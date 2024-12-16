Первое свидание с Кронштадтом

Откройте для себя Кронштадт - город с богатой историей и морскими традициями. Прогулка по знаковым местам и уникальные истории ждут вас
Кронштадт - город, где каждый камень хранит историю. Здесь изобрели радио и создали первый ледокол. На экскурсии можно увидеть Морской собор, уникальный док Петра I и памятники выдающимся людям. Программа включает прогулку по Екатерининскому скверу и посещение зимней пристани. Это возможность узнать, как город появился на острове и в чём его уникальность
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Кронштадта
  • 🏛 Посетить Морской собор
  • 🛳 Увидеть док Петра I
  • 🌳 Прогуляться по Екатерининскому скверу
  • 📸 Сделать памятные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Первое свидание с Кронштадтом
Первое свидание с Кронштадтом
Первое свидание с Кронштадтом
Ближайшие даты:
15
фев20
фев21
фев
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Морской собор
  • Док Петра I
  • Екатерининский сквер
  • Зимняя пристань
  • Памятники выдающимся людям

Описание экскурсии

  • Мы пройдём тенистой аллеей Екатерининского сквера вдоль Обводного канала и Адмиралтейства, которое строилось по велению императрицы Екатерины II и сохранилось до сих пор. Я расскажу вам о кругосветных плаваниях и выдающихся мореплавателях, научных открытиях и изобретениях.
  • Посмотрим на величественный Морской собор, построенный во имя святителя Николая Чудотворца, и полюбуемся, как солнечные лучи золотят его купол.
  • Изучим сохранившееся до наших дней уникальное гидротехническое сооружение — док Петра I.
  • Поговорим о людях, судьбы которых связаны с Кронштадтом, и вы увидите памятники, установленные им.
  • Не обойдём вниманием и дворцы — А. Д. Меньшикова и Итальянский.
  • *Побываем в Петровском парке и на пристани, где вы полюбуетесь военными кораблями в гаванях и живописным белым маяком, послушаете крики чаек и, конечно, сфотографируетесь.

Вы узнаете:

  • Как и зачем на острове появился город и в чём его уникальность.
  • Почему на гербе Кронштадта изображён котелок.
  • Что общего у острова Котлин и пушкинского острова Буян.
  • Для чего «Дереву желаний» такое большое ухо.
  • Что значит морская символика собора и почему окон на куполе 32.
  • За какие заслуги кронштадтцы установили памятник маленькой рыбке.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
  • Достопримечательности осматриваются снаружи, внутрь заходим в Морской собор.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
16 дек 2024
Мы прекрасно провели время на экскурсии в Кронштадте. Со Светланой прошлись по самым интересным и запоминающимся местам. И помехой этому не были ни снег, ни зимний балтийский ветер. В хорошей компании с хорошим гидом—любая погода 👍.
Мы прекрасно провели время на экскурсии в Кронштадте. Со Светланой прошлись по самым интересным и запоминающимсяМы прекрасно провели время на экскурсии в Кронштадте. Со Светланой прошлись по самым интересным и запоминающимсяМы прекрасно провели время на экскурсии в Кронштадте. Со Светланой прошлись по самым интересным и запоминающимся
M
5 ноя 2024
Отличная прогулка с приятным и знающим экскурсоводом.

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