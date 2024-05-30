Д Джон Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов» Качество работы и Дорого

Е Екатерина Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов» Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.

Е Елена Форты Кронштадта: обзорная прогулка Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!

Г Горелова Форты Кронштадта: обзорная прогулка Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!

А Алексей Форты Кронштадта: обзорная прогулка читать дальше и Даниил! За одну прогулку мы с мужем узнали историю Петербурга лучше, чем за всю школьную программу 🙂! Рассказывал капитан-экскурсовод Платон очень увлекательно! Спасибо огромное! P.S. Всем советую посетить экскурсию по фортам именно с этими ребятами! Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон

А Анна Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Замечательная экскурсия!!!! Экскурсовод супер!! Тема полностью раскрыта!!! Интересно, позитивно, информативно!!! Влюбились в Крондшадт и его окрестности!!! Вернёмся летом и в октябре!!!! Благодарим организатора, капитана Ивана за оперативность в общении, продуманность и доброжелательность!!!

Е ЕЛЕНА Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Замечательная экскурсия! Всё очень понравилось! Гид весьма познавательно рассказал историю фортов. Спасибо Евгению!

Х Харьковская Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Замечательная экскурсия. Евгений чудесный капитан и рассказчик. Получили кучу положительных эмоций. Мы были в четвёртом на маленьком катере, посетили форты. Работа ребят, их энтузиазм впечатляет. Желаем им дальнейшего развития.