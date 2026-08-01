Истории Кронштадта и острова Котлин

Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними. Я расскажу вам о самых страшных наводнениях и создании защитного комплекса от них. На примере уникального форта Риф, его музея и подземных галерей длинной в несколько сотен метров вы узнаете о трёхсотлетней эволюции крепости на острове.
Чаепитие
После первой части путешествия мы отдохнём и выпьем чаю в моей «кают-компании». Вы узнаете, чем кормили матросов на протяжении столетий, как их одевали, разберётесь в составе экипажа корабля парусного флота и его обязанностях.
Исторический центр Кронштадта
Затем мы отправимся в центр города и осмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Морской собор и прогуляетесь по Летнему саду, основанному Петром I, услышите множество историй о бунтах, революциях и мятежах. После моей экскурсии у вас останется яркое впечатление о нашем острове, а не просто набор дат, фамилий и названия мест и зданий.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто первый раз на нашем острове, и тем, кто уже бывал здесь: вы увидите то, что не смогли разглядеть в прошлый раз — в прямом смысле.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты на форт Риф: 700 ₽ с чел. или билет на всю семью — 1500 ₽
Чай и печенье в «кают-компании» бесплатные
Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4291 туриста
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
–
3
–
2
–
1
–
Наталия
Наша небольшая группа в восторге от Никиты! Его эрудированность, доскональное знание истории, любовь к родному городу, умение подать сложный материал доступным языком с учетом психологических ньюансов восприятия, четкая структурированность 6-часовой читать дальшеуменьшить
экскурсии, - всё это выше всех похвал. С огромной благодарностью гиду хочется всем-всем интересующимся порекомендовать прогулки по Котлину и Кронштадту именно с Никитой. А мы обязательно приедем еще, привезем детей и внуков, чтобы и они узнали историю гордого и сильного города.
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Екатерина
Экскурсия просто великолепная! Мы даже не ожидали, что такое в принципе возможно. Никита отличный рассказчик, материал структурированный, без лишней "воды". Предложил на выбор два направления экскурсии: военное и природное. Мы читать дальшеуменьшить
выбрали военное. До деталей продуман маршрут и план экскурсии. 6 часов пролетели как один миг. Узнали очень много нового и интересного из военной истории города, да и вообще о Кронштадте и Петербурге. После окончания экскурсии Никита нас сориентировал по другим интересным точкам и музеям города для самостоятельного осмотра. Ходили до темноты и до закрытия музеев, уехали уже поздно вечером усталые и очень довольные. Однозначно всем рекомендую именно Никиту, который родился и вырос в Кронштадте и получил военную специальность. Мой муж был просто в восторге, хотя его довольно сложно удивить. Огромная благодарность и низкий поклон!
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Евгений
Это был наш первый семейный (2 взрослых и 3 детей) опыт такой длительной экскурсии. Все наши тревоги и опасения оказались напрасны. Никита - один из лучших гидов, с которыми мы встречались! Чем дольше продолжался рассказ, тем больше хотелось, чтобы он не заканчивался. Если собираетесь в Кронштад, экскурсия с Никитой обязательно должна быть в программе. Спасибо вам Никита, за прекрасный день вместе!
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Олеся
С самого начала экскурсии много нового и интересного узнаешь! Гид - Мега мастер в организации экскурсий - всё методично, наглядно, интересно и с юмором!!! Очень важно в исторических экскурсиях взглянуть читать дальшеуменьшить
сначала на общую картину, на карту в нашем случае, а потом поехать и увидеть все в подробностях и побывать в местах исторически значимых. Форт Риф - просто мечта мальчишек))) и мы с дочкой с удовольствием и интересом побывали на этой косе острова Котлин в местах испытаний и сражений, увидели как в умелых руках мецената и грамотной подаче материала Никитой восстанавливается и оживает заброшенная и забытая история. Полевая кухня добавила удовольствия) и была испытана в каюте перед чаем с зефиром и печеньем, под интереснейшие рассказы Никиты!!! Великолепно проведённое время, интереснейший материал, прекрасная методическая подготовка (чувствуется военная дисциплина)) - и просто не заметно пролетевшие 6 часов. Спасибо, за отличное настроение, интересные истории и прекрасные воспоминания о Крепости Кронштадт!!! История про актуальные наводнения стала откровением)
+2
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Дмитрий
Спасибо Никите за интересную экскурсию. Мы очень рекомендуем эту экскурсию и для тех кто посещает Кронштадт впервые и тем кто там был и посмотрел лишь общедоступные объекты. Никита интересный рассказчик, читать дальшеуменьшить
слушать его интересно и познавательно и взрослым, и детям(от 10 лет думаю точно). Вы сможете побывать на интересной экскурсии в форте "Риф", её вам проведёт сам Никита, побываете в известных местах Кронштадта, но так же узнаете много интересного о том как устроена крепость, как она строилась и почему она так строилась. Никита местный житель и вырос в Кронштадте и рассказывает о своём городе с любовью и увлечённостью. Вы не пожалеете если закажете экскурсию у него.
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О
Ольга
Экскурсия - выше всяких похвал! Это, действительно, уникальный продукт на рынке экскурсий, созданный настоящим энтузиастом и профессионалом. 6 часов пролетело как 1 час. Очень интересная подача такой сложной информации. Особо читать дальшеуменьшить
хочется отметить кают-компанию, созданную специально для экскурсантов, где Никита проводит предварительный обзор экскурсии и введение в историю вопроса, а также угощает чаем со сладостями. NB! Несмотря на холод, Никита организовал логистику перемещения так, что мы практически и не замерзли. Вообщем, это лучшая экскурсия, за наш многолетний экскурсантский опыт. Всем рекомендуем.
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