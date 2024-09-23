Гастрономические экскурсии Кронштадта

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Кронштадте, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гастрономический Кронштадт
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический Кронштадт
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
«Погрузитесь в гастрономическую историю города-порта»
21 окт в 12:00
4 ноя в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Пешая
На автобусе
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Отправляйтесь на экскурсию по Кронштадту, чтобы ощутить атмосферу морского города и насладиться его историческими памятниками
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
«Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду) В интерактивном музее, расположенном в здании бывшей Голландской кухни, на макетах вы рассмотрите уникальные форты Кронштадта»
Завтра в 10:00
19 окт в 10:00
13 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по форту РИФ с обедом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по форту РИФ с обедом
Начало: Кронштадтское шоссе 74 лит А
17 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    23 сентября 2024
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию
  • О
    Осипова
    22 августа 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем по другому - с
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    гастрономического ракурса. Понравилось, что Ирина подготовила такой материал, изучала архивы, сразу почувствовали увлеченность экскурсовода историей города. По туристическим местам тоже прошлись, но увидели и самый большой холодильник, где хранили запасы, посмотрели на хлебокомбинат, где делают очень вкусные сушки (сушками угостили), услышали историю рыбки, которая спасала жителей по время блокады. Ирина отвечала на все вопросы по тематике и вне ее, не скучали ни дети ни взрослые. Рекомендую экскурсию, но не как классический туристическим маршрут, а для любителей необычной подачи истории!

    Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем
  • В
    Вероника
    14 августа 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Спасибо Ирине за рассказ и особенно сушки)). Нам очень понравилось и смогли поговорить не только о гастрономии Кронштадта.
  • О
    Оксана
    19 июля 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Ирина, отличный гид, который знает все о городе не понаслышке,она в нем родилась и выросла. С Ириной вы у знаете все тайны и секреты города, о которых возможно никогда не слышали.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономический Кронштадт
  2. Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
  3. Индивидуальная экскурсия по форту РИФ с обедом
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Петровский парк
  6. Форт Константин
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Итальянский дворец
  10. Владимирский собор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в октябре 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кронштадта, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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