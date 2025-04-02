читать дальше

погружение в историю и великолепное небанальное изложение. Рассказ в лицах, вовлечение слушателя в процесс и очень эмоционально- окрашенное описание трагичных событий и фактов подкупило и сблизило. Нам очень повезло встретить Михаила и узнать город именно в его интерпретации. Даже если вы уже были в Кронштадте, он родился для вас вновь и не отпустит…