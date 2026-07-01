Мы не просто покажем вам главные достопримечательности, а погрузим в историю Кронштадта — с картами, фото и схемами.
Расскажем, в чём уникальность фортификационных сооружений, как город-крепость связан с ключевыми событиями России, чем живут моряки и местные и кто сделал порт главной военно-морской базой империи. А ещё посетим Морской собор — храм-памятник, наполненный символизмом.
Расскажем, в чём уникальность фортификационных сооружений, как город-крепость связан с ключевыми событиями России, чем живут моряки и местные и кто сделал порт главной военно-морской базой империи. А ещё посетим Морской собор — храм-памятник, наполненный символизмом.
Описание экскурсии
- Зимняя пристань — это не просто место швартовки судов, а настоящий музей под открытым небом и свидетель тысячелетней морской истории России.
- Купеческая гавань — один из старейших и наиболее атмосферных уголков Кронштадта, где до сих пор чувствуется дух прошлого и приключений, и идёт оживлённая торговля.
- Футшток — точка отсчёта мировых высот и глубин.
- Памятник колюшке — маленький, но очень трогательный монумент, посвящённый скромной рыбе, которая спасла тысячи жизней.
- Итальянский дворец — жемчужина исторического наследия города.
- Петровский док — первый сухой док в России.
- Петровский парк — его иногда называют местом встречи романтиков. В центре, по велению Николая I, установлен памятник основателю города Петру I.
- Красная улица — одна из самых старинных в Кронштадте.
- Макаровский мост — пешеходный металлический висячий мост через овраг Петровского дока.
- Морской собор на Якорной площади — святыня в неовизантийском стиле. Храм мы не только осмотрим снаружи, но и посетим.
- Адмиралтейство — важнейшее градообразующее пространство Кронштадта.
- Летний сад — старейший парк города, объект культурного наследия России.
Вы узнаете:
- почему Петр I выбрал именно этот остров для создания крепости, в чём был его гениальный замысел и с какими трудностями столкнулись строители.
- про людей, чьи имена неразрывно связаны с Кронштадтом — адмиралы, исследователи, инженеры.
- как город стал главной военно-морской базой империи.
- про историю и конструкцию самых известных фортов: как они они были построены, как функционировали и какую роль играли в обороне.
- про блокаду Ленинграда и вклад защитников Кронштадта в победу.
- про символизм Морского собора и его возрождение.
- про повседневную жизнь моряков и жителей города, их традиции и уклад.
- про уникальные инженерные решения: гидротехнические сооружения, мосты.
Организационные детали
- Все объекты осматриваем снаружи, зайдём только в действующий Морской собор.
- Размер группы можно увеличить до 30 человек — уточняйте детали у организатора.
- Можем забрать вас из Санкт-Петербурга на автомобиле или автобусе за доплату.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Арсенальном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2305 туристов
Аттестованный и дипломированный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2010 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Кронштадта
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