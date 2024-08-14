Я приглашаю вас на необычную экскурсию, она пройдет четко по военному и на простом, доступном не только русскому матросу, но и дорогому гостю языке. Вашим сопровождающим будет уроженец Кронштадта, офицер запаса и профессиональный гид.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Вводная часть с презентацией города, острова и самого путешествия пройдет в оборудованной кают-компании, расположенной в пространстве северной крепостной стены. Дальше, переезд в парк «Остров Фортов» по живописным улицам города вдоль обводного канала, офицерских флигелей, адмиралтейства и городских крепостных стен, с описанием окружающего пространства. Прогулка по парку «Остров Фортов» с видами побережья Финского залива, фортами Большого Кронштадтского Рейда и его маяками. Экскурсия по Музею «Военно-Морской Славы» с освещением истории военно-морского флота России, его становление, развитие и современное состояние. Знакомство с первой атомной подводной лодкой страны находящейся в музее. Разработанный в концепции силы России, музей включает в себя тематические пространства сил самого флота: сила духа, ветра, организации, связи, структуры, знания, глубины и т. д., что в сочетании современной интерактивной и классической подачами делает его понятным, ярким и уникальным. Возвращение к месту встречи по маршруту, входящему в программу дальнейшего самостоятельного изучения с обращением внимания на важные доминанты. Вручение подарка — путеводителя с картой и описанием доминант города для дальнейшего самостоятельного изучения Кронштадта. Важная информация • Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст, она не подходит дошкольникам, детям начальной и средней школы в связи с большой информационной насыщенностью.
До Кронштадта необходимо доехать самостоятельно — на личном транспорте, такси или автобусе 101Э от метро «Беговая» или «Старая деревня».
Ежедневно с 10.00 до 20.00 кроме понедельников
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города с обводным каналом, адмиралтейством и другими историческими зданиями
- Парк «Остров Фортов»
- Музей Военно-Морской Славы
- Форты Большого Кронштадтского Рейда с маяками
Что включено
- В стоимость экскурсии входит перемещение по Кронштадту на машине гида, услуги гида и путеводитель с картой в качестве подарка, для дальнейшего самостоятельного изучения города.
Что не входит в цену
- В стоимость экскурсии не входят билеты в музей: 400 рублей взрослый, 200 рублей льготный и экскурсионный сбор музея 2000 рублей.
Место начала и завершения?
Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер «ББ»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00 до 20.00 кроме понедельников
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст
- Она не подходит дошкольникам
- Детям начальной и средней школы в связи с большой информационной насыщенностью
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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