Экскурсия очень понравилась. Юлия очень доброжелательный и позитивный человек, очень любит свой город и его историю. Хочется отметить, что экскурсия грамотно спланирована, не содержит ничего лишнего. Основные события в истории Кронштадта, от его становления до наших дней, наиболее известные персоны, связанные с этим городом, знаковые места. Экскурсия ведётся на доступном языке и подойдёт как взрослым, так и семьям с детьми. Два часа - оптимальное время, чтобы познакомиться с городом и не устать