Представляем вашему вниманию захватывающую морскую экскурсию по фортам Кронштадта и рукотворным островам, расположенным в акватории Невской губы.



Это уникальная возможность познакомиться с историей и архитектурой морских крепостей, каждая из которых имеет свою уникальную историю и особенности.



Во время экскурсии вы увидите самые зрелищные форты и маяки, а также высадитесь на два искусственных острова - "Граф Милютин" и "Император Павел I", где сможете насладиться прогулкой и узнать много нового о данной местности.



В стоимость экскурсии включены посадочное место на теплоходе, услуги опытного гида, дождевики или тёплые пледы в зависимости от погоды, а также чай, кофе или вода. Входной билет на форт "Граф Милютин" оплачивается отдельно.



Эта экскурсия - отличный способ провести время с семьей или друзьями, погрузиться в историю и насладиться красотами Кронштадта