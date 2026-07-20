Кронштадт в рассказах кота Фугаса: аудиоэкскурсия для детей и взрослых

Крепостной музей создан руками одного человека, им же написана эта аудиоэкскурсия.
Уроженец и житель Кронштадта, аккредитованный гид Санкт-Петербурга, офицер в запасе и папа трёх сыновей простым и понятным языком раскроет самые сокровенные тайны острова Котлин, его величие и значение для России. А озвучит истории, которые вы услышите, обаятельный кот Фугас.
Уроженец и житель Кронштадта, аккредитованный гид Санкт-Петербурга, офицер в запасе и папа трёх сыновей простым и понятным языком раскроет самые сокровенные тайны острова Котлин, его величие и значение для России. А озвучит истории, которые вы услышите, обаятельный кот Фугас.
Описание экскурсии
Музей разделен на 7 тематических зон, повествующих о становлении и развитии первой морской базы России.
Слушая аудиоэкскурсию:
- вы переживёте первую и последнюю попытку врага взять остров Котлин штурмом
- разберётесь, как и из чего строились первые форты крепости
- поймёте, почему она была полностью перестроена в кирпич и гранит, а после — в бетон и броню
- выясните, зачем в крепости на острове длинной 12 км работала железная дорога протяженностью 50 км
- услышите, как Кронштадт защищал Ленинград в годы войны и как оберегает Санкт-Петербург в наши дни
- узнаете, что остров сумел сохранить на своей территории, а город на Неве — не смог
Организационные детали
- Работник музея выдаст вам специальное оборудование для прослушивания, проведёт инструктаж и поможет при возникновении нештатных ситуаций
- После экскурсии вы получите в подарок путеводитель по историческому центру Кронштадта для самостоятельной прогулки
- У аудиоэкскурсии две версии — детская (30 мин) и взрослая (45 мин). Пока взрослые завершают экскурсию, дети проходят тестирование по закреплению полученных знаний
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|400 ₽
|Дети до 12 лет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Крепостном музее
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 4235 туристов
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.
Входит в следующие категории Кронштадта
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