Полезная информация о Кронштадте
Что нужно знать о Кронштадте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 22 экскурсии
Местное время в Кронштадте
00:0741
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Кронштадт
|По-английски
|Kronstadt
|Население города
|43 005 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Кронштадт на карте
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