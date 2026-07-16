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Кронштадт — это не просто пригород Санкт-Петербурга, а форпост с особой атмосферой и ритмом жизни. Здесь всё построено ради дела, а не ради красоты. Хотя красоты, если присмотреться, хватает.



Я не стану перечислять даты и фамилии архитекторов, а помогу понять, как устроен этот остров: почему он так выглядит так, как здесь жили и живут люди, и что вообще значит «островной менталитет».