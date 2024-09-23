Давайте отправимся в Кронштадт! Отправимся в интереснейшее путешествие, чтобы прогуляться по тихим улочкам Старого города, подышать свежим морским воздухом, ощутить ауру морского города. Я приглашаю вас на экскурсию по главным достопримечательностям города. В Кронштадте более 300 памятников истории, культуры, техники.
Кронштадт - удивительный город с богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года
Кронштадт - удивительный город с богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание трансферДавайте отправимся в Кронштадт! Отправимся в интереснейшее путешествие, чтобы прогуляться по тихим улочкам Старого города, подышать свежим морским воздухом, ощутить ауру морского города. Я приглашаю вас на экскурсию по главным достопримечательностям города. В Кронштадте более 300 памятников истории, культуры, техники. Кронштадт — удивительный город с богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года. В этой поездке у вас будет редкая возможность не только узнать о доблести и славе Кронштадта, но и полюбоваться красивыми морскими пейзажами, а также прикоснуться к святости: побывать в главном храме Военно-морского Флота. Мы поедем в Кронштадт по красивому маршруту Сначала — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни Лахта-центра. Позже — по морю! Не по самой воде, конечно, а по грандиозному «мосту»-дамбе. Гид расскажет о местах, которые вы проезжаете, а также подготовит вас со встречей в Кронштадте. По прибытию в Кронштадт Вы прогуляетесь по старому городу и увидите все его главные достопримечательности. У карты Кронштадта поговорим об истории города, о его славном прошлом и настоящем. Увидим Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников. Вы рассмотрите памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А также увидите городские мосты — Синий, поворотный Доковый, Макаровский — узнаете об уникальности Петровского дока, а также снаружи и изнутри полюбуетесь знаменитым Никольским Морским собором, построенном в последние годы своей жизни императора Николай II. Прогулка на кораблике (летом) По желанию, вы сможете совершить водную прогулку между фортами в течение дня; время будет зависеть от загруженности кораблей. Для остальных — это будет свободное время. Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду) В интерактивном музее, расположенном в здании бывшей Голландской кухни, на макетах вы рассмотрите уникальные форты Кронштадта. Узнаете о том, как, на протяжении почти 300 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице. Важная информация: В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида Условия бронирования Стандартный билет2500 ₽ Дети до 14 лет2300 ₽ Пенсионеры2300 ₽ Дополнительно оплачивается водная прогулка между фортами (по желанию, если остаетесь на берегу - свободное время) (950 руб.
- взрослый, 850 руб.
- дети/пенсионеры) и музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб.
- взрослый, 450 руб.
- дети) Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы прогуляетесь по старому городу и увидите все его главные достопримечательности
- У карты Кронштадта поговорим об истории города, о его славном прошлом и настоящем
- Увидите уникальные форты и узнаете, как в 18 веке в открытом море строили искусственные острова
- Увидите ту самую набережную, где стоят настоящие боевые корабли и где было пролито немало слёз - ведь именно отсюда стартовало более 40 кругосветных путешествий
- И конечно, вспомните о славной военно-морской истории города и знаменитых адмиралах. Увидите Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников
- Вы рассмотрите памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А также увидите городские мосты - Синий, поворотный Доковый, Макаровский - узнаете об уникальности Петровского дока
- Заглянете на Якорную площадь, снаружи и изнутри полюбуетесь грандиозным Морским собором, построенном в последние годы своей жизни императора Николая II
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
Завершение: Начало экскурсии у станции метро Беговая. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
23 сен 2024
Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию
Входит в следующие категории Кронштадта
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