Что вас ждет Вводная часть с презентацией города, острова и самого путешествия пройдет в оборудованной кают-компании, расположенной в пространстве северной крепостной стены. Дальше, переезд в парк «Остров Фортов» по живописным улицам города вдоль обводного канала, офицерских флигелей, адмиралтейства и городских крепостных стен, с описанием окружающего пространства. Прогулка по парку «Остров Фортов» с видами побережья Финского залива, фортами Большого Кронштадтского Рейда и его маяками. Экскурсия по Музею «Военно-Морской Славы» с освещением истории военно-морского флота России, его становление, развитие и современное состояние. Знакомство с первой атомной подводной лодкой страны находящейся в музее. Разработанный в концепции силы России, музей включает в себя тематические пространства сил самого флота: сила духа, ветра, организации, связи, структуры, знания, глубины и т. д., что в сочетании современной интерактивной и классической подачами делает его понятным, ярким и уникальным. Возвращение к месту встречи по маршруту, входящему в программу дальнейшего самостоятельного изучения с обращением внимания на важные доминанты. Вручение подарка — путеводителя с картой и описанием доминант города для дальнейшего самостоятельного изучения Кронштадта. Важная информация • Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст, она не подходит дошкольникам, детям начальной и средней школы в связи с большой информационной насыщенностью.

До Кронштадта необходимо доехать самостоятельно — на личном транспорте, такси или автобусе 101Э от метро «Беговая» или «Старая деревня».