Н Наталья Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Интересная экскурсия. Посмотрели форты до которых нас доставляли на катере. Эрудированные гиды, отлично знающие свою тему. Отвечают на все вопросы, видно что люди увлечены работой.

А Анна Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Замечательная экскурсия!!!! Экскурсовод супер!! Тема полностью раскрыта!!! Интересно, позитивно, информативно!!! Влюбились в Крондшадт и его окрестности!!! Вернёмся летом и в октябре!!!! Благодарим организатора, капитана Ивана за оперативность в общении, продуманность и доброжелательность!!!

С Светлана От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере Очень интересная экскурсия. Гид Михаил интересно с юмором рассказывает историю. Побывали и поднялись на маяк, на старом форте) Хотелось бы до Толбухинского маяка доплыть, но к сожалению, туда вход запрещен((

Е ЕЛЕНА Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Замечательная экскурсия! Всё очень понравилось! Гид весьма познавательно рассказал историю фортов. Спасибо Евгению!