, и окунётесь в эпоху его ренессанса — исторического и кинематографического.
Организационные детали
- Билет на форт «Рифъ» оплачивается отдельно — 400 руб. /чел.
- Программа будет интересна участникам всех возрастов
- Посещение форта абсолютно безопасно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У форта «Шанец»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 30 туристов
Живу в Кронштадте уже более 15 лет и с удовольствием готов делиться с путешественниками глубокими знаниями о его истории, архитектуре и культуре. Я ценю возможность адаптировать каждую экскурсию к интересам гостей, делая их путешествие по-настоящему незабываемым. Моя цель — не только поделиться знаниями, но и оставить у вас тёплые воспоминания о нашем городе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 июня 2024
Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его мелкие вопросы и реплики,что для меня было важно. Поэтому сын
Е
Екатерина
13 мая 2024
Посетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия с Алексеем началась ещё до прибытия на место). Алексей очень интересно и подробно рассказал об
Ю
Юлия
8 мая 2024
Экскурсия понравилась. Сами бы нмчего не поняли или вообще заблудились в подземных коридорах. А с экскурсией получили очень много информации и впечатлений.
Екатерина
3 мая 2024
Добрый день. На экскурсии были с дочерью 9 лет. Экскурсовод Алексей встретил нас на остановке ретро-автобуса, автобус осуществляет маршрут по расписанию бесплатно. Необходимо купить билет - 500 рублей взрослый, ребенок
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