1 чел.
По популярности
Квест
до 8 чел.
2 часа
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
6.5 часов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
9 авг в 09:30
11 авг в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
1 час
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Погрузитесь в мир нордической природы и исторических тайн Кронштадта с нашим аудиогидом по заказнику Западный Котлин
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
1.5 часа
Авторская экскурсия по форту «Риф»
Познакомиться с прошлым и настоящим самого интересного форта в Кронштадте (в группе)
Начало: На территории форта «Риф»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
13 июля в 12:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 июня 2024Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод! Остались очень довольны, было очень интересно, узнали много нового для себя! Провели замечательный день вместе😍
- ЕЕкатерина15 мая 2024Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
- ИИрина9 января 2024Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
- ААлла8 ноября 2023Дмитрий все свое внимание, на экскурсии, подарил сыну. Вышло отлично. Вовлеченность была 100%. Взрослые тоже уложили в себя концепцию города. День провели интересно и замечательно.
- ММарина3 ноября 2023Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали много интересного. Дети 7, 11 и 15 лет были постоянно вовлечены. Квест удался! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям!
- ЕЕлена22 октября 2023Очень интересная и позитивная экскурсия получилась благодаря Светлане! Крайне приятный человек с огромным багажом знаний и тонкостей. Спасибо огромное! Думаю это не последняя наша экскурсия у нее)
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 590 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии по окрестностям Кронштадта и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь