Кронштадт за два часа
Индивидуальная экскурсия в Кронштадте

Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: Загадайте желание в историческом городе

4.9
7 отзывов
Приезжайте в Кронштадт прогуляться по тихим улочкам, подышать свежим морским воздухом. Здесь современность переплетена с памятниками архитектуры XVIII века.

Здесь загадывают желания и провожают корабли. Я приглашаю вас на экскурсию по достопримечательностям Кронштадта.

Вас ждет прогулка вдоль обводного канала, мимо Петровского дока с выходом на пристань к военным кораблям.
Кронштадт за два часа
Кронштадт за два часа
Кронштадт за два часа
Кронштадт за два часа
Кронштадт за два часа
Кронштадт за два часа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Ансамбль Кронштадтского адмиралтейства
  • Гидротехническую систему Петровского дока
  • Памятник жертвам восстания 1921 год
  • Комплекс зданий кронштадтской таможни
  • Кронштадтские гавани
  • Здание водоподъёмной машины
  • Ансамбль Якорной площади с Морским собором

Описание

Что вас ждет Приезжайте в Кронштадт прогуляться по тихим улочкам, подышать свежим морским воздухом. Здесь современность переплетена с памятниками архитектуры XVIII века. Здесь загадывают желания и провожают корабли. Я приглашаю вас на экскурсию по достопримечательностям Кронштадта. Вас ждет прогулка вдоль обводного канала, мимо Петровского дока с выходом на пристань к военным кораблям. Вы увидите Морской собор, узнаете самые яркие факты из истории Кронштадта, а также интересные подробности. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги экскурсовода Туристы оплачивают самостоятельно:

трансфер до Кронштадта, • питание, • личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Трансфер до Кронштадта
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Кронштадт, Андреевский сад
Завершение: г. Кронштадт, Якорная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
27 сен 2023
Экскурсия понравилась. Большое спасибо, Юлии. Были впервые в этом замечательном городе. Вернёмся в Кронштадт ещё!
Ю
25 сен 2023
Экскурсия очень понравилась. Юлия очень доброжелательный и позитивный человек, очень любит свой город и его историю. Хочется отметить, что экскурсия грамотно спланирована, не содержит ничего лишнего. Основные события в истории Кронштадта, от его становления до наших дней, наиболее известные персоны, связанные с этим городом, знаковые места. Экскурсия ведётся на доступном языке и подойдёт как взрослым, так и семьям с детьми. Два часа - оптимальное время, чтобы познакомиться с городом и не устать
Е
31 авг 2023
Спасибо Юлии за прекрасную прогулку по Кронштадту. Экскурсия была познавательная, не перегружена датами, на позитиве, с добротой и любовью к родному городу.
А
25 авг 2023
Отличная экскурсия по основным достопримечательностям города! Лёгкий для восприятия, но при этом содержательный рассказ гида! Время пролетело незаметно! Отдельное спасибо за встречу у гавани))
Н
23 авг 2023
Очень хороший гид Юля. Видно, что человек любит свой город и рассказывает о нём с удовольствием. Экскурсия прошла в формате диалога. Нашей семье понравилась и экскурсия, и экскурсовод, и город. Рекомендуем!
Н
20 авг 2023
Г
19 авг 2023
Обычная экскурсия со спокойным гидом. Узнали стандартную информацию о Кронштадте. Жаль,что гид не предупредил о необходимости взять паспорта,что б попасть в военную гавань к боевым кораблям в рамках военного форума,который проходил 19 августа. Решили вернуться ещё раз через год.

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