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  3. Истории Кронштадта и острова Котлин

Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории

Никита
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Никита – ваш гид
Кронштадт лаконичен, прост и спокоен, как старый матрос.

Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки — серого цвета, потому что одет он в гранитный бушлат.

На моей экскурсии вы увидите настоящий город — в том числе и те места, которые некоторые гиды лишь вкратце перечисляют.

Вас ждет удивительная природа заповедника «Западный Котлин», форт-гигант, доки и крепости.

Вы услышите о флоте и жизни моряков, с помощью фотоальбома и карт заглянете в прошлое острова и рассмотрите через монокль — маленькую подзорную трубу — каждый маяк.
5980 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Истории Кронштадта и острова Котлин
Истории Кронштадта и острова Котлин

Что вас ожидает

Заповедная зона острова и пристальный взгляд на маяки
Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними. Мы проедем через подводный тоннель дамбы и остановимся в особом видовом месте — здесь часто рыбачат местные жители. Я расскажу вам о создании «водного щита» города, о самых трагичных наводнениях, о фортах и эволюции их строительства. Отсюда отлично просматриваются створные маяки, разглядеть которые будет еще проще через монокль. Вам станет известна история каждого из них, вы поймете, в чем их особенность и как они помогают кораблям проходить узкий и опасный фарватер.

Прогулка по историческому центру
После осмотра маяков и фортов мы отдохнем и выпьем чаю в моей «кают-компании»; вы узнаете, чем кормили матросов на протяжении столетий, какие бывают конструкции якорей и от чего зависит их форма. Затем мы отправимся в центр города и осмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Морской собор и прогуляетесь по Летнему саду, основанному Петром I, услышите множество историй о бунтах, революциях и мятежах. После моей экскурсии у вас останется яркое впечатление о нашем острове, а не просто набор дат, фамилий и названия мест и зданий.

Кому подойдет экскурсия?

Тем, кто первый раз на нашем острове, и тем, кто уже бывал здесь: вы увидите то, что не смогли разглядеть в прошлый раз — в прямом смысле. Экскурсия легко адаптируется для детей, специально для путешественников старше 10 лет мы можем заглянуть на перепелиную мини-ферму.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на машине.
  • Дополнительные расходы не требуются, чай и печеньки в «кают-компании» бесплатные.
Истории Кронштадта и острова Котлин
Истории Кронштадта и острова Котлин
Истории Кронштадта и острова Котлин
Истории Кронштадта и острова Котлин
Истории Кронштадта и острова Котлин
Истории Кронштадта и острова Котлин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Кронштадт — моя маленькая Родина. Это родина моих родителей, бабушек и дедушек, это дом моего прадеда, сбежавшего от голода революции на угольный буксир кочегаром в 1922 году. Я могу познакомить Вас с этим Чудом. Многое во время прогулок уже не увидеть — или не разглядеть без оптики. Поэтому во время прогулки нашими помощниками будут монокли, карты и специально разработанные фотоальбомы.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 сентября 2019
Спасибо большое Никите за чудесное знакомство с о.Котлин и славным городом Кронштадтом. Никита является тем редким человеком, который заражает всех вокруг светом любви к своей малой Родине. Мы увидели и узнали остров Котлин и Кронштадт, наверное, со всех возможных сторон и в прямом и в переносном смысле. Программа экскурсии продуманная и насыщенная, достоверно и логично изложенная (миф о рыбке колюшке был развеян жутко логично и невероятно легко))) Чувствуется, что Никита очень тщательно собирал и подбирал информацию для своей экскурсии. Выставочный зал с экспонатами, картами, схемами и фотографиями где экскурсия начинается и заканчивается не просто понравился, а впечатлил ! пониманием того как же много труда, времени и сил и любви в это было вложено. Никита дает много пояснений технического плана, мне было сложновато, но интересно)))) При этом много исторических связей и фактов о великих людях и том, как все это проявилось на этой земле. Если вы хотите узнать реальные истории из жизни острова и города, изложенные очень приятным и компетентным собеседником, то вам сюда!
18 августа 2019
Экскурсия прошла отлично! Было неожиданно, что о таком небольшом острове можно узнать так много интересного. 6 часов пролетели незаметно. Никита очень увлекательно повествует историю острова, а также становление нашей русской флотилии от петровских до наших времен. Дети (11 и 14 лет) не устали и не заскучали. Однозначно рекомендую и детям, и взрослым. Ждем от гида новых интересных экскурсий.
8 августа 2019
Мы были не на экскурсии! Мы были в гостях! Иначе не назовешь) Никита как радушный хозяин принимал нас и знакомил со своей малой родиной! Идеальный рассказчик и приятный собеседник. Никита не только профессионал в своём деле, но и искренне любит и знает свой город, что делает его рассказ увлекательным и незабываемым. Шесть часов пролетели незаметно, а потом ещё несколько дней мы обсуждали увиденное и услышанное. Можно посмотреть карты, прочитать энциклопедию, пролистать книги о Кронштадте, но так и не понять суть этого удивительного и героического места. С таким знатоком своего дела нам это удалось! Рекомендуем.
3 августа 2019
Экскурсия проходила 6 часов, но время пролетело незаметно. Показ достопримечательностей сопровождался интересным рассказом об исторических событиях, как будто мы сами являлись их участниками. Спасибо Никите за основательный и душевный подход к своему делу. Посетив эту экскурсию, вы не пожалеете о вашем выборе.
1 августа 2019
Потрясающая экскурсия с очень интересным гидом! Вместе с ним посмотрели и сам город, и косу, и даже увидели форты! Никита объясняет очень понятно и увлекательно, вся экскурсия пролетела как один миг!
14 июля 2019
Впервые удалось побывать на 6-часовой экскурсии и получать удовольствие до последних минут! Мы с женой много путешествуем и много видели экскурсоводов, но Никита-это нечто особенное! Поражает не только глубина знания материала, но и необычность его подачи. А в чем необычность-увидите сами, когда посетите эту экскурсию. Рекомендую всем!
24 июня 2019
Замечательная экскурсия! Были семьей с двумя детьми 8 и 13 лет. Всем нам очень понравилось. Время пролетело не заметно. Никита очень интересно составил экскурсию, заметно, что все продумано до мелочей. Прекрасный материал экскурсии в интересном изложении, очень много интересных фактов и историй. Посетили много мест на острове. Изумительная "кают-компания", своего рода мини-музей, в которой мы выпили чай с печеньем, а Никита все рассказывал и рассказывал.
Уже посоветовали друзьям посетить данную экскурсию. И всем советую!
22 июня 2019
Ну, что сказать.... Просто супер, Никита не просто обладает глубоким знанием материала, но и в доступной и в интересной форме излагает его. Хочу особо отметить, как очень грамотно построена программа экскурсии, просто здорово. Мы были с ребёнком (дочка 5 лет) и Никита великолепно подстроил план экскурсии под нас.
Главное, что человек не просто излагает материал, а живёт им, создаётся такое ощущение, что он был свидетелем всех событий, которые происходили со дня основания Кронштадта. В наши дни такое слово, как патриот, затёрто и тривиально, но Никита настоящий патриот, своего города и страны. Я только сожалею, что мало таких людей, как он у руля руководства страны.
Никита, большое спасибо.
С уважением Сергей, Ольга и Кирочка.
12 июня 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии. 6 часов пролетели, как одно мгновение. Очень интересная подача материала. Никита, фанат своего города и эту любовь передал нам.
15 мая 2019
В пятницу, 10 мая, гуляли по Кронштадту с Никитой. И хотим сказать ему огромное спасибо от нашей семьи! Очень интересный рассказчик, безусловно влюбленный в свою тему и в историю в целом. Что очень важно, экскурсия не была односторонней, Никита рассказывал и про флору и фауну Кронштадта, и местные предания, и курьезные случаи из истории.
Смело могу рекомендовать этого специалиста.
P.S. Отдельно отмечу, что Никита оборудовал демонстрационный зал с экспонатами и макетами. Очень интересно.
Ещё 1 отзыв

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