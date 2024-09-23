2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический Кронштадт
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
«Погрузитесь в гастрономическую историю города-порта»
21 окт в 12:00
4 ноя в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Отправляйтесь на экскурсию по Кронштадту, чтобы ощутить атмосферу морского города и насладиться его историческими памятниками
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
«Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду) В интерактивном музее, расположенном в здании бывшей Голландской кухни, на макетах вы рассмотрите уникальные форты Кронштадта»
Завтра в 10:00
19 окт в 10:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по форту РИФ с обедом
Начало: Кронштадтское шоссе 74 лит А
17 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей23 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию
- ООсипова22 августа 2024Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем по другому - с
- ВВероника14 августа 2024Спасибо Ирине за рассказ и особенно сушки)). Нам очень понравилось и смогли поговорить не только о гастрономии Кронштадта.
- ООксана19 июля 2024Ирина, отличный гид, который знает все о городе не понаслышке,она в нем родилась и выросла. С Ириной вы у знаете все тайны и секреты города, о которых возможно никогда не слышали.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в октябре 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кронштадта, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024