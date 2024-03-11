Что вас ждет Более 20 лет я провожу экскурсии и рассказываю туристам историю своего родного острова. Каждый человек побывавший у меня в гостях оставляет свой след и помогает рассказывать Кронштадтские истории интереснее и доступнее. Теперь по прошествии многих лет, накопив достаточно опыта и информации я рад представить Вам свою новую экскурсию «Кронштадт – взгляд через столетия». В этом экскурсионном туре собрано всё самое лучшее и интересное, что позволяет понять феномен Кронштадта и оценить его историю. Во время экскурсии вы узнаете:

как осваивался остров Котлин в Петровские времена и об амбициях первого русского императора, • о военно-морской крепости и причинах её строительства, • о проблемах и надеждах первых жителей Кронштадта, • о санитарном состоянии города в XVIII-XIX веках и эпидемиях холеры и сыпного тифа в Кронштадте, • о деятельности коммерческого порта и о морской контрабанде, • о гендерном соотношении жителей города и о проблемах связанных с этим, • о религии и о девиантных религиозных культах, • о кронштадских тюрьмах и громких уголовных делах, • об революционных событиях начала ХХ века, • о Кронштадте в годы Советской власти, • о событиях Великой Отечественной войны, • о том, как и чем Кронштадт живёт сегодня.