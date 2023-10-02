Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Представляем вашему вниманию захватывающую морскую экскурсию по фортам Кронштадта и рукотворным островам, расположенным в акватории Невской губы.
Это уникальная возможность познакомиться с историей и архитектурой морских крепостей, каждая из которых имеет свою уникальную историю и особенности.
Во время экскурсии вы увидите самые зрелищные форты и маяки, а также высадитесь на два искусственных острова - "Граф Милютин" и "Император Павел I", где сможете насладиться прогулкой и узнать много нового о данной местности.
В стоимость экскурсии включены посадочное место на теплоходе, услуги опытного гида, дождевики или тёплые пледы в зависимости от погоды, а также чай, кофе или вода. Входной билет на форт "Граф Милютин" оплачивается отдельно.
Эта экскурсия - отличный способ провести время с семьей или друзьями, погрузиться в историю и насладиться красотами Кронштадта
Это уникальная возможность познакомиться с историей и архитектурой морских крепостей, каждая из которых имеет свою уникальную историю и особенности.
Во время экскурсии вы увидите самые зрелищные форты и маяки, а также высадитесь на два искусственных острова - "Граф Милютин" и "Император Павел I", где сможете насладиться прогулкой и узнать много нового о данной местности.
В стоимость экскурсии включены посадочное место на теплоходе, услуги опытного гида, дождевики или тёплые пледы в зависимости от погоды, а также чай, кофе или вода. Входной билет на форт "Граф Милютин" оплачивается отдельно.
Эта экскурсия - отличный способ провести время с семьей или друзьями, погрузиться в историю и насладиться красотами Кронштадта
Ближайшие даты:
20
апр
апр
Что вас ожидает:
- Форт «Граф Милютин»
- Форт «Император Павел I»
Описание
Что вас ждет Форты Кронштадта — рукотворные острова, расположенные в акватории Невской губы у острова Котлин. Каждый из них уникальная морская крепость в миниатюре со своими особенностями и собственной историей. Во время экскурсионного тура Вы увидите самые зрелищные форты и маяки. Кроме того, мы высадимся на два искусственных острова — «Граф Милютин» и «Император Павел I» и хорошенько там погуляем. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• посадочное место на теплоходе, • услуги гида, • дождевики/тёплые пледы, • чай/кофе или вода в зависимости от погоды Туристы оплачивают самостоятельно:
входной билет на форт «Граф Милютин» — 300 руб/чел.
Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посадочное место на теплоходе
- Услуги гида
- Дождевики/тёплые пледы
- Чай/кофе или вода в зависимости от погоды
- Что не входит
- Входной билет на форт «Граф Милютин» — 300 руб/чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Форт КонстантинЗавершение: Форт Константин лит. В
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
2 окт 2023
Были семьей на экскурсии. Это просто прекрасно. Огромное спасибо!
С
Семен
18 авг 2023
Отличный гид! Интересная и легкая экскурсия! Спасибо!
В
Васильев
4 авг 2023
Экскурсия понравилась. Посетили 2 форта и маяк, узнали много нового. Катер отличный. 👍спасибо!
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