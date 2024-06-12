Е Елена Петергоф и Кронштадт за один день Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод! Остались очень довольны, было очень интересно, узнали много нового для себя! Провели замечательный день вместе😍

Е Екатерина «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых читать дальше не стоит. Заказывался такой вид экскурсии для детей, но включить по полной детей, к сожалению, не удалось. Возможно, это наши завышенные ожидания от цены экскурсии. Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это

И Ирина Петергоф и Кронштадт за один день читать дальше впечатляет, как увлекательно!!! 6 с лишним часов пролетели незаметно, надеюсь, что это не последнее путешествие в Санкт-Петербург и обязательно в сопровождении со Светланой, бесконечная благодарность от нас Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто

А Алла «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых Дмитрий все свое внимание, на экскурсии, подарил сыну. Вышло отлично. Вовлеченность была 100%. Взрослые тоже уложили в себя концепцию города. День провели интересно и замечательно.

М Марина «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали много интересного. Дети 7, 11 и 15 лет были постоянно вовлечены. Квест удался! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям!