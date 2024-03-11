Кронштадт - взгляд через столетия

Погрузитесь в историю Кронштадта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Более 20 лет я провожу экскурсии и рассказываю туристам историю своего родного острова.

Каждый человек побывавший у меня в гостях оставляет свой след и помогает рассказывать Кронштадтские истории интереснее и доступнее.

Вы узнаете о военно-морской крепости и причинах её строительства, о проблемах и надеждах первых жителей Кронштадта, и о том, как и чем Кронштадт живёт сегодня
4.5
2 отзыва
Кронштадт - взгляд через столетия
Кронштадт - взгляд через столетия
Кронштадт - взгляд через столетия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ждет Более 20 лет я провожу экскурсии и рассказываю туристам историю своего родного острова. Каждый человек побывавший у меня в гостях оставляет свой след и помогает рассказывать Кронштадтские истории интереснее и доступнее. Теперь по прошествии многих лет, накопив достаточно опыта и информации я рад представить Вам свою новую экскурсию «Кронштадт – взгляд через столетия». В этом экскурсионном туре собрано всё самое лучшее и интересное, что позволяет понять феномен Кронштадта и оценить его историю. Во время экскурсии вы узнаете:
как осваивался остров Котлин в Петровские времена и об амбициях первого русского императора, • о военно-морской крепости и причинах её строительства, • о проблемах и надеждах первых жителей Кронштадта, • о санитарном состоянии города в XVIII-XIX веках и эпидемиях холеры и сыпного тифа в Кронштадте, • о деятельности коммерческого порта и о морской контрабанде, • о гендерном соотношении жителей города и о проблемах связанных с этим, • о религии и о девиантных религиозных культах, • о кронштадских тюрьмах и громких уголовных делах, • об революционных событиях начала ХХ века, • о Кронштадте в годы Советской власти, • о событиях Великой Отечественной войны, • о том, как и чем Кронштадт живёт сегодня.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ансамбль Кронштадтского адмиралтейства
  • Гидротехническую систему Петровского дока
  • Памятник жертвам восстания 1921 год
  • Комплекс зданий кронштадтской таможни
  • Кронштадтские гавани
  • Здание водоподъёмной машины
  • Ансамбль Якорной площади с Морским собором
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспорт во время экскурсии, чтобы посмотреть больше
Что не входит в цену
  • Трансфер до Кронштадта
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пл. Соборная, д. 1
Завершение: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пл. Якорная, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Уважаемые гости
  • Обратите внимание
  • Что до Кронштадта Вы должны добраться самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
В
11 мар 2024
В целом очень интересный рассказ. Много удивительных запоминающихся фактов, слушается легко, Перемещались в разные точки центральной части города. Немного не хватило последовательности в повествовании, но это компенсировалось возможнлстью вести нормальный диалог с гидом и получать развернутые ответы на все, что оставалось "за кадром". Рекомендую.
К
20 авг 2023
Отличная пешая экскурсия

Входит в следующие категории Кронштадта

Похожие экскурсии из Кронштадта

Нескучный Кронштадт
Пешая
скидка
10%
43 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Удивительный Кронштадт
Пешая
242 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
6 400 за всё до 6 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
На машине
45 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кронштадте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кронштадте
ХорошоТам