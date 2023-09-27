Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: Загадайте желание в историческом городе
Приезжайте в Кронштадт прогуляться по тихим улочкам, подышать свежим морским воздухом. Здесь современность переплетена с памятниками архитектуры XVIII века.
Здесь загадывают желания и провожают корабли. Я приглашаю вас на экскурсию по достопримечательностям Кронштадта.
Вас ждет прогулка вдоль обводного канала, мимо Петровского дока с выходом на пристань к военным кораблям.
Здесь загадывают желания и провожают корабли. Я приглашаю вас на экскурсию по достопримечательностям Кронштадта.
Вас ждет прогулка вдоль обводного канала, мимо Петровского дока с выходом на пристань к военным кораблям.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ансамбль Кронштадтского адмиралтейства
- Гидротехническую систему Петровского дока
- Памятник жертвам восстания 1921 год
- Комплекс зданий кронштадтской таможни
- Кронштадтские гавани
- Здание водоподъёмной машины
- Ансамбль Якорной площади с Морским собором
Описание
Что вас ждет Приезжайте в Кронштадт прогуляться по тихим улочкам, подышать свежим морским воздухом. Здесь современность переплетена с памятниками архитектуры XVIII века. Здесь загадывают желания и провожают корабли. Я приглашаю вас на экскурсию по достопримечательностям Кронштадта. Вас ждет прогулка вдоль обводного канала, мимо Петровского дока с выходом на пристань к военным кораблям. Вы увидите Морской собор, узнаете самые яркие факты из истории Кронштадта, а также интересные подробности. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги экскурсовода Туристы оплачивают самостоятельно:
трансфер до Кронштадта, • питание, • личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Трансфер до Кронштадта
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Кронштадт, Андреевский садЗавершение: г. Кронштадт, Якорная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
27 сен 2023
Экскурсия понравилась. Большое спасибо, Юлии. Были впервые в этом замечательном городе. Вернёмся в Кронштадт ещё!
Ю
Юлия
25 сен 2023
Экскурсия очень понравилась. Юлия очень доброжелательный и позитивный человек, очень любит свой город и его историю. Хочется отметить, что экскурсия грамотно спланирована, не содержит ничего лишнего. Основные события в истории Кронштадта, от его становления до наших дней, наиболее известные персоны, связанные с этим городом, знаковые места. Экскурсия ведётся на доступном языке и подойдёт как взрослым, так и семьям с детьми. Два часа - оптимальное время, чтобы познакомиться с городом и не устать
Е
Екатерина
31 авг 2023
Спасибо Юлии за прекрасную прогулку по Кронштадту. Экскурсия была познавательная, не перегружена датами, на позитиве, с добротой и любовью к родному городу.
А
Александра
25 авг 2023
Отличная экскурсия по основным достопримечательностям города! Лёгкий для восприятия, но при этом содержательный рассказ гида! Время пролетело незаметно! Отдельное спасибо за встречу у гавани))
Н
Наталья
23 авг 2023
Очень хороший гид Юля. Видно, что человек любит свой город и рассказывает о нём с удовольствием. Экскурсия прошла в формате диалога. Нашей семье понравилась и экскурсия, и экскурсовод, и город. Рекомендуем!
Н
Наталья
20 авг 2023
Г
Гуля
19 авг 2023
Обычная экскурсия со спокойным гидом. Узнали стандартную информацию о Кронштадте. Жаль,что гид не предупредил о необходимости взять паспорта,что б попасть в военную гавань к боевым кораблям в рамках военного форума,который проходил 19 августа. Решили вернуться ещё раз через год.
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