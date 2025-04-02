Кронштадтская крепость – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Кронштадтская крепость» в Кронштадте, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
6 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: Ежедневно с 10.00
14 апр в 10:00
16 апр в 10:00
15 980 ₽ за экскурсию
Кронштадт - силиконовая долина царской России
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Кронштадт: от крепости до наукограда - путешествие сквозь века
Загляните в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок хранит истории научных открытий и великих изобретений
Начало: Кронштадт, Якорная площадь
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 апреля 2025
    «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
    У нас была увлекательная экскурсия по Кронштадту! Накануне Эльдар написал, как нам добраться до места встречи. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Эльдар дополнял экскурсию историями из своей жизни. Три часа пролетели, как один миг. Благодарим Эльдара, нам всё очень понравилось!
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2025
    «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
    Были вдвоем с папой, все очень понравилось, три часа пролетели незаметно! Было очень интересно, Эльдар замечательный рассказчик, искренне увлеченный темой,
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    с хорошей речью. Иногда складывалось ощущение, что туристы из других групп встают поближе к нам, чтобы послушать его, а не своих экскурсоводов 😁

  • Е
    Евгения
    10 августа 2024
    Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
    Очень обстоятельная и интересная экскурсия, которая показывает значимость Кронштадта с исторической точки зрения и его развитие в веках. Никита просто
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    потрясающий рассказчик и знаток города (мы так удачно всегда были «против основного потока», что ни в одной пробке во время экскурсии не стояли). От души рекомендую экскурсию для знакомства с городом.

  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
    Замечательная экскурсия! Это больше даже увлекательное путешествие по острову Крондштадт. Очень насыщенный материал от Петровских времен до современности и по
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    истории России и ее армии и флота, и по инженерии, и строительству, и по экологии. Никита обладает энциклопедическими знаниями в разных областях, при этом рассказывает очень понятно и интересно, чувствуется, что ориентируется на слушателей. У нас была маленькая группа: двое взрослых и двое школьников (13 и 16 лет). Все в полном восторге!

  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Кронштадт - силиконовая долина царской России
    Экскурсия из уст коренного жителя, креативненько, познавательно, весело. Но очень затянулась наша экскурсия и мы смогли попасть на вторую запланированную. Пожелание только одно - придерживаться временных рамок экскурсии.
  • Е
    Елена
    14 июля 2023
    Кронштадт - силиконовая долина царской России
    Я с огромным удовольствием оставлю свой отзыв об экскурсии" Силиконовая долина", которую нам провёл Михаил. В ней было всё: обилие информации,
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    погружение в историю и великолепное небанальное изложение. Рассказ в лицах, вовлечение слушателя в процесс и очень эмоционально- окрашенное описание трагичных событий и фактов подкупило и сблизило. Нам очень повезло встретить Михаила и узнать город именно в его интерпретации. Даже если вы уже были в Кронштадте, он родился для вас вновь и не отпустит…

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Кронштадтская крепость»

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  3. Кронштадт - силиконовая долина царской России
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  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Петровский парк
  5. Итальянский дворец
  6. Форт Кроншлот
  7. Музей подводных лодок
  8. Адмиралтейство
  9. Владимирский собор
  10. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в апреле 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Кронштадтская крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 15 980. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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