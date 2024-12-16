Светлана — ваш гид в Кронштадте

читать дальше очень близко. Поэтому, когда я приехала в Кронштадт, я влюбилась в него с первого взгляда. Кронштадт — город с удивительной историей. А историей России я интересуюсь ещё со школы. Я много путешествую и читаю. Являюсь членом кронштадского Клуба краеведов. С удовольствием провожу экскурсии.

У меня высшее педагогическое образование. По специальности я учитель иностранных языков. Я дочь военного, и всё мое детство прошло в военных гарнизонах. Всё, что связано с армией и флотом, мне