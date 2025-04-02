С Светлана

У нас была увлекательная экскурсия по Кронштадту! Накануне Эльдар написал, как нам добраться до места встречи. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Эльдар дополнял экскурсию историями из своей жизни. Три часа пролетели, как один миг. Благодарим Эльдара, нам всё очень понравилось!