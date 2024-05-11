Благодаря всестороннему подходу экскурсия подойдёт всем - от исторических энтузиастов до любителей архитектуры и морских традиций.
Купеческая гавань, Никольский морской собор, Адмиралтейство, Петровский док и многое другое - в нашей программе.
Гостиный
Купеческая гавань, Никольский морской собор, Адмиралтейство, Петровский док и многое другое - в нашей программе.
Гостиный
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная программа для всех возрастов
- 🏛️ Исторические и архитектурные памятники
- 🌳 Прогулки по уютным скверам и площадям
- 🚢 Морские виды и традиции
- 📚 Интересные факты и легенды
Что можно увидеть
- Гостиный двор
- Андреевский сквер
- Адмиралтейство
- Футшток
- Купеческая гавань
- Петровский док
- Памятник Петру I
- Военная гавань
- Якорная площадь
- Чугунная мостовая
- Никольский Морской собор
Ближайшие даты:
Время начала: 11:15, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гостиный двор. Историческое здание в центре Кронштадта, архитектурный памятник. В прошлом — торговые ряды, где купцы продавали свои товары.
- Андреевский сквер. Уютный сквер, названный в честь апостола Андрея. Здесь можно прогуляться, наслаждаясь зеленью и тишиной.
- Адмиралтейство. Историческое здание, ранее служившее для управления российским флотом. Сейчас это музей, где вы узнаете больше о морской истории России.
- Футшток. Небольшой пляж в Кронштадте, где можно отдохнуть и полюбоваться прекрасным видом на залив.
- Купеческая гавань. Одна из гаваней в Кронштадте, где причаливают небольшие суда и яхты, а также располагаются кафе и рестораны.
- Петровский док. Историческая часть порта, названная в честь Петра Великого. Именно здесь строились и ремонтировались корабли.
- Памятник Петру I. Скульптурная композиция, посвящённая основателю Кронштадта и российского флота.
- Военная гавань. Основной порт для военных кораблей, играющий ключевую роль в обороне и обеспечении безопасности города.
- Якорная площадь. Центральная площадь в Кронштадте, где расположен памятник адмиралу Макарову, а также кафе и магазины.
- Чугунная мостовая. Один из старейших мостов в Кронштадте, архитектурный объект с историческим значением.
- Никольский Морской собор. Центральный храм Кронштадта, построенный в честь святого Николая, покровителя моряков. Это важный символ города и одна из его главных достопримечательностей.
На экскурсии вы узнаете:
- Где находится абсолютный ноль.
- Кто создал беспроводную связь.
- Что делали в Кронштадте священники, купцы и иностранцы.
- Что означает символика Никольского Морского собора.
- Какие легенды хранит остров.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет. Для детских групп можем организовать тур в режиме квеста.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 250 ₽
|Дети до 18 лет
|2 100 ₽
|Пенсионеры
|2 100 ₽
|Студенты
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Кронштадте
Провела экскурсии для 30796 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
11 мая 2024
Эта экскурсия столько денег не стоит
Н
Наталия
11 мая 2024
Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине
М
Мария
6 мая 2024
Огромное спасибо экскурсоводу Светлане, было очень интересно, прекрасная подача материала и внимательное отношение!
Ю
Юлия
20 апр 2024
Отличная экскурсия по Кронштадту. Гид рассказывала интересно,увлекательно. Знакомство с городом состоялось на 200 %. Спасибо)
Ю
Юлия
10 апр 2024
Большое спасибо Ольге, прекрасная экскурсия, информативная, увлекательная. Ольга очень приятная в общении.
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