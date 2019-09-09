Истории Кронштадта и острова Котлин

Что вас ожидает

Заповедная зона острова и пристальный взгляд на маяки

Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними. Мы проедем через подводный тоннель дамбы и остановимся в особом видовом месте — здесь часто рыбачат местные жители. Я расскажу вам о создании «водного щита» города, о самых трагичных наводнениях, о фортах и эволюции их строительства. Отсюда отлично просматриваются створные маяки, разглядеть которые будет еще проще через монокль. Вам станет известна история каждого из них, вы поймете, в чем их особенность и как они помогают кораблям проходить узкий и опасный фарватер.

Прогулка по историческому центру

После осмотра маяков и фортов мы отдохнем и выпьем чаю в моей «кают-компании»; вы узнаете, чем кормили матросов на протяжении столетий, какие бывают конструкции якорей и от чего зависит их форма. Затем мы отправимся в центр города и осмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Морской собор и прогуляетесь по Летнему саду, основанному Петром I, услышите множество историй о бунтах, революциях и мятежах. После моей экскурсии у вас останется яркое впечатление о нашем острове, а не просто набор дат, фамилий и названия мест и зданий.

Кому подойдет экскурсия?

Тем, кто первый раз на нашем острове, и тем, кто уже бывал здесь: вы увидите то, что не смогли разглядеть в прошлый раз — в прямом смысле. Экскурсия легко адаптируется для детей, специально для путешественников старше 10 лет мы можем заглянуть на перепелиную мини-ферму.