Остров Котлин – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Котлин» в Кронштадте, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Групповая экскурсия по форту Риф
Пешая
1 час
1 отзыв
Билеты
Групповая экскурсия по форту Риф
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Расписание: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 12:00-22:00, сб., вс. — 11:00-22:00.
12 апр в 12:00
13 апр в 12:00
850 ₽ за билет
Пять жизней форта Риф
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Пять жизней форта Риф
Откройте для себя тайны форта Риф в Кронштадте. Вас ждёт увлекательное путешествие по подземным галереям и захватывающий вид на Финский залив
Начало: Г. Кронштадт., ш. Кронштадтское, 74, лит. А
Расписание: Будни 12:00 - 19:00/ Выходные 11:00 - 19:00
Сегодня в 16:00
10 апр в 12:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 апреля 2025
    «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
    У нас была увлекательная экскурсия по Кронштадту! Накануне Эльдар написал, как нам добраться до места встречи. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Эльдар дополнял экскурсию историями из своей жизни. Три часа пролетели, как один миг. Благодарим Эльдара, нам всё очень понравилось!
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2025
    «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
    Были вдвоем с папой, все очень понравилось, три часа пролетели незаметно! Было очень интересно, Эльдар замечательный рассказчик, искренне увлеченный темой,
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    с хорошей речью. Иногда складывалось ощущение, что туристы из других групп встают поближе к нам, чтобы послушать его, а не своих экскурсоводов 😁

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Остров Котлин»

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  1. «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
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  3. Пять жизней форта Риф
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Петровский парк
  5. Итальянский дворец
  6. Форт Кроншлот
  7. Адмиралтейство
  8. Владимирский собор
  9. Форт Александр
  10. Музей подводных лодок
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в апреле 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Остров Котлин" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 6000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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