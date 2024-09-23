Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава

Отправляйтесь на экскурсию по Кронштадту, чтобы ощутить атмосферу морского города и насладиться его историческими памятниками
Давайте отправимся в Кронштадт! Отправимся в интереснейшее путешествие, чтобы прогуляться по тихим улочкам Старого города, подышать свежим морским воздухом, ощутить ауру морского города. Я приглашаю вас на экскурсию по главным достопримечательностям города. В Кронштадте более 300 памятников истории, культуры, техники.

Кронштадт - удивительный город с богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚐 Индивидуальный трансфер
  • 🌊 Величественные морские пейзажи
  • 🏛️ Более 300 памятников
  • ⛪ Главный храм Военно-морского Флота
  • 🗺️ Уникальный маршрут
    • Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Гостиный двор
  • Адмиралтейство
  • Обводный канал
  • Петровский парк
  • Якорная площадь
  • Сквер Подводников
  • Памятный знак Блокадной колюшке
  • Футшток
  • Голландская кухня
  • Скульптура Петра I
  • Синий мост
  • Доковый мост
  • Макаровский мост
  • Петровский док
  • Никольский Морской собор

    • Описание трансфер

    Давайте отправимся в Кронштадт! Отправимся в интереснейшее путешествие, чтобы прогуляться по тихим улочкам Старого города, подышать свежим морским воздухом, ощутить ауру морского города. Я приглашаю вас на экскурсию по главным достопримечательностям города. В Кронштадте более 300 памятников истории, культуры, техники. Кронштадт — удивительный город с богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года. В этой поездке у вас будет редкая возможность не только узнать о доблести и славе Кронштадта, но и полюбоваться красивыми морскими пейзажами, а также прикоснуться к святости: побывать в главном храме Военно-морского Флота. Мы поедем в Кронштадт по красивому маршруту Сначала — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни Лахта-центра. Позже — по морю! Не по самой воде, конечно, а по грандиозному «мосту»-дамбе. Гид расскажет о местах, которые вы проезжаете, а также подготовит вас со встречей в Кронштадте. По прибытию в Кронштадт Вы прогуляетесь по старому городу и увидите все его главные достопримечательности. У карты Кронштадта поговорим об истории города, о его славном прошлом и настоящем. Увидим Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников. Вы рассмотрите памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А также увидите городские мосты — Синий, поворотный Доковый, Макаровский — узнаете об уникальности Петровского дока, а также снаружи и изнутри полюбуетесь знаменитым Никольским Морским собором, построенном в последние годы своей жизни императора Николай II. Прогулка на кораблике (летом) По желанию, вы сможете совершить водную прогулку между фортами в течение дня; время будет зависеть от загруженности кораблей. Для остальных — это будет свободное время. Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду) В интерактивном музее, расположенном в здании бывшей Голландской кухни, на макетах вы рассмотрите уникальные форты Кронштадта. Узнаете о том, как, на протяжении почти 300 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице. Важная информация: В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида Условия бронирования Стандартный билет2500 ₽ Дети до 14 лет2300 ₽ Пенсионеры2300 ₽ Дополнительно оплачивается водная прогулка между фортами (по желанию, если остаетесь на берегу - свободное время) (950 руб.
    • взрослый, 850 руб.
    • дети/пенсионеры) и музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб.
    • взрослый, 450 руб.
    • дети) Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Вы прогуляетесь по старому городу и увидите все его главные достопримечательности
    • У карты Кронштадта поговорим об истории города, о его славном прошлом и настоящем
    • Увидите уникальные форты и узнаете, как в 18 веке в открытом море строили искусственные острова
    • Увидите ту самую набережную, где стоят настоящие боевые корабли и где было пролито немало слёз - ведь именно отсюда стартовало более 40 кругосветных путешествий
    • И конечно, вспомните о славной военно-морской истории города и знаменитых адмиралах. Увидите Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников
    • Вы рассмотрите памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А также увидите городские мосты - Синий, поворотный Доковый, Макаровский - узнаете об уникальности Петровского дока
    • Заглянете на Якорную площадь, снаружи и изнутри полюбуетесь грандиозным Морским собором, построенном в последние годы своей жизни императора Николая II
    Что включено
    • Услуги гида
    • Транспортное обслуживание
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
    Завершение: Начало экскурсии у станции метро Беговая. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    С
    23 сен 2024
    Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию

    Входит в следующие категории Кронштадта

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