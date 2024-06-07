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Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Вы прокатитесь на комфортабельном катере «Бодрый Первый», сконструированном специально для нашего агентства»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
«Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Обойдём его на катере вокруг и вспомним о его невероятном прошлом»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
- ННина2 июня 2024Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
- ССветлана16 мая 2024Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
- ССветлана3 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид Михаил интересно с юмором рассказывает историю. Побывали и поднялись на маяк, на старом форте) Хотелось бы до Толбухинского маяка доплыть, но к сожалению, туда вход запрещен((
- ААнтон18 сентября 2023Отличная полноценная экскурсия в компании интересного гида и вежливого капитана катера. Однозначно стоит своих денег.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
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