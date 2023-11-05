Петровский парк – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Петровский парк» в Кронштадте, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский обзорный тур по Кронштадту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Кронштадт изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Кронштадт изнутри
Начало: Кронштадт, Макаровская, д. 4
Сегодня в 18:00
12 июня в 16:00
8 500 за всё до 9 чел.
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 ноября 2023
    Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
    Много интересного
  • М
    Максим
    2 июля 2023
    Прогулка по Кронштадту
    Ирина оказалась очень эрудированным гидом и интересным рассказчиком. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    26 июня 2023
    Прогулка по Кронштадту
    Ирина очень душевный человек и хороших экскурсовод. Прошли пешком по всем интересным местам Кронштадта и узнали много нового про вроде бы известные вещи и людей. Спасибо!
  • И
    Ирина
    24 августа 2022
    Кронштадт изнутри
    Интересная экскурсия, без суеты. С вопросами и ответами. Познавательно, красиво, спокойно и для отдыха. Спасибо Павлу

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Петровский парк»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторский обзорный тур по Кронштадту
  2. Кронштадт изнутри
  3. Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Петровский парк" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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