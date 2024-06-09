Прогулки на теплоходе в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «На теплоходе» в Кронштадте, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
3 500 за человека
Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
⛴ На теплоходе
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
«• посадочное место на теплоходе, • услуги гида, • дождевики/тёплые пледы, • чай/кофе или вода в зависимости от погоды Туристы оплачивают самостоятельно:»
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
16 авг в 11:00
3 500 за человека
Форты Кронштадта на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
32 отзыва
Форты Кронштадта на теплоходе
Рассмотреть с воды старинные форты-крепости и узнать о них интересные факты
Начало: На причале Остров Фортов
«Теплоход пройдет мимо старинных маяков и шести фортов: Александр I, Константин, Павел I, Милютин, Кроншлот и Петр I»
Завтра в 11:30
25 июня в 11:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
  2. Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
  3. Форты Кронштадта на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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