Выездные экскурсии из Кронштадта

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Кронштадте, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
до 8 чел.
2 часа
23 отзыва
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
6.5 часов
8 отзывов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
9 авг в 09:30
11 авг в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Погрузитесь в мир нордической природы и исторических тайн Кронштадта с нашим аудиогидом по заказнику Западный Котлин
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Авторская экскурсия по форту «Риф»
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
1.5 часа
Авторская экскурсия по форту «Риф»
Познакомиться с прошлым и настоящим самого интересного форта в Кронштадте (в группе)
Начало: На территории форта «Риф»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
13 июля в 12:00
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод! Остались очень довольны, было очень интересно, узнали много нового для себя! Провели замечательный день вместе😍
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
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    не стоит. Заказывался такой вид экскурсии для детей, но включить по полной детей, к сожалению, не удалось. Возможно, это наши завышенные ожидания от цены экскурсии.

  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
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    впечатляет, как увлекательно!!! 6 с лишним часов пролетели незаметно, надеюсь, что это не последнее путешествие в Санкт-Петербург и обязательно в сопровождении со Светланой, бесконечная благодарность от нас

  • А
    Алла
    8 ноября 2023
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Дмитрий все свое внимание, на экскурсии, подарил сыну. Вышло отлично. Вовлеченность была 100%. Взрослые тоже уложили в себя концепцию города. День провели интересно и замечательно.
  • М
    Марина
    3 ноября 2023
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали много интересного. Дети 7, 11 и 15 лет были постоянно вовлечены. Квест удался! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям!
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали
  • Е
    Елена
    22 октября 2023
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Очень интересная и позитивная экскурсия получилась благодаря Светлане! Крайне приятный человек с огромным багажом знаний и тонкостей. Спасибо огромное! Думаю это не последняя наша экскурсия у нее)

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
  2. Петергоф и Кронштадт за один день
  3. Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
  4. Авторская экскурсия по форту «Риф»
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 590 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии по окрестностям Кронштадта и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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