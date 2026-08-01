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Истории Кронштадта и острова Котлин

Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории
Кронштадт лаконичен, прост и спокоен, как старый матрос.

Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки — серого цвета, потому что одет он в гранитный бушлат.

На моей экскурсии
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вы увидите настоящий город — в том числе и те места, которые некоторые гиды лишь вкратце перечисляют. Вас ждёт удивительная природа заповедника «Западный Котлин», форт-гигант, доки и крепости.

Вы услышите о флоте и жизни моряков, с помощью фотоальбома и карт заглянете в прошлое острова и рассмотрите через монокуляр — маленькую подзорную трубу — первый морской маяк России.

5
81 отзыв
Истории Кронштадта и острова Котлин
Истории Кронштадта и острова Котлин
Истории Кронштадта и острова Котлин

Описание экскурсии

Природоохранная зона «Западный Котлин»

Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними. Я расскажу вам о самых страшных наводнениях и создании защитного комплекса от них. На примере уникального форта Риф, его музея и подземных галерей длинной в несколько сотен метров вы узнаете о трёхсотлетней эволюции крепости на острове.

Чаепитие

После первой части путешествия мы отдохнём и выпьем чаю в моей «кают-компании». Вы узнаете, чем кормили матросов на протяжении столетий, как их одевали, разберётесь в составе экипажа корабля парусного флота и его обязанностях.

Исторический центр Кронштадта

Затем мы отправимся в центр города и осмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Морской собор и прогуляетесь по Летнему саду, основанному Петром I, услышите множество историй о бунтах, революциях и мятежах. После моей экскурсии у вас останется яркое впечатление о нашем острове, а не просто набор дат, фамилий и названия мест и зданий.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто первый раз на нашем острове, и тем, кто уже бывал здесь: вы увидите то, что не смогли разглядеть в прошлый раз — в прямом смысле.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на форт Риф: 700 ₽ с чел. или билет на всю семью — 1500 ₽
  • Чай и печенье в «кают-компании» бесплатные
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4291 туриста
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
3
2
1
Наталия
Наша небольшая группа в восторге от Никиты! Его эрудированность, доскональное знание истории, любовь к родному городу, умение подать сложный материал доступным языком с учетом психологических ньюансов восприятия, четкая структурированность 6-часовой
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экскурсии, - всё это выше всех похвал. С огромной благодарностью гиду хочется всем-всем интересующимся порекомендовать прогулки по Котлину и Кронштадту именно с Никитой.
А мы обязательно приедем еще, привезем детей и внуков, чтобы и они узнали историю гордого и сильного города.

Наша небольшая группа в восторге от Никиты! Его эрудированность, доскональное знание истории, любовь к родному городу,
Наша небольшая группа в восторге от Никиты! Его эрудированность, доскональное знание истории, любовь к родному городу,
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Екатерина
Экскурсия просто великолепная! Мы даже не ожидали, что такое в принципе возможно. Никита отличный рассказчик, материал структурированный, без лишней "воды". Предложил на выбор два направления экскурсии: военное и природное. Мы
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выбрали военное. До деталей продуман маршрут и план экскурсии. 6 часов пролетели как один миг. Узнали очень много нового и интересного из военной истории города, да и вообще о Кронштадте и Петербурге. После окончания экскурсии Никита нас сориентировал по другим интересным точкам и музеям города для самостоятельного осмотра. Ходили до темноты и до закрытия музеев, уехали уже поздно вечером усталые и очень довольные. Однозначно всем рекомендую именно Никиту, который родился и вырос в Кронштадте и получил военную специальность. Мой муж был просто в восторге, хотя его довольно сложно удивить. Огромная благодарность и низкий поклон!

Экскурсия просто великолепная! Мы даже не ожидали, что такое в принципе возможно. Никита отличный рассказчик, материал
Экскурсия просто великолепная! Мы даже не ожидали, что такое в принципе возможно. Никита отличный рассказчик, материал
Экскурсия просто великолепная! Мы даже не ожидали, что такое в принципе возможно. Никита отличный рассказчик, материал
Экскурсия просто великолепная! Мы даже не ожидали, что такое в принципе возможно. Никита отличный рассказчик, материал
Экскурсия просто великолепная! Мы даже не ожидали, что такое в принципе возможно. Никита отличный рассказчик, материал
Экскурсия просто великолепная! Мы даже не ожидали, что такое в принципе возможно. Никита отличный рассказчик, материал
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Евгений
Это был наш первый семейный (2 взрослых и 3 детей) опыт такой длительной экскурсии. Все наши тревоги и опасения оказались напрасны. Никита - один из лучших гидов, с которыми мы встречались! Чем дольше продолжался рассказ, тем больше хотелось, чтобы он не заканчивался. Если собираетесь в Кронштад, экскурсия с Никитой обязательно должна быть в программе.
Спасибо вам Никита, за прекрасный день вместе!
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Олеся
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий - всё методично, наглядно, интересно и с юмором!!! Очень важно в исторических экскурсиях взглянуть
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сначала на общую картину, на карту в нашем случае, а потом поехать и увидеть все в подробностях и побывать в местах исторически значимых. Форт Риф - просто мечта мальчишек))) и мы с дочкой с удовольствием и интересом побывали на этой косе острова Котлин в местах испытаний и сражений, увидели как в умелых руках мецената и грамотной подаче материала Никитой восстанавливается и оживает заброшенная и забытая история. Полевая кухня добавила удовольствия) и была испытана в каюте перед чаем с зефиром и печеньем, под интереснейшие рассказы Никиты!!! Великолепно проведённое время, интереснейший материал, прекрасная методическая подготовка (чувствуется военная дисциплина)) - и просто не заметно пролетевшие 6 часов. Спасибо, за отличное настроение, интересные истории и прекрасные воспоминания о Крепости Кронштадт!!! История про актуальные наводнения стала откровением)

С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий+2
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий
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Дмитрий
Спасибо Никите за интересную экскурсию. Мы очень рекомендуем эту экскурсию и для тех кто посещает Кронштадт впервые и тем кто там был и посмотрел лишь общедоступные объекты. Никита интересный рассказчик,
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слушать его интересно и познавательно и взрослым, и детям(от 10 лет думаю точно). Вы сможете побывать на интересной экскурсии в форте "Риф", её вам проведёт сам Никита, побываете в известных местах Кронштадта, но так же узнаете много интересного о том как устроена крепость, как она строилась и почему она так строилась. Никита местный житель и вырос в Кронштадте и рассказывает о своём городе с любовью и увлечённостью.
Вы не пожалеете если закажете экскурсию у него.

Спасибо Никите за интересную экскурсию. Мы очень рекомендуем эту экскурсию и для тех кто посещает Кронштадт
Спасибо Никите за интересную экскурсию. Мы очень рекомендуем эту экскурсию и для тех кто посещает Кронштадт
Спасибо Никите за интересную экскурсию. Мы очень рекомендуем эту экскурсию и для тех кто посещает Кронштадт
Спасибо Никите за интересную экскурсию. Мы очень рекомендуем эту экскурсию и для тех кто посещает Кронштадт
Спасибо Никите за интересную экскурсию. Мы очень рекомендуем эту экскурсию и для тех кто посещает Кронштадт
Спасибо Никите за интересную экскурсию. Мы очень рекомендуем эту экскурсию и для тех кто посещает Кронштадт
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О
Экскурсия - выше всяких похвал! Это, действительно, уникальный продукт на рынке экскурсий, созданный настоящим энтузиастом и профессионалом. 6 часов пролетело как 1 час. Очень интересная подача такой сложной информации. Особо
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хочется отметить кают-компанию, созданную специально для экскурсантов, где Никита проводит предварительный обзор экскурсии и введение в историю вопроса, а также угощает чаем со сладостями. NB! Несмотря на холод, Никита организовал логистику перемещения так, что мы практически и не замерзли. Вообщем, это лучшая экскурсия, за наш многолетний экскурсантский опыт. Всем рекомендуем.

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