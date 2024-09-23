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Давайте отправимся в Кронштадт! Отправимся в интереснейшее путешествие, чтобы прогуляться по тихим улочкам Старого города, подышать свежим морским воздухом, ощутить ауру морского города. Я приглашаю вас на экскурсию по главным достопримечательностям города. В Кронштадте более 300 памятников истории, культуры, техники.



Кронштадт - удивительный город с богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года

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