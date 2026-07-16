Наше водное путешествие не отнимет много времени, но запомнится надолго. Вы не только увидите самые интересные форты Кронштадта с воды, но и погуляете по одному из них.
А заодно узнаете, как неприметный островок посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы.
А заодно узнаете, как неприметный островок посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы.
Описание экскурсии
Выйдем из тихой гавани форта «Пётр I».
Пройдём вдоль военных гаваней к самому первому форту Кронштадтской крепости — Кроншлоту. Осмотрим его с воды.
Проследуем к заднему створному маяку морского канала — подойдём вплотную и выясним, как он работает.
Отправимся к форту «Павел I» — тут высадимся и посмотрим на остатки когда-то самого масштабного сооружения Кронштадтской крепости.
Близко подойдём к знаменитому форту «Александр I», известному как Чумной.
Организационные детали
- На катере — открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя. Выдаём спасжилеты и проводим инструктаж перед посадкой
- Небольшой дождик нам не помеха, но если будет штормовое предупреждение — экскурсию придётся отменить или перенести
- Дополнительно оплачиваются билеты в форт «Павел 1» — 200 ₽ за чел. Дети до 7 лет — бесплатно
- С вами будут капитан и гид из нашей команды. Иногда капитан совмещает функции гида — в таком случае мы раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости
ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У форта «Пётр I»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — Организатор в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 3054 туристов
Наше агентство предлагает только уникальные авторские экскурсии от людей, горящих своим делом! Наши гиды всю свою сознательную жизнь прожили в Кронштадте. Для них это не просто город — это место, в котором они выросли. Потрясающая история Кронштадтской крепости будет подаваться нами через призму личных человеческих историй.
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