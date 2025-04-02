Индивидуальная
до 1 чел.
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Билеты
Групповая экскурсия по форту Риф
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Расписание: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 12:00-22:00, сб., вс. — 11:00-22:00.
12 апр в 12:00
13 апр в 12:00
850 ₽ за билет
Индивидуальная
до 1 чел.
Пять жизней форта Риф
Откройте для себя тайны форта Риф в Кронштадте. Вас ждёт увлекательное путешествие по подземным галереям и захватывающий вид на Финский залив
Начало: Г. Кронштадт., ш. Кронштадтское, 74, лит. А
Расписание: Будни 12:00 - 19:00/ Выходные 11:00 - 19:00
Сегодня в 16:00
10 апр в 12:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 апреля 2025У нас была увлекательная экскурсия по Кронштадту! Накануне Эльдар написал, как нам добраться до места встречи. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Эльдар дополнял экскурсию историями из своей жизни. Три часа пролетели, как один миг. Благодарим Эльдара, нам всё очень понравилось!
- ЕЕкатерина2 апреля 2025Были вдвоем с папой, все очень понравилось, три часа пролетели незаметно! Было очень интересно, Эльдар замечательный рассказчик, искренне увлеченный темой,
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Остров Котлин»
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