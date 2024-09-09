Прогулка на маяк Толбухин

Отправляйтесь в увлекательное приключение на катере «РИБ Сафари» и окунитесь в мир адреналина и экстрима с нашей водной прогулкой на маяк Толбухина
Погрузитесь в мир адреналина и экстрима с водной прогулкой на маяк Толбухина на катере «РИБ Сафари».

Пройдите через испытания мощных волн, ощутите скорость и мощь катера, покоряя бездонные просторы водной стихии.

На
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этом захватывающем маршруте вы сможете насладиться видами природы, ощутить ветер воли и почувствовать себя настоящим морским путешественником.

Под руководством опытного капитана и современного оборудования вы будете готовы к любым вызовам, которые бросает вам море. Это путешествие станет незабываемым приключением для всех любителей экстрима и морских приключений. Важная информация: возможна отмена по погодным условиям

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Мощные волны и скорость
  • 🚤 Опытный капитан
  • 🌅 Захватывающие виды природы
  • 🧭 Незабываемое приключение
  • 💨 Ветер свободы
Прогулка на маяк Толбухин
Прогулка на маяк Толбухин
Прогулка на маяк Толбухин

Что можно увидеть

  • Маяк Толбухина

Описание экскурсии

Приключение на катере “РИБ Сафари”

Отправьтесь в захватывающее путешествие на катере “РИБ Сафари” и погрузитесь в мир адреналина и экстрима. Водная прогулка к маяку Толбухина подарит вам уникальные ощущения и незабываемые впечатления.

Что вас ждет?

  • Испытания мощных волн;
  • Ощущение скорости и мощи катера;
  • Покорение бездонных просторов водной стихии;
  • Захватывающие виды природы;
  • Ветер свободы и ощущение настоящего морского путешественника.

Безопасность и комфорт

Под руководством опытного капитана и с использованием современного оборудования вы будете готовы к любым вызовам, которые может предложить море. Это путешествие станет настоящим открытием для всех любителей экстрима и морских приключений.

Будьте готовы к эмоциям!

Приготовьтесь к невероятным эмоциям и запоминающимся моментам, которые останутся с вами надолго. Обратите внимание, что возможна отмена прогулки по погодным условиям.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка до мака Толбухин входные билеты на форт РИФ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадтское шоссе 74 лит А
Завершение: Кронштадтское шоссе 74 лит А причал форт РИФ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 сен 2024
Нет слов, кроме восторга. Все отлично организовано, капитан просто очарование и по манере речи, и по организации, и по комфорту на лодке. Буду рекомендовать

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