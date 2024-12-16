Кронштадт - город, где каждый камень хранит историю. Здесь изобрели радио и создали первый ледокол. На экскурсии можно увидеть Морской собор, уникальный док Петра I и памятники выдающимся людям. Программа включает прогулку по Екатерининскому скверу и посещение зимней пристани. Это возможность узнать, как город появился на острове и в чём его уникальность
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Кронштадта
- 🏛 Посетить Морской собор
- 🛳 Увидеть док Петра I
- 🌳 Прогуляться по Екатерининскому скверу
- 📸 Сделать памятные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Морской собор
- Док Петра I
- Екатерининский сквер
- Зимняя пристань
- Памятники выдающимся людям
Описание экскурсии
- Мы пройдём тенистой аллеей Екатерининского сквера вдоль Обводного канала и Адмиралтейства, которое строилось по велению императрицы Екатерины II и сохранилось до сих пор. Я расскажу вам о кругосветных плаваниях и выдающихся мореплавателях, научных открытиях и изобретениях.
- Посмотрим на величественный Морской собор, построенный во имя святителя Николая Чудотворца, и полюбуемся, как солнечные лучи золотят его купол.
- Изучим сохранившееся до наших дней уникальное гидротехническое сооружение — док Петра I.
- Поговорим о людях, судьбы которых связаны с Кронштадтом, и вы увидите памятники, установленные им.
- Не обойдём вниманием и дворцы — А. Д. Меньшикова и Итальянский.
- *Побываем в Петровском парке и на пристани, где вы полюбуетесь военными кораблями в гаванях и живописным белым маяком, послушаете крики чаек и, конечно, сфотографируетесь.
Вы узнаете:
- Как и зачем на острове появился город и в чём его уникальность.
- Почему на гербе Кронштадта изображён котелок.
- Что общего у острова Котлин и пушкинского острова Буян.
- Для чего «Дереву желаний» такое большое ухо.
- Что значит морская символика собора и почему окон на куполе 32.
- За какие заслуги кронштадтцы установили памятник маленькой рыбке.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- Достопримечательности осматриваются снаружи, внутрь заходим в Морской собор.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Кронштадте
У меня высшее педагогическое образование. По специальности я учитель иностранных языков. Я дочь военного, и всё мое детство прошло в военных гарнизонах. Всё, что связано с армией и флотом, мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
16 дек 2024
Мы прекрасно провели время на экскурсии в Кронштадте. Со Светланой прошлись по самым интересным и запоминающимся местам. И помехой этому не были ни снег, ни зимний балтийский ветер. В хорошей компании с хорошим гидом—любая погода 👍.
M
Maksim
5 ноя 2024
Отличная прогулка с приятным и знающим экскурсоводом.
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