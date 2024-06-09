1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
«• посадочное место на теплоходе, • услуги гида, • дождевики/тёплые пледы, • чай/кофе или вода в зависимости от погоды Туристы оплачивают самостоятельно:»
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
16 авг в 11:00
3 500₽ за человека
Групповая
1 час
Форты Кронштадта на теплоходе
Рассмотреть с воды старинные форты-крепости и узнать о них интересные факты
Начало: На причале Остров Фортов
«Теплоход пройдет мимо старинных маяков и шести фортов: Александр I, Константин, Павел I, Милютин, Кроншлот и Петр I»
Завтра в 11:30
25 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 июня 2024Интересная экскурсия. Посмотрели форты до которых нас доставляли на катере. Эрудированные гиды, отлично знающие свою тему. Отвечают на все вопросы, видно что люди увлечены работой.
- ААнна11 мая 2024Замечательная экскурсия!!!! Экскурсовод супер!! Тема полностью раскрыта!!! Интересно, позитивно, информативно!!! Влюбились в Крондшадт и его окрестности!!! Вернёмся летом и в октябре!!!! Благодарим организатора, капитана Ивана за оперативность в общении, продуманность и доброжелательность!!!
- ССветлана3 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид Михаил интересно с юмором рассказывает историю. Побывали и поднялись на маяк, на старом форте) Хотелось бы до Толбухинского маяка доплыть, но к сожалению, туда вход запрещен((
- ЕЕЛЕНА2 мая 2024Замечательная экскурсия! Всё очень понравилось! Гид весьма познавательно рассказал историю фортов. Спасибо Евгению!
- ААнтон18 сентября 2023Отличная полноценная экскурсия в компании интересного гида и вежливого капитана катера. Однозначно стоит своих денег.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На теплоходе»
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