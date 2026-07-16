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Настоящий Кронштадт

О балтийской строгости, военном ритме и островном менталитете
Кронштадт — это не просто пригород Санкт-Петербурга, а форпост с особой атмосферой и ритмом жизни. Здесь всё построено ради дела, а не ради красоты. Хотя красоты, если присмотреться, хватает.

Я не стану перечислять даты и фамилии архитекторов, а помогу понять, как устроен этот остров: почему он так выглядит так, как здесь жили и живут люди, и что вообще значит «островной менталитет».
Настоящий Кронштадт
Настоящий Кронштадт
Настоящий Кронштадт

Описание экскурсии

Мы пройдём по центральным точкам города — и в диалоге разберёмся, что стоит за каждой постройкой и почему она оказалась именно здесь. На нашем маршруте:

  • Кронштадтское Адмиралтейство — и ответ на вопрос, почему Пётр I выбрал для базы именно этот остров
  • Голландская кухня — место, которое защищало от пожаров и хранило дух старого порта
  • памятник колюшке — той самой рыбе — и именно через «л». Местные жители увековечили её не ради шутки — объясню, почему
  • Петровская пристань — посмотрим, как живёт и дышит современный военный порт
  • Якорная площадь и Морской собор — городские доминанты и любимое место кронштадтцев

Главные вопросы, на которые мы найдём ответы

  • Почему на гербе Кронштадта изображён котёл? И при чём здесь Екатерина II, которую можно назвать первым гениальным маркетологом страны?
  • Как жил город в статусе закрытого? Что значит — «въезд запрещён», и как это повлияло на характер людей?
  • Где находится «Пуп Земли» — и почему местные так называют одно совершенно неприметное место?
  • Как и чем живёт Кронштадт сегодня? Что осталось от военной мощи, а что появилось нового, и куда движется этот город?
  • И главное — почему Кронштадт остаётся непохожим на остальные пригороды Петербурга, даже когда туристов становится всё больше?

Организационные детали

  • Каждый участник свыше 4 человек — + 1000 рублей
  • Трансфер до Кронштадта не включён и оплачивается отдельно, если нужен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 342 туристов
Немного расскажу про себя: я закончила Государственный университет морского и речного флота им. С. О. Макарова. В багаже моего образования также диплом гида-экскурсовода на пеших маршрутах. Петергоф для меня —
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это душа Санкт-Петербурга! Крайне его люблю и интересуюсь им, ещё и выросла в нём. Хочется поделиться с вами накопленными знаниями и сделать так, чтобы понятие экскурсия перестало быть скучным и неинтересным. Имею диплом гида на пеших маршрутах, а так же городскую лицензию и являюсь официальным гидом-экскурсовода Санкт-Петербурга! В моей копилке 5 лет спортивного ориентирования, со мной не заблудишься! GO!

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