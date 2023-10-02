Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
Групповая экскурсия в Кронштадте

Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов

5
3 отзыва
Представляем вашему вниманию захватывающую морскую экскурсию по фортам Кронштадта и рукотворным островам, расположенным в акватории Невской губы.

Это уникальная возможность познакомиться с историей и архитектурой морских крепостей, каждая из которых имеет свою уникальную историю и особенности.

Во время экскурсии вы увидите самые зрелищные форты и маяки, а также высадитесь на два искусственных острова - "Граф Милютин" и "Император Павел I", где сможете насладиться прогулкой и узнать много нового о данной местности.

В стоимость экскурсии включены посадочное место на теплоходе, услуги опытного гида, дождевики или тёплые пледы в зависимости от погоды, а также чай, кофе или вода. Входной билет на форт "Граф Милютин" оплачивается отдельно.

Эта экскурсия - отличный способ провести время с семьей или друзьями, погрузиться в историю и насладиться красотами Кронштадта
Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
Ближайшие даты:
20
апр

Что вас ожидает:

  • Форт «Граф Милютин»
  • Форт «Император Павел I»

Описание

Что вас ждет Форты Кронштадта — рукотворные острова, расположенные в акватории Невской губы у острова Котлин. Каждый из них уникальная морская крепость в миниатюре со своими особенностями и собственной историей. Во время экскурсионного тура Вы увидите самые зрелищные форты и маяки. Кроме того, мы высадимся на два искусственных острова — «Граф Милютин» и «Император Павел I» и хорошенько там погуляем. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• посадочное место на теплоходе, • услуги гида, • дождевики/тёплые пледы, • чай/кофе или вода в зависимости от погоды Туристы оплачивают самостоятельно:

входной билет на форт «Граф Милютин» — 300 руб/чел.

Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посадочное место на теплоходе
  • Услуги гида
  • Дождевики/тёплые пледы
  • Чай/кофе или вода в зависимости от погоды
Что не входит
  • Входной билет на форт «Граф Милютин» — 300 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Форт Константин
Завершение: Форт Константин лит. В
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
2 окт 2023
Были семьей на экскурсии. Это просто прекрасно. Огромное спасибо!
С
18 авг 2023
Отличный гид! Интересная и легкая экскурсия! Спасибо!
В
4 авг 2023
Экскурсия понравилась. Посетили 2 форта и маяк, узнали много нового. Катер отличный. 👍спасибо!

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