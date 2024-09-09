Погрузитесь в мир адреналина и экстрима с водной прогулкой на маяк Толбухина на катере «РИБ Сафари».
Пройдите через испытания мощных волн, ощутите скорость и мощь катера, покоряя бездонные просторы водной стихии.
На
Пройдите через испытания мощных волн, ощутите скорость и мощь катера, покоряя бездонные просторы водной стихии.
На
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Мощные волны и скорость
- 🚤 Опытный капитан
- 🌅 Захватывающие виды природы
- 🧭 Незабываемое приключение
- 💨 Ветер свободы
Что можно увидеть
- Маяк Толбухина
Описание экскурсии
Приключение на катере “РИБ Сафари”
Отправьтесь в захватывающее путешествие на катере “РИБ Сафари” и погрузитесь в мир адреналина и экстрима. Водная прогулка к маяку Толбухина подарит вам уникальные ощущения и незабываемые впечатления.
Что вас ждет?
- Испытания мощных волн;
- Ощущение скорости и мощи катера;
- Покорение бездонных просторов водной стихии;
- Захватывающие виды природы;
- Ветер свободы и ощущение настоящего морского путешественника.
Безопасность и комфорт
Под руководством опытного капитана и с использованием современного оборудования вы будете готовы к любым вызовам, которые может предложить море. Это путешествие станет настоящим открытием для всех любителей экстрима и морских приключений.
Будьте готовы к эмоциям!
Приготовьтесь к невероятным эмоциям и запоминающимся моментам, которые останутся с вами надолго. Обратите внимание, что возможна отмена прогулки по погодным условиям.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка до мака Толбухин входные билеты на форт РИФ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадтское шоссе 74 лит А
Завершение: Кронштадтское шоссе 74 лит А причал форт РИФ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 сен 2024
Нет слов, кроме восторга. Все отлично организовано, капитан просто очарование и по манере речи, и по организации, и по комфорту на лодке. Буду рекомендовать
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