Истории Кронштадта и острова Котлин

Кронштадт лаконичен, прост и спокоен, как старый матрос.Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки — серого цвета, потому что одет он в гранитный бушлат.На моей экскурсии

вы увидите настоящий город — в том числе и те места, которые некоторые гиды лишь вкратце перечисляют. Вас ждёт удивительная природа заповедника «Западный Котлин», форт-гигант, доки и крепости. Вы услышите о флоте и жизни моряков, с помощью фотоальбома и карт заглянете в прошлое острова и рассмотрите через монокуляр — маленькую подзорную трубу — первый морской маяк России.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природоохранная зона «Западный Котлин»

Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними. Я расскажу вам о самых страшных наводнениях и создании защитного комплекса от них. На примере уникального форта Риф, его музея и подземных галерей длинной в несколько сотен метров вы узнаете о трёхсотлетней эволюции крепости на острове.

Чаепитие

После первой части путешествия мы отдохнём и выпьем чаю в моей «кают-компании». Вы узнаете, чем кормили матросов на протяжении столетий, как их одевали, разберётесь в составе экипажа корабля парусного флота и его обязанностях.

Исторический центр Кронштадта

Затем мы отправимся в центр города и осмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Морской собор и прогуляетесь по Летнему саду, основанному Петром I, услышите множество историй о бунтах, революциях и мятежах. После моей экскурсии у вас останется яркое впечатление о нашем острове, а не просто набор дат, фамилий и названия мест и зданий.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто первый раз на нашем острове, и тем, кто уже бывал здесь: вы увидите то, что не смогли разглядеть в прошлый раз — в прямом смысле.

Организационные детали