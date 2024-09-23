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гастрономического ракурса. Понравилось, что Ирина подготовила такой материал, изучала архивы, сразу почувствовали увлеченность экскурсовода историей города. По туристическим местам тоже прошлись, но увидели и самый большой холодильник, где хранили запасы, посмотрели на хлебокомбинат, где делают очень вкусные сушки (сушками угостили), услышали историю рыбки, которая спасала жителей по время блокады. Ирина отвечала на все вопросы по тематике и вне ее, не скучали ни дети ни взрослые. Рекомендую экскурсию, но не как классический туристическим маршрут, а для любителей необычной подачи истории!