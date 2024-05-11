Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура

Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Благодаря всестороннему подходу экскурсия подойдёт всем - от исторических энтузиастов до любителей архитектуры и морских традиций.

Купеческая гавань, Никольский морской собор, Адмиралтейство, Петровский док и многое другое - в нашей программе.

Гостиный
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двор, Андреевский сквер, Футшток, памятник Петру I, военная гавань, Якорная площадь и чугунная мостовая также включены в маршрут.

Узнайте, где находится абсолютный ноль, кто создал беспроводную связь и что делали в Кронштадте священники, купцы и иностранцы. Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет. Для детских групп можем организовать тур в режиме квеста. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная программа для всех возрастов
  2. 🏛️ Исторические и архитектурные памятники
  3. 🌳 Прогулки по уютным скверам и площадям
  4. 🚢 Морские виды и традиции
  5. 📚 Интересные факты и легенды

Что можно увидеть

  • Гостиный двор
  • Андреевский сквер
  • Адмиралтейство
  • Футшток
  • Купеческая гавань
  • Петровский док
  • Памятник Петру I
  • Военная гавань
  • Якорная площадь
  • Чугунная мостовая
  • Никольский Морской собор
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Ближайшие даты:
Время начала: 11:15, 12:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Гостиный двор. Историческое здание в центре Кронштадта, архитектурный памятник. В прошлом — торговые ряды, где купцы продавали свои товары.
  • Андреевский сквер. Уютный сквер, названный в честь апостола Андрея. Здесь можно прогуляться, наслаждаясь зеленью и тишиной.
  • Адмиралтейство. Историческое здание, ранее служившее для управления российским флотом. Сейчас это музей, где вы узнаете больше о морской истории России.
  • Футшток. Небольшой пляж в Кронштадте, где можно отдохнуть и полюбоваться прекрасным видом на залив.
  • Купеческая гавань. Одна из гаваней в Кронштадте, где причаливают небольшие суда и яхты, а также располагаются кафе и рестораны.
  • Петровский док. Историческая часть порта, названная в честь Петра Великого. Именно здесь строились и ремонтировались корабли.
  • Памятник Петру I. Скульптурная композиция, посвящённая основателю Кронштадта и российского флота.
  • Военная гавань. Основной порт для военных кораблей, играющий ключевую роль в обороне и обеспечении безопасности города.
  • Якорная площадь. Центральная площадь в Кронштадте, где расположен памятник адмиралу Макарову, а также кафе и магазины.
  • Чугунная мостовая. Один из старейших мостов в Кронштадте, архитектурный объект с историческим значением.
  • Никольский Морской собор. Центральный храм Кронштадта, построенный в честь святого Николая, покровителя моряков. Это важный символ города и одна из его главных достопримечательностей.

На экскурсии вы узнаете:

  • Где находится абсолютный ноль.
  • Кто создал беспроводную связь.
  • Что делали в Кронштадте священники, купцы и иностранцы.
  • Что означает символика Никольского Морского собора.
  • Какие легенды хранит остров.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет. Для детских групп можем организовать тур в режиме квеста.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 250 ₽
Дети до 18 лет2 100 ₽
Пенсионеры2 100 ₽
Студенты2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
А
11 мая 2024
Эта экскурсия столько денег не стоит
Н
11 мая 2024
Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине
М
6 мая 2024
Огромное спасибо экскурсоводу Светлане, было очень интересно, прекрасная подача материала и внимательное отношение!
Ю
20 апр 2024
Отличная экскурсия по Кронштадту. Гид рассказывала интересно,увлекательно. Знакомство с городом состоялось на 200 %. Спасибо)
Ю
10 апр 2024
Большое спасибо Ольге, прекрасная экскурсия, информативная, увлекательная. Ольга очень приятная в общении.

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