Истории Кронштадта и острова Котлин

Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории
Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки — серого цвета, потому что одет он в гранитный бушлат.
На моей экскурсии вы увидите настоящий город — в том числе и те места, которые некоторые гиды лишь вкратце перечисляют.
Вас ждет удивительная природа заповедника «Западный Котлин», форт-гигант, доки и крепости.
Вы услышите о флоте и жизни моряков, с помощью фотоальбома и карт заглянете в прошлое острова и рассмотрите через монокль — маленькую подзорную трубу — каждый маяк.
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Что вас ожидает
Заповедная зона острова и пристальный взгляд на маяки
Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними. Мы проедем через подводный тоннель дамбы и остановимся в особом видовом месте — здесь часто рыбачат местные жители. Я расскажу вам о создании «водного щита» города, о самых трагичных наводнениях, о фортах и эволюции их строительства. Отсюда отлично просматриваются створные маяки, разглядеть которые будет еще проще через монокль. Вам станет известна история каждого из них, вы поймете, в чем их особенность и как они помогают кораблям проходить узкий и опасный фарватер.
Прогулка по историческому центру
После осмотра маяков и фортов мы отдохнем и выпьем чаю в моей «кают-компании»; вы узнаете, чем кормили матросов на протяжении столетий, какие бывают конструкции якорей и от чего зависит их форма. Затем мы отправимся в центр города и осмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Морской собор и прогуляетесь по Летнему саду, основанному Петром I, услышите множество историй о бунтах, революциях и мятежах. После моей экскурсии у вас останется яркое впечатление о нашем острове, а не просто набор дат, фамилий и названия мест и зданий.
Кому подойдет экскурсия?
Тем, кто первый раз на нашем острове, и тем, кто уже бывал здесь: вы увидите то, что не смогли разглядеть в прошлый раз — в прямом смысле. Экскурсия легко адаптируется для детей, специально для путешественников старше 10 лет мы можем заглянуть на перепелиную мини-ферму.
Организационные детали
- Экскурсия пройдет на машине.
- Дополнительные расходы не требуются, чай и печеньки в «кают-компании» бесплатные.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию
Уже посоветовали друзьям посетить данную экскурсию. И всем советую!
Главное, что человек не просто излагает материал, а живёт им, создаётся такое ощущение, что он был свидетелем всех событий, которые происходили со дня основания Кронштадта. В наши дни такое слово, как патриот, затёрто и тривиально, но Никита настоящий патриот, своего города и страны. Я только сожалею, что мало таких людей, как он у руля руководства страны.
Никита, большое спасибо.
С уважением Сергей, Ольга и Кирочка.
Смело могу рекомендовать этого специалиста.
P.S. Отдельно отмечу, что Никита оборудовал демонстрационный зал с экспонатами и макетами. Очень интересно.