Тайны форта «Рифъ»: три века истории

Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Экскурсия для тех, кто стремится не просто увидеть один из знаковых объектов Кронштадтской крепости, но и глубже понять его историческую значимость.

Вы не только узнаете о ключевых событиях, происходивших здесь, но и изучите артефакты, которые были скрыты от человеческих глаз более 100 лет, а также исследуете казематы и капониры, галереи и башни, казармы и дальномерные павильоны.
4.75
4 отзыва
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Форт «Шанец». Здесь мы займём места в ретро-автобусе и отправимся в наше увлекательное путешествие.
  • Экспозиция музея, посвященная истории форта «Рифъ». Вы увидите артефакты всех периодов существования форта, образцы вооружения и инженерных приспособлений, исторические фотографии.
  • Экспериментальные сооружения самого современного испытательного полигона Российской империи. Вы изучите в том числе и уникальный капонир, раскопки которого завершились в 2023 году. Он откроет вам свои тайны и «расскажет» о том, что было скрыто от человеческих глаз в течение более 100 лет.
  • Береговые батареи форта «Рифъ» — образцы русской береговой фортификации начала 20 века. Они прекрасно сохранились!

Во время экскурсии гид расскажет вам о об истории форта от времён торгового пути из «Варяг в греки» до «Медного всадника» А. С. Пушкина. Вы узнаете о трагических и героических событиях, развернувшихся здесь во время революционных потрясений и Гражданской войны. Изучите страницы героической обороны Ленинграда, связанные с фортом, и окунётесь в эпоху его ренессанса — исторического и кинематографического.

Организационные детали

  • Билет на форт «Рифъ» оплачивается отдельно — 400 руб. /чел.
  • Программа будет интересна участникам всех возрастов
  • Посещение форта абсолютно безопасно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У форта «Шанец»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
М
1 июня 2024
Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его мелкие вопросы и реплики,что для меня было важно. Поэтому сын
читать дальше

с удовольствием ходил,лазил,слушал экскурсию,что бывает не всегда.
Алексей преподносил материал не сухо,видно что любит свое дело и с удовольствием это делает. Место красивое. Нам с сыном очень понравились подземные сооружения. Спасибо Николаю за экскурсию.

Е
13 мая 2024
Посетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия с Алексеем началась ещё до прибытия на место). Алексей очень интересно и подробно рассказал об
читать дальше

устройстве форта, об этапах его постройки, вооружения и восстановления в наши дни, о том, как жили здесь солдаты, как работали орудия, какие испытания проводили, как форт изменялся с течением времени и развитием технологий. Однозначно, без нашего экскурсовода это была бы обычная прогулка по развалинам. Алексей, большое спасибо за увлекательные 2 часа и любовь к своему делу.
Кстати, на ретро-автобусе мы все-таки прокатились на обратном пути.

Посетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия сПосетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия сПосетили форт "Риф" 11 мая семьёй. На ретро-автобус в направлении форта опоздали, потому наша экскурсия с
Ю
8 мая 2024
Экскурсия понравилась. Сами бы нмчего не поняли или вообще заблудились в подземных коридорах. А с экскурсией получили очень много информации и впечатлений.
Екатерина
3 мая 2024
Добрый день. На экскурсии были с дочерью 9 лет. Экскурсовод Алексей встретил нас на остановке ретро-автобуса, автобус осуществляет маршрут по расписанию бесплатно. Необходимо купить билет - 500 рублей взрослый, ребенок
читать дальше

безвозмездно. Сама экскурсия нам понравилась: очень живо, интересно и доступно излагал информацию Алексей. Учитывая, что тема военная, а мы - девушки:)) Тем не менее заинтересовал с пары предложений! Два часа пролетели на одном дыхании. Обошли подземные галереи, Алексей рассказал как устроены выдвижные механизмы, военная техника, как жили и служили военные. Если бы мы ходили вдвоем без экскурсии, то посетили бы три выставки (что тоже очень интересно и наглядно) и все, основной и полной информации не получили. Спасибо за проведенное время на острове Котлин:) Рекомендуем!

Добрый день. На экскурсии были с дочерью 9 лет. Экскурсовод Алексей встретил нас на остановке ретро-автобуса,Добрый день. На экскурсии были с дочерью 9 лет. Экскурсовод Алексей встретил нас на остановке ретро-автобуса,

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кронштадта

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураЛетниеФорты

Похожие экскурсии из Кронштадта

Истории Кронштадта и острова Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
1 600 за человека
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кронштадте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кронштадте
ХорошоТам